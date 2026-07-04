Misr terma jamoasining gʻalabasi siri: Futbolchilar oʻyin paytida nima uchun noutbuk koʻrishdi?

·41·Sport
Misr terma jamoasining gʻalabasi siri: Futbolchilar oʻyin paytida nima uchun noutbuk koʻrishdi?

Jahon chempionati pley-off bosqichi doirasida Avstraliyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda Misr terma jamoasi murabbiylar shtabi zamonaviy texnologiyalar va tahliliy usullardan foydalanib, tarixiy gʻalabani qoʻlga kiritdi. Oʻyinning eng hal qiluvchi pallasi — penaltilar seriyasi oldidan misrlik futbolchilar maydon chetida noutbuk atrofiga toʻplanishgani koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Maʼlum boʻlishicha, bu shunchaki tasodif emas, balki raqib darvozabonining zaif nuqtalarini aniqlashga qaratilgan strategik yurish edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Misr texnik jamoasi penaltilar seriyasi boshlanishidan bir necha daqiqa oldin shoshilinch brifing tashkil qilgan. Unda futbolchilarga Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe va Avstraliya terma jamoasi posboni Mat Ryan oʻrtasidagi qarama-qarshilik aks etgan video lavha namoyish etilgan. Bu tahlil orqali futbolchilar tajribali darvozabonning zarba paytidagi odatlarini oʻrganishga muvaffaq boʻlishdi.

Mbappe uslubi va Mat Ryan tahlili

Futbolchilar noutbuk orqali Real Madrid va Levante oʻrtasidagi oʻyindan olingan epizodni diqqat bilan kuzatishgan. Oʻsha vaziyatda Mat Ryan darvoza chizigʻida turli harakatlar bilan Mbappeni chalgʻitishga urinadi, biroq fransiyalik hujumchi sovuqqonlik bilan uni dogʻda qoldiradi. Misrliklar aynan shu kadrlar yordamida Ryanning sakrash yoʻnalishi va reaksiya vaqtini tahlil qilib olishdi.

Ushbu tayyorgarlik jarayoni zamonaviy futbolda maʼlumotlar bilan ishlash qanchalik muhim ekanligini yana bir bor isbotladi. Misr murabbiylari oʻyin taqdirini hal qiluvchi "lotereya"ni shunchaki omadga tashlab qoʻymasdan, har bir ijrochiga aniq koʻrsatmalar berishni afzal koʻrishdi. Bu esa futbolchilarga ruhan xotirjamlik va maydondagi shovqin-suronni unutgan holda bor eʼtiborni zarbaga qaratish imkonini berdi.

Strategik video tahlil ayniqsa Avstraliya terma jamoasi 119-daqiqada darvozabonni almashtirishga qaror qilganidan soʻng juda asqotdi. Patrick Beach oʻrniga tajribali Mat Ryan tushirilgan boʻlsa-da, misrliklar uning texnik xususiyatlarini allaqachon "shifrlab" boʻlishgan edi. Natijada, oʻyin davomida oʻrganilgan maʼlumotlar oʻz samarasini berdi va avstraliyalik posbon birorta ham penaltini qaytara olmadi.

Psixologik ustunlik va keyingi bosqich

Reuters agentligi xabar berishicha, penaltilar boʻyicha ekspert Geir Jordet Mbappening qaror qabul qilish tezligini yuqori baholagan. Uning fikricha, hakam hushtagidan soʻng darhol va qatʼiyat bilan berilgan zarba har qanday darvozabonning hiylalaridan ustun keladi. Misr jamoasi aynan shu qatʼiyatni Mbappedan oʻrganib, oʻz oʻyinlarida tatbiq etishdi.

Endilikda Misr terma jamoasi nimchorak final doirasida amaldagi jahon chempioni Argentina bilan toʻqnash keladi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoaga qarshi bahsda ham misrliklar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki mana shunday noutbukdagi tahlillar va intellektual yondashuvga tayanishi kutilmoqda. Navbatdagi sensatsiya uchun ulardan yana bir bor benuqson himoya va hujumdagi aniqlik talab etiladi.

FutbolMisrKylian MbappeJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55Futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaFutbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaBugun, 13:46O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi