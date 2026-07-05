Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqda

·45·Sport
Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqda

Angliya Premer-ligasi ishtirokchisi Nottingham Forest jamoasi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishni boshladi. Klub rahbariyati Elliot Andersonning Manchester Siti safiga rekord darajadagi 116 million funt sterling evaziga oʻtganidan soʻng, boʻshab qolgan markaziy pozitsiyani toʻldirish uchun Liverpul tarbiyalanuvchisi Curtis Jones nomzodini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul shahri tugʻilgan 23 yoshli yarim himoyachi Anfieldda yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmasligidan xavotirda. Shu sababli, Jones faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish va muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushish istagini bildirgan. Uning Mersisayd klubi bilan shartnomasi yakunlanishiga oz vaqt qolgani transfer ehtimolini yanada oshirmoqda.

Oliver Glasnerning yangi loyihasi

Nottingham Forest boshqaruvida ham jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Vitor Pereiraning kutilmagan isteʼfosi ortidan jamoa jilovini avstriyalik mutaxassis Oliver Glasner oʻz qoʻliga olishga yaqin turibdi. Glasner oʻzining yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubi bilan tanilgan va Curtis Jones kabi dinamik yarim himoyachi uning yangi tizimida markaziy boʻgʻin vazifasini oʻtashi mumkin.

Sobiq murabbiy Vitor Pereira oʻzining isteʼfosi haqida gapirar ekan, bu qaror u uchun mutlaqo kutilmagan boʻlganini taʼkidladi. "Bu qaror men uchun ogohlantirishsiz va kutilmaganda qabul qilingan boʻlsa-da, klubning kelajagi uchun chiqargan xulosasini hurmat qilaman. Albatta, bunday vaziyatda xafaman", — deya munosabat bildirdi portugaliyalik mutaxassis.

Transfer narxi va raqobat

Curtis Jones uchun kurashda faqatgina Nottingham Forest emas, balki Italiya chempioni Inter ham faol ishtirok etmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Liverpulga ikki bor rasmiy taklif bilan chiqqan. Biroq ingliz klubi italiyaliklarning 21 million funtlik soʻnggi taklifini rad etgan. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 35-40 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.

Nottingham Forest uchun moliyaviy jihatdan bu summani toʻlash qiyinchilik tugʻdirmaydi, chunki Andersonning sotuvidan tushgan mablagʻ klub byudjetini sezilarli darajada boyitgan. Agar transfer amalga oshsa, Jones Glasner davridagi ilk yirik xaridga aylanishi mumkin. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va futbolchining oʻzi ham Premer-ligada qolish variantiga ijobiy qaramoqda.

FutbolTransferlarAngliya Premer-ligasiLiverpoolNottingham Forest
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBugun, 02:56Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiMarokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiBugun, 02:30Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiLionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiBugun, 01:32Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi