Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·50·Sport
Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Londonning Chelsi jamoasi va Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofidagi transfer mish-mishlari soʻnggi kunlarda Yevropa sport nashrlari diqqat markazida boʻlib turibdi. Xususan, futbolchining Madridning Real Madrid klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, uning turmush oʻrtogʻi Valentina Cervantes vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oilasi ayni damda Londondagi hayotidan toʻliq mamnun va Angliyani tark etish niyatida emas. Valentina Cervantes El Chiringuito nashriga bergan intervyusida oilaviy muhit barqaror ekanini va farzandlari Angliyada taʼlim olayotganini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu esa futbolchining yaqin orada Ispaniyaga koʻchib oʻtishi haqidagi taxminlarni sezilarli darajada pasaytirdi.

Oilaviy xotirjamlik va London hayoti

Valentina Cervantesning soʻzlariga koʻra, ularning oʻgʻli aynan Angliyada dunyoga kelgan va bu mamlakat ular uchun qadrdon maskanga aylanib ulgurgan. "Rostini aytsam, hammasi joyida. Oʻgʻlim Angliyada tugʻilgan, farzandlarim shu yerda maktabga borishadi, shuning uchun men juda baxtliman", — deya taʼkidladi u transfer haqidagi savollarga javob berar ekan.

Shuningdek, u Real Madrid kabi grand klubga oʻtish Enzo uchun orzu hisoblanadimi degan savolga ham bosiqlik bilan javob qaytardi. Uning fikricha, u uchun barcha jamoalar bir xil va oilasining baxti har qanday klub nomidan ustunroqdir. Bu bayonot futbolchining Chelsi loyihasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqlamoqda.

Transferni qiyinlashtiruvchi omillar

Enzo Fernandezning Chelsi bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning iyuniga qadar imzolangan boʻlib, bu zamonaviy futboldagi eng uzoq muddatli kelishuvlardan biri hisoblanadi. London klubi argentinalik yarim himoyachini Benfika tarkibidan Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻ evaziga sotib olgan edi. Bunday uzoq muddatli shartnoma va katta transfer summasi Real Madrid uchun kelishuvni amalga oshirishda jiddiy toʻsiq boʻlib xizmat qiladi.

Mish-mishlarning kuchayishiga Argentina terma jamoasining sobiq aʼzosi Javier Pastorening fikrlari ham sabab boʻlgan edi. U Fernandezning Stamford Bridgedan ketish variantlarini koʻrib chiqishi mumkinligi haqida taxmin qilgan edi. Biroq, futbolchining yaqinlari va uning maydondagi harakatlari hozircha faqat "aristokratlar" muvaffaqiyati uchun qaratilgan.

Ayni damda Enzo Fernandez bor eʼtiborini Argentina terma jamoasi safidagi xalqaro oʻyinlarga va Chelsi tarkibida Angliya Premer-ligasi jadvalida yuqoriga koʻtarilishga qaratgan. Real Madrid qiziqishi saqlanib qolsa-da, futbolchining oilaviy holati va klub bilan bogʻlovchi uzoq yillik majburiyatlari uning yaqin kelajakda Londonda qolishidan dalolat bermoqda.

ChelsiReal MadridEnzo FernandezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiTomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiBugun, 12:15Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Bugun, 12:01Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Bugun, 11:55Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Bugun, 10:24Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiKarlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi