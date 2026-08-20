Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdi

·14·Sport
Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdi
Qisqacha

Barselona Joan Gamper kubogi doirasida Al-Ahly ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi. Spotify Camp Nouga taxminan ikki yarim oylik tanaffusdan so'ng qaytgan jamoa odatiy darajasidan past o'yin ko'rsatgani uchun Ispaniya matbuoti tanqidiga uchradi. Gollarga Hamza Abdelkarim va Raphinha mualliflik qildi, Hamza Abdelkarim esa uchta aniq zarbasi bilan uchrashuvning eng samarali futbolchisi bo'ldi.

Chorshanba oqshomida Ispaniyaning Barselona jamoasi o‘zining an'anaviy mavsumoldi tayyorgarligini yakunlab, Joan Gamper kubogi doirasida Misrning Al-Ahly klubi bilan bahs olib bordi. Spotify Camp Nou maydonida kechgan qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuv kataloniyaliklarning 2:1 hisobidagi minimal g‘alabasi bilan yakunlandi. Ushbu o‘yin jamoaning yangi mavsum oldidagi holatini ko‘rsatib berish bilan birga, Ispaniya matbuotida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabar qilishicha, g‘alabaga qaramay, Barselona o‘zining odatiy darajasidan ancha past o‘yin ko‘rsatdi. Maydon egalarining harakatlari tanqidga uchrab, gazeta o‘z sarlavhasida: "O‘zining odatiy darajasidan yiroq bo‘lgan Barselona o‘z uyidagi safrini boshlaydi", deb yozdi. Mutaxassislar fikricha, jamoa nemis murabbiyi Hansi Flick qo‘l ostida namoyish etishi kerak bo‘lgan o‘yin sur'atidan hali yiroqda.

O‘yin qahramonlari va tanqidga uchraganlar

Kataloniya matbuoti ayrim yetakchi futbolchilarning harakatlaridan norozi bo‘ldi. Xususan, yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning birinchi bo‘limdagi harakatlari samarasiz yakunlangan bo‘lsa, fransuz qanot himoyachisi Jules Koundé ham o‘zining eng yaxshi sport formasidan uzoqligini ko‘rsatdi. Shunga qaramay, jamoa hujum chizig‘idagi ayrim ijrochilar o‘zlarini ijobiy tomondan ko‘rsatishga muvaffaq bo‘lishdi.

Uchrashuvdagi asosiy e'tibor va ijobiy baholar misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim hamda braziliyalik Raphinha ijrosiga qaratildi. Har ikki futbolchi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi. Ayniqsa, Hamza Abdelkarim uchta aniq zarba yo‘llab, maydondagi eng samarali o‘yinchi sifatida e'tirof etildi.

Spotify Camp Nouga qaytish

Ushbu o‘yin Barselona uchun yana bir muhim ahamiyatga ega bo‘ldi – jamoa taxminan ikki yarim oylik tanaffusdan so‘ng o‘zining uy stadioni bo‘lmish Spotify Camp Nouga qaytdi. Ularning mazkur maydondagi so‘nggi uchrashuvi o‘tgan yilning may oyida, La Liga mavsumi yakunlangan pallada bo‘lib o‘tgandi.

Garchi o‘yin natijasi ijobiy yakunlangan bo‘lsa-da, ko‘rsatilgan o‘yin sifati murabbiylar shtabi oldida hal qilinishi kerak bo‘lgan vazifalar yetarliligini ko‘rsatdi. Hansi Flick shogirdlari oldinda turgan rasmiy o‘yinlargacha o‘yin ritmini tiklashi va kamchiliklarni bartaraf etishi talab etiladi. Muxlislar esa o‘z sevimli jamoasidan yangi mavsumda yanada yorqinroq o‘yin kutmoqda.

BarselonaAl-AhlyJoan GamperHamza AbdelkarimRaphinha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiBugun, 02:37Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBugun, 02:33Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi