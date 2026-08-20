Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdi

·15·Texno
Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdi
Qisqacha

Framework kichik formatdagi noutbukini Intel Wildcat Lake turkumidagi yangi Core 3 304, Core 5 320 va Core 7 350 protsessorlari bilan yangiladi. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, yangi chiplar qurilmaning batareya quvvatini ta'minlash imkoniyatini 70 foizga oshirgan, bunda ularning energiya tejamkorligi asosiy omil bo'lgan.

Modulli va taʼmirlanishi oson gadjetlari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining eng ommabop qurilmalaridan biri boʻlgan kichik formatdagi laptopini yangi bosqichga olib chiqdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma endilikda yangi avlod Intel protsessorlari bilan jihozlanib, energiya samaradorligi boʻyicha sezilarli darajada oldinga oʻsishga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy yangilik sifatida noutbukga Intel Wildcat Lake turkumidagi eng soʻnggi protsessorlarni oʻrnatish imkoniyati qoʻshildi. Ilgari xaridorlar faqatgina Core i3-1315U yoki Core i5-1334U chiplari bilan cheklangan boʻlsa, endilikda yangi Core 3 304, Core 5 320 hamda Core 7 350 modellarini tanlash imkoni yaratildi.

Yuqori energiya samaradorligi va avtonomlik siri

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, shunchaki eski avlod protsessorini yangisiga almashtirishning oʻzi birgina texnik qadam orqali noutbukning batareya quvvatini taʼminlash imkoniyatini darhol 70 foizga oshirgan. Core 13-avlodidan foydalanilgan dastlabki versiyaga nisbatan bunday ulkan oʻsishga erishilishining asosiy sababi – yangi chiplarning oʻta tejamkorligidadir.

Mazkur protsessorlar besh yoki oltita yadroga ega boʻlib, ular oʻta yuqori hisoblash quvvatidan koʻra koʻproq energiya tejamkorligiga ixtisoslashgan. Aynan shu omil qurilmaning qayta quvvatlanmasdan uzoqroq ishlashini taʼminlaydi va safarda yuruvchi foydalanuvchilar uchun muhim qulaylik tugʻdiradi.

Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari

Protsessorlar yangilangani bilan noutbukning boshqa asosiy qismlari va dizayni oʻzgarishsiz qolgan. Xususan, ixcham model quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:

  • 1200p piksellar soniga ega 12,2 dyuymli IPS ekran
  • Sigʻimi 50 W/soat boʻlgan akkumulyator
  • Thunderbolt 4 va Wi-Fi 7 zamonaviy simsiz aloqa standartlari
  • Noutbukni planshetga aylantirish imkonini beruvchi transformatsiya konstruksiyasi
  • Bir nechta yorqin rang variantlari va modulli dizayn
Framework oʻzining modulli yondashuvi tufayli foydalanuvchilarga qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratish va qismlarini almashtirish erkinligini berishda davom etmoqda. Bu esa elektron chiqindilarni kamaytirish hamda texnologiyaning xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bozordagi narx siyosatiga koʻra, qurilmaning bazaviy versiyasi xotiralarsiz holda 630 yevroni tashkil qiladi. Agar foydalanuvchi 8 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB hajmli SSD diskni qoʻshib tanlasa, umumiy qiymat 805 yevroga yetadi.

FrameworkNoutbukIntelTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaGwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaBugun, 01:28MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiBugun, 00:23OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi