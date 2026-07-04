Misr terma jamoasining gʻalabasi siri: Futbolchilar oʻyin paytida nima uchun noutbuk koʻrishdi?
Jahon chempionati pley-off bosqichi doirasida Avstraliyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda Misr terma jamoasi murabbiylar shtabi zamonaviy texnologiyalar va tahliliy usullardan foydalanib, tarixiy gʻalabani qoʻlga kiritdi. Oʻyinning eng hal qiluvchi pallasi — penaltilar seriyasi oldidan misrlik futbolchilar maydon chetida noutbuk atrofiga toʻplanishgani koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Maʼlum boʻlishicha, bu shunchaki tasodif emas, balki raqib darvozabonining zaif nuqtalarini aniqlashga qaratilgan strategik yurish edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Misr texnik jamoasi penaltilar seriyasi boshlanishidan bir necha daqiqa oldin shoshilinch brifing tashkil qilgan. Unda futbolchilarga Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe va Avstraliya terma jamoasi posboni Mat Ryan oʻrtasidagi qarama-qarshilik aks etgan video lavha namoyish etilgan. Bu tahlil orqali futbolchilar tajribali darvozabonning zarba paytidagi odatlarini oʻrganishga muvaffaq boʻlishdi.
Mbappe uslubi va Mat Ryan tahliliFutbolchilar noutbuk orqali Real Madrid va Levante oʻrtasidagi oʻyindan olingan epizodni diqqat bilan kuzatishgan. Oʻsha vaziyatda Mat Ryan darvoza chizigʻida turli harakatlar bilan Mbappeni chalgʻitishga urinadi, biroq fransiyalik hujumchi sovuqqonlik bilan uni dogʻda qoldiradi. Misrliklar aynan shu kadrlar yordamida Ryanning sakrash yoʻnalishi va reaksiya vaqtini tahlil qilib olishdi.
Ushbu tayyorgarlik jarayoni zamonaviy futbolda maʼlumotlar bilan ishlash qanchalik muhim ekanligini yana bir bor isbotladi. Misr murabbiylari oʻyin taqdirini hal qiluvchi "lotereya"ni shunchaki omadga tashlab qoʻymasdan, har bir ijrochiga aniq koʻrsatmalar berishni afzal koʻrishdi. Bu esa futbolchilarga ruhan xotirjamlik va maydondagi shovqin-suronni unutgan holda bor eʼtiborni zarbaga qaratish imkonini berdi.
Strategik video tahlil ayniqsa Avstraliya terma jamoasi 119-daqiqada darvozabonni almashtirishga qaror qilganidan soʻng juda asqotdi. Patrick Beach oʻrniga tajribali Mat Ryan tushirilgan boʻlsa-da, misrliklar uning texnik xususiyatlarini allaqachon "shifrlab" boʻlishgan edi. Natijada, oʻyin davomida oʻrganilgan maʼlumotlar oʻz samarasini berdi va avstraliyalik posbon birorta ham penaltini qaytara olmadi.
Psixologik ustunlik va keyingi bosqichReuters agentligi xabar berishicha, penaltilar boʻyicha ekspert Geir Jordet Mbappening qaror qabul qilish tezligini yuqori baholagan. Uning fikricha, hakam hushtagidan soʻng darhol va qatʼiyat bilan berilgan zarba har qanday darvozabonning hiylalaridan ustun keladi. Misr jamoasi aynan shu qatʼiyatni Mbappedan oʻrganib, oʻz oʻyinlarida tatbiq etishdi.
Endilikda Misr terma jamoasi nimchorak final doirasida amaldagi jahon chempioni Argentina bilan toʻqnash keladi. Lionel Messi boshchiligidagi jamoaga qarshi bahsda ham misrliklar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki mana shunday noutbukdagi tahlillar va intellektual yondashuvga tayanishi kutilmoqda. Navbatdagi sensatsiya uchun ulardan yana bir bor benuqson himoya va hujumdagi aniqlik talab etiladi.
…