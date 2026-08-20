Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdi
Framework kichik formatdagi noutbukini Intel Wildcat Lake turkumidagi yangi Core 3 304, Core 5 320 va Core 7 350 protsessorlari bilan yangiladi. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, yangi chiplar qurilmaning batareya quvvatini ta'minlash imkoniyatini 70 foizga oshirgan, bunda ularning energiya tejamkorligi asosiy omil bo'lgan.
Modulli va taʼmirlanishi oson gadjetlari bilan tanilgan Framework kompaniyasi oʻzining eng ommabop qurilmalaridan biri boʻlgan kichik formatdagi laptopini yangi bosqichga olib chiqdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma endilikda yangi avlod Intel protsessorlari bilan jihozlanib, energiya samaradorligi boʻyicha sezilarli darajada oldinga oʻsishga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy yangilik sifatida noutbukga Intel Wildcat Lake turkumidagi eng soʻnggi protsessorlarni oʻrnatish imkoniyati qoʻshildi. Ilgari xaridorlar faqatgina Core i3-1315U yoki Core i5-1334U chiplari bilan cheklangan boʻlsa, endilikda yangi Core 3 304, Core 5 320 hamda Core 7 350 modellarini tanlash imkoni yaratildi.
Yuqori energiya samaradorligi va avtonomlik siriIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, shunchaki eski avlod protsessorini yangisiga almashtirishning oʻzi birgina texnik qadam orqali noutbukning batareya quvvatini taʼminlash imkoniyatini darhol 70 foizga oshirgan. Core 13-avlodidan foydalanilgan dastlabki versiyaga nisbatan bunday ulkan oʻsishga erishilishining asosiy sababi – yangi chiplarning oʻta tejamkorligidadir.
Mazkur protsessorlar besh yoki oltita yadroga ega boʻlib, ular oʻta yuqori hisoblash quvvatidan koʻra koʻproq energiya tejamkorligiga ixtisoslashgan. Aynan shu omil qurilmaning qayta quvvatlanmasdan uzoqroq ishlashini taʼminlaydi va safarda yuruvchi foydalanuvchilar uchun muhim qulaylik tugʻdiradi.
Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlariProtsessorlar yangilangani bilan noutbukning boshqa asosiy qismlari va dizayni oʻzgarishsiz qolgan. Xususan, ixcham model quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:
- 1200p piksellar soniga ega 12,2 dyuymli IPS ekran
- Sigʻimi 50 W/soat boʻlgan akkumulyator
- Thunderbolt 4 va Wi-Fi 7 zamonaviy simsiz aloqa standartlari
- Noutbukni planshetga aylantirish imkonini beruvchi transformatsiya konstruksiyasi
- Bir nechta yorqin rang variantlari va modulli dizayn
Bozordagi narx siyosatiga koʻra, qurilmaning bazaviy versiyasi xotiralarsiz holda 630 yevroni tashkil qiladi. Agar foydalanuvchi 8 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB hajmli SSD diskni qoʻshib tanlasa, umumiy qiymat 805 yevroga yetadi.
…