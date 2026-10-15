KuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matn

·46·Sport
KuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi KuPSTrabzonspor uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

KuPS boshlang‘ich tarkibi: 1. Kreydl J., 4. Adams K., 24. Armax B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotyonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parjishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (kapitan), 29. Puukko A.

KuPS bosh murabbiyi: Nuutinen M.

Trabzonspor boshlang‘ich tarkibi: 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bushuari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendi B., 30. Onuachu P., 39. Ozkajar J., 20. Pina U., 10. Salax M. (kapitan), 58. Simsir A., 11. Tufan O.

Trabzonspor bosh murabbiyi: Reys T.

Jonli reportaj0-1 JONLI
26
Pyotr Parjishek (KuPS) jarima maydonchasi atrofida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berdi. Uning zarbasi juda noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib, maydon tashqarisiga chiqib ketdi, darvoza oldidan zarba belgilandi.
26
Petteri Pennanen (KuPS) jarima zarbasini tez amalga oshirmoqchidek ko‘rindi, ammo u to‘pni jarima maydonchasi ichidagi jamoadoshlariga uzatishga qaror qildi.
25🟨
Bu sariq kartochka haqli edi. Samet Akaydin (Trabzonspor) tomonidan amalga oshirilgan tashlanma juda qo‘pol bo‘ldi va Ishmael Barbara unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
24
Muhammad Saloh (Trabzonspor) jarima maydoni tashqarisidan belgilangan jarima zarbasi orqali o‘z jamoadoshlarini topishga urindi. Darvozabon jarima maydoni ichidagi barcha o‘yinchilardan balandroqqa sakrab, uzatmani ushlab oldi va xavfni bartaraf etdi.
24
Muhammad Saloh (Trabzonspor) jarima zarbasini tez amalga oshirmoqchidek ko‘rindi, ammo u to‘pni jarima maydonchasi ichidagi jamoadoshlariga uzatmoqchi.
22🟨
Yulius Eskesen (KuPS) hakam Ishmael Barbaraning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
22
Muhammad Saloh (Trabzonspor) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirdi.
18
Yulius Eskesen (KuPS) jarima zarbasidan so‘ng to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo himoyachilar uni yaxshi qaytarishdi. Darvozabon bu vaziyatda xavotirlanishiga hojat qolmadi.
16
Petteri Pennanen (KuPS) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Ishmael Barbara vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
12
Muhammad Saloh (Trabzonspor) to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
10🔁
Pol Onuachu jarohati sababli maydonni tark etmoqda. Tomas Reys Frankulinoni (Trabzonspor) maydonga tushirdi.
40-1
Gol - 0:1! Pol Onuachu (Trabzonspor) jarima maydonchasi ichida Muhammad Salohdan aniq uzatma qabul qilib oldi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning quyi o‘ng burchagiga aniq yo‘lladi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:47
O‘yinchilar maydonda va KuPS uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Ishmael Barbara boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
KuPSTrabzonsporKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdi28 iyul 23:30Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya