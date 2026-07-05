Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Londonning Chelsi jamoasi va Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofidagi transfer mish-mishlari soʻnggi kunlarda Yevropa sport nashrlari diqqat markazida boʻlib turibdi. Xususan, futbolchining Madridning Real Madrid klubiga oʻtishi borasidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, uning turmush oʻrtogʻi Valentina Cervantes vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oilasi ayni damda Londondagi hayotidan toʻliq mamnun va Angliyani tark etish niyatida emas. Valentina Cervantes El Chiringuito nashriga bergan intervyusida oilaviy muhit barqaror ekanini va farzandlari Angliyada taʼlim olayotganini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu esa futbolchining yaqin orada Ispaniyaga koʻchib oʻtishi haqidagi taxminlarni sezilarli darajada pasaytirdi.
Oilaviy xotirjamlik va London hayotiValentina Cervantesning soʻzlariga koʻra, ularning oʻgʻli aynan Angliyada dunyoga kelgan va bu mamlakat ular uchun qadrdon maskanga aylanib ulgurgan. "Rostini aytsam, hammasi joyida. Oʻgʻlim Angliyada tugʻilgan, farzandlarim shu yerda maktabga borishadi, shuning uchun men juda baxtliman", — deya taʼkidladi u transfer haqidagi savollarga javob berar ekan.
Shuningdek, u Real Madrid kabi grand klubga oʻtish Enzo uchun orzu hisoblanadimi degan savolga ham bosiqlik bilan javob qaytardi. Uning fikricha, u uchun barcha jamoalar bir xil va oilasining baxti har qanday klub nomidan ustunroqdir. Bu bayonot futbolchining Chelsi loyihasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqlamoqda.
Transferni qiyinlashtiruvchi omillarEnzo Fernandezning Chelsi bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning iyuniga qadar imzolangan boʻlib, bu zamonaviy futboldagi eng uzoq muddatli kelishuvlardan biri hisoblanadi. London klubi argentinalik yarim himoyachini Benfika tarkibidan Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻ evaziga sotib olgan edi. Bunday uzoq muddatli shartnoma va katta transfer summasi Real Madrid uchun kelishuvni amalga oshirishda jiddiy toʻsiq boʻlib xizmat qiladi.
Mish-mishlarning kuchayishiga Argentina terma jamoasining sobiq aʼzosi Javier Pastorening fikrlari ham sabab boʻlgan edi. U Fernandezning Stamford Bridgedan ketish variantlarini koʻrib chiqishi mumkinligi haqida taxmin qilgan edi. Biroq, futbolchining yaqinlari va uning maydondagi harakatlari hozircha faqat "aristokratlar" muvaffaqiyati uchun qaratilgan.
Ayni damda Enzo Fernandez bor eʼtiborini Argentina terma jamoasi safidagi xalqaro oʻyinlarga va Chelsi tarkibida Angliya Premer-ligasi jadvalida yuqoriga koʻtarilishga qaratgan. Real Madrid qiziqishi saqlanib qolsa-da, futbolchining oilaviy holati va klub bilan bogʻlovchi uzoq yillik majburiyatlari uning yaqin kelajakda Londonda qolishidan dalolat bermoqda.
…