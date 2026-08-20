Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdi
Barselona Joan Gamper kubogi doirasida Al-Ahly ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi. Spotify Camp Nouga taxminan ikki yarim oylik tanaffusdan so'ng qaytgan jamoa odatiy darajasidan past o'yin ko'rsatgani uchun Ispaniya matbuoti tanqidiga uchradi. Gollarga Hamza Abdelkarim va Raphinha mualliflik qildi, Hamza Abdelkarim esa uchta aniq zarbasi bilan uchrashuvning eng samarali futbolchisi bo'ldi.
Chorshanba oqshomida Ispaniyaning Barselona jamoasi o‘zining an'anaviy mavsumoldi tayyorgarligini yakunlab, Joan Gamper kubogi doirasida Misrning Al-Ahly klubi bilan bahs olib bordi. Spotify Camp Nou maydonida kechgan qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv kataloniyaliklarning 2:1 hisobidagi minimal g‘alabasi bilan yakunlandi. Ushbu o‘yin jamoaning yangi mavsum oldidagi holatini ko‘rsatib berish bilan birga, Ispaniya matbuotida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabar qilishicha, g‘alabaga qaramay, Barselona o‘zining odatiy darajasidan ancha past o‘yin ko‘rsatdi. Maydon egalarining harakatlari tanqidga uchrab, gazeta o‘z sarlavhasida: "O‘zining odatiy darajasidan yiroq bo‘lgan Barselona o‘z uyidagi safrini boshlaydi", deb yozdi. Mutaxassislar fikricha, jamoa nemis murabbiyi Hansi Flick qo‘l ostida namoyish etishi kerak bo‘lgan o‘yin sur'atidan hali yiroqda.
O‘yin qahramonlari va tanqidga uchraganlarKataloniya matbuoti ayrim yetakchi futbolchilarning harakatlaridan norozi bo‘ldi. Xususan, yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning birinchi bo‘limdagi harakatlari samarasiz yakunlangan bo‘lsa, fransuz qanot himoyachisi Jules Koundé ham o‘zining eng yaxshi sport formasidan uzoqligini ko‘rsatdi. Shunga qaramay, jamoa hujum chizig‘idagi ayrim ijrochilar o‘zlarini ijobiy tomondan ko‘rsatishga muvaffaq bo‘lishdi.
Uchrashuvdagi asosiy e'tibor va ijobiy baholar misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim hamda braziliyalik Raphinha ijrosiga qaratildi. Har ikki futbolchi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi. Ayniqsa, Hamza Abdelkarim uchta aniq zarba yo‘llab, maydondagi eng samarali o‘yinchi sifatida e'tirof etildi.
Spotify Camp Nouga qaytishUshbu o‘yin Barselona uchun yana bir muhim ahamiyatga ega bo‘ldi – jamoa taxminan ikki yarim oylik tanaffusdan so‘ng o‘zining uy stadioni bo‘lmish Spotify Camp Nouga qaytdi. Ularning mazkur maydondagi so‘nggi uchrashuvi o‘tgan yilning may oyida, La Liga mavsumi yakunlangan pallada bo‘lib o‘tgandi.
Garchi o‘yin natijasi ijobiy yakunlangan bo‘lsa-da, ko‘rsatilgan o‘yin sifati murabbiylar shtabi oldida hal qilinishi kerak bo‘lgan vazifalar yetarliligini ko‘rsatdi. Hansi Flick shogirdlari oldinda turgan rasmiy o‘yinlargacha o‘yin ritmini tiklashi va kamchiliklarni bartaraf etishi talab etiladi. Muxlislar esa o‘z sevimli jamoasidan yangi mavsumda yanada yorqinroq o‘yin kutmoqda.
…