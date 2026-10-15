KuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi KuPS — Trabzonspor uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
KuPS boshlang‘ich tarkibi: 1. Kreydl J., 4. Adams K., 24. Armax B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotyonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parjishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (kapitan), 29. Puukko A.
KuPS bosh murabbiyi: Nuutinen M.
Trabzonspor boshlang‘ich tarkibi: 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bushuari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendi B., 30. Onuachu P., 39. Ozkajar J., 20. Pina U., 10. Salax M. (kapitan), 58. Simsir A., 11. Tufan O.
Trabzonspor bosh murabbiyi: Reys T.
Jonli reportaj0-1 JONLI
26
Pyotr Parjishek (KuPS) jarima maydonchasi atrofida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berdi. Uning zarbasi juda noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib, maydon tashqarisiga chiqib ketdi, darvoza oldidan zarba belgilandi.
26
Petteri Pennanen (KuPS) jarima zarbasini tez amalga oshirmoqchidek ko‘rindi, ammo u to‘pni jarima maydonchasi ichidagi jamoadoshlariga uzatishga qaror qildi.
25
Bu sariq kartochka haqli edi. Samet Akaydin (Trabzonspor) tomonidan amalga oshirilgan tashlanma juda qo‘pol bo‘ldi va Ishmael Barbara unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
24
Muhammad Saloh (Trabzonspor) jarima maydoni tashqarisidan belgilangan jarima zarbasi orqali o‘z jamoadoshlarini topishga urindi. Darvozabon jarima maydoni ichidagi barcha o‘yinchilardan balandroqqa sakrab, uzatmani ushlab oldi va xavfni bartaraf etdi.
24
Muhammad Saloh (Trabzonspor) jarima zarbasini tez amalga oshirmoqchidek ko‘rindi, ammo u to‘pni jarima maydonchasi ichidagi jamoadoshlariga uzatmoqchi.
22
Yulius Eskesen (KuPS) hakam Ishmael Barbaraning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
22
Muhammad Saloh (Trabzonspor) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirdi.
18
Yulius Eskesen (KuPS) jarima zarbasidan so‘ng to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo himoyachilar uni yaxshi qaytarishdi. Darvozabon bu vaziyatda xavotirlanishiga hojat qolmadi.
16
Petteri Pennanen (KuPS) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Ishmael Barbara vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
12
Muhammad Saloh (Trabzonspor) to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
10
Pol Onuachu jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Tomas Reys Frankulinoni (Trabzonspor) maydonga tushirdi.
4
Gol - 0:1! Pol Onuachu (Trabzonspor) jarima maydonchasi ichida Muhammad Salohdan aniq uzatma qabul qilib oldi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning quyi o‘ng burchagiga aniq yo‘lladi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:47
O‘yinchilar maydonda va KuPS uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Ishmael Barbara boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…