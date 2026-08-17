«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!

·85·Dunyo
«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!
Qisqacha

Feysbukdagi Furmomkhai sahifasida 20 taga yaqin kichik zotli kuchukni ovqatlantirish jarayoni aks etgan video millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Videoda kuchuklar ayolning buyrug'ini kutib, ovqatga tashlanmay, idishlariga taom solinguncha intizom bilan o'tirgani ko'rinadi. Ular ovqatlanishdan oldin duo qilib, so'ng uy bekasining ruxsati bilan talashmasdan va shoshilmasdan ovqatlangan.

Ijtimoiy tarmoqlarda hayvonlar tarbiyasi, intizomi va ularga bo‘lgan cheksiz mehr-muhabbatni namoyish etuvchi navbatdagi noodatiy videolavha millionlab tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Feysbuk tarmog‘idagi Furmomkhai nomli sahifa egasi o‘z xonadonida boqayotgan 20 taga yaqin kichik zotli kuchuk bolalarini ovqatlantirish jarayonini videoga olib, bo‘lishdi.

Kadrlarda xonadon sohibasi katta idishda tayyorlangan ozuqani olib kelganida, 20 ta kuchukchaning birortasi ovqatga tashlanmay, onasining buyrug‘ini odoblilik bilan kutib o‘tirganini ko‘rish mumkin.

«Onajoningiz ovqat solib chiqadi, keyin yeysizlar, xo‘pmi?»

Ayol har bir kuchukchani o‘z farzandidek ko‘rib, ular bilan nihoyatda muloyim va mehr bilan suhbatlashadi:

«Hoy, bolajonlar! Hali hech kim olmasin-a. Hozir idishlaringizni olib kelaman. Ovqat yeyishdan oldin onangizni kutinglar. Hech kim tegmasin. Qani, bu yoqqa kelinglar. Avval shu yerda o‘tirib turinglar. Onajoningiz avval ovqatni solib chiqadi, keyin yeysizlar, xo‘pmi?

Voy, onajonimning bolajonlari juda aqlli-da. Lav, to‘xta. Ha, juda yaxshi. Ular haqiqatan ham ovqatga tegishmayapti, chunki kutib turishni bilishadi. Hammasi onasining gapini eshitishni yaxshi biladi, chunki men ularni shunga o‘rgatganman. Ha, yaxshi tinglovchi bo‘lishlari uchun».

«Ovqatdan oldin duo qilamiz»: Intizom va minnatdorlik

Kuchukchalar alohida metall idishlarga taom taqsimlab chiqilgunga qadar intizom bilan bir joyda o‘tirishadi. Shundan so‘ng ular an’anaviy ravishda ovqatlanishdan avval minnatdorlik duosini ado etishadi:

«Bolajonlar, hali ovqat yemaysizlar-a. Avval onajoningiz idishlaringizga ovqat soladi. Keyin ovqatdan oldin duo qilamiz. Shunda hamma sizlarning qanchalik itoatkor ekaningizni, onajoningizning gapini eshitishingizni ko‘radi, to‘g‘rimi?

Ularning barchasi o‘rganib bo‘lgan, chunki bu yerda onasining gapiga quloq solishga o‘rgataman. Voy, bular juda aqlli bolajonlar. Nimani ko‘rishsa, shuni qilishadi. Shuning uchun hammasi juda odobli bo‘lib qoldi, to‘g‘rimi, bolajonlar?

Hozir ovqat yeysizlar. Biroz kutinglar, onajoningiz ovqatni solib chiqsin. Buni ham qo‘shib qo‘yaman, hammangiz sog‘lom bo‘linglar. Hali hech kim olmasin. Ko‘ryapsizmi, hech biri tegmayapti, chunki ular juda odobli. Ovqatlanishdan oldin onasini kutishga o‘rgatilgan.

Qani, endi ovqat yeyishdan oldin duo qilamiz. Ulardan biri duoni boshlab beradi, deyishyapti. Xo‘sh, hammangiz onajoningizga qaranglar, duo qilamiz.

Ey Xudoyim, bu bolajonlarga bergan ne’matlaring uchun juda-juda katta rahmat. Bizlarni hech qachon tashlab qo‘ymayotganing uchun rahmat. Bu bolajonlarimizni har kuni sog‘lom saqlayotganing uchun rahmat. Ularga bergan qobiliyatlaring uchun ham katta rahmat. Va, albatta, har kuni bizga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatayotganing uchun rahmat. Bizlarni yo‘ldan adashtirma va bu bolajonlarni yanada barakali qil. Iso nomi bilan, omin».

Talashmasdan va shoshmasdan ovqatlanish

Duo yakunlangach, uy bekasi kuchukchalarga ovqatlanish uchun rasman ruxsat beradi:

«Xo‘sh, bolajonlar, endi ovqat yeyishingiz mumkin. Qani, bu yoqqa. Onajoningiz hammangizga bitta-bittadan beradi. Barakalla! Bir-biringiz bilan talashmanglar. Juda yaxshi, bolajonlar. Qani, bu nima ekan?».

Ushbu videolavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta olqishlar bilan kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar hayvonlarning bu qadar odobli va itoatkorligi faqatgina ularga berilgan samimiy mehr va chidamli tarbiyaning samarasi ekanini e’tirof etishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

FacebookFurmomkhai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Bugun, 15:21Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiBugun, 14:309 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi