Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqda
Angliya Premer-ligasi ishtirokchisi Nottingham Forest jamoasi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishni boshladi. Klub rahbariyati Elliot Andersonning Manchester Siti safiga rekord darajadagi 116 million funt sterling evaziga oʻtganidan soʻng, boʻshab qolgan markaziy pozitsiyani toʻldirish uchun Liverpul tarbiyalanuvchisi Curtis Jones nomzodini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul shahri tugʻilgan 23 yoshli yarim himoyachi Anfieldda yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmasligidan xavotirda. Shu sababli, Jones faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish va muntazam ravishda asosiy tarkibda maydonga tushish istagini bildirgan. Uning Mersisayd klubi bilan shartnomasi yakunlanishiga oz vaqt qolgani transfer ehtimolini yanada oshirmoqda.
Oliver Glasnerning yangi loyihasiNottingham Forest boshqaruvida ham jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Vitor Pereiraning kutilmagan isteʼfosi ortidan jamoa jilovini avstriyalik mutaxassis Oliver Glasner oʻz qoʻliga olishga yaqin turibdi. Glasner oʻzining yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubi bilan tanilgan va Curtis Jones kabi dinamik yarim himoyachi uning yangi tizimida markaziy boʻgʻin vazifasini oʻtashi mumkin.
Sobiq murabbiy Vitor Pereira oʻzining isteʼfosi haqida gapirar ekan, bu qaror u uchun mutlaqo kutilmagan boʻlganini taʼkidladi. "Bu qaror men uchun ogohlantirishsiz va kutilmaganda qabul qilingan boʻlsa-da, klubning kelajagi uchun chiqargan xulosasini hurmat qilaman. Albatta, bunday vaziyatda xafaman", — deya munosabat bildirdi portugaliyalik mutaxassis.
Transfer narxi va raqobatCurtis Jones uchun kurashda faqatgina Nottingham Forest emas, balki Italiya chempioni Inter ham faol ishtirok etmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Liverpulga ikki bor rasmiy taklif bilan chiqqan. Biroq ingliz klubi italiyaliklarning 21 million funtlik soʻnggi taklifini rad etgan. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 35-40 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.
Nottingham Forest uchun moliyaviy jihatdan bu summani toʻlash qiyinchilik tugʻdirmaydi, chunki Andersonning sotuvidan tushgan mablagʻ klub byudjetini sezilarli darajada boyitgan. Agar transfer amalga oshsa, Jones Glasner davridagi ilk yirik xaridga aylanishi mumkin. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va futbolchining oʻzi ham Premer-ligada qolish variantiga ijobiy qaramoqda.
…