Shomurodov Salohga yetib oldi: Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun poyga avj oldi

·0·Sport
Shomurodov Salohga yetib oldi: Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun poyga avj oldi

Turkiya Superligasining sakkizinchi turiga kelib, chempionatning yulduz hujumchilari o‘rtasida «Oltin butsa» sovrini uchun kurash maksimal darajada keskinlashdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov navbatdagi turda gol va golli uzatma muallifiga aylanib, to‘purarlar poygasida Muhammad Saloh hamda Gift Orbanga yetib oldi va peshqadamlar safidan joy oldi.

To‘purarlar peshqadami: Shomurodov, Muriki va Saloh uchligi

Hozirda musobaqa to‘purarlari ro‘yxatida 7 tadan gol urgan uch nafar futbolchi yetakchilik qilmoqda:

  • Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir»): «Gaziantep»ga qarshi kechgan bahsda 8-daqiqadayoq hisobni ochdi, 82-daqiqada esa jamoadoshi Umut Guneshga g‘alaba to‘pini oshirib (2:1), gollari sonini 7 taga yetkazib oldi;

  • Vedat Muriki («Fenerbahche»): Kosovalik forvard «Alanyaspor» darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z hisobidagi gollarni 7 taga yetkazdi. Muriki mazkur to‘plardan to‘rttasini «Eyupspor»ga qarshi bitta o‘yinda (poker) kiritgan;

  • Gift Orban («Amed»): Bu turda raqib darvozasiga yo‘l topa olmadi va zaxiraga olindi. Uning hisobida ham 7 ta gol saqlanib turibdi;

  • Muhammad Saloh («Trabzonspor»): Hisobida 7 ta gol bo‘lgan misrlik yulduz 8-tur doirasidagi uchrashuvini 19 oktyabr kuni o‘tkazadi va peshqadamlikni mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyatga ega.

Shomurodovning barqarorligi: «Gaziantep»ga qarshi an’ana va sermahsul mavsum

Eldor Shomurodov mavsum boshidan buyon deyarli har bir bahsda gol urib, hayratlanarli barqarorlik namoyish etmoqda:

  • «Gaziantep» darvozasiga 3-gol: Hujumchi o‘tgan mavsumda «Gaziantep»ga qarshi ikkala bahsda ham gol urgan bo‘lsa, bu safar ham ushbu an’anasini buzmadi;

  • To‘purarning to‘plari: Shomurodov joriy mavsumda «Gaziantep»dan tashqari «Kojaelispor», «Trabzonspor», «Kasimpasha» va «Galatasaroy» darvozalarini bir martadan ishg‘ol qildi hamda «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda dubl qayd etdi.

Osimxen gol ura olmadi, navbatdagi to‘qnashuv Saloh va Vlaxovich o‘rtasida

To‘purarlik poygasidagi boshqa yulduzlar ham o‘z mavqeyi uchun kurash olib bormoqda:

  • Viktor Osimxen ortda qoldi: «Galatasaroy» safida 90 daqiqa harakat qilgan nigeriyalik yulduz «Genchlerbirligi» darvozasiga gol urolmadi (g‘alaba golini raqib posboni o‘z darvozasiga kiritdi) va 6 ta gol bilan ta’qibchi rolida qoldi;

  • 19 oktyabrdagi Saloh — Vlaxovich dueli: 6 ta gol urgan serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich va 7 ta golga ega Muhammad Saloh turning so‘nggi markaziy bahsi bo‘lmish «Trabzonspor» — «Beshiktosh» bellashuvida o‘zaro to‘qnash keladi.

Shomurodovning yuqori formasi uni nafaqat klubning bosh quroliga, balki Turkiya chempionatining bosh to‘purarlik kamari uchun haqiqiy asosiy da’vogariga aylantirmoqda.

Eldor ShomurodovTurkiya SuperligiTrabzonsporGaziantep
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Shomurodov benefisi: Eldor Turkiya Superligasida yana gol urdi (video)Kecha 21:48Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)Eldor Shomurodovdan gol va assist — “Bashakshehir”ga g‘alaba keltirdi (video)Kecha 23:08Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!2 oktabr 14:46«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?Eldor Shomurodov Osimhen va Saloh bilan poygada imkoniyatni boy berdimi?11 oktabr 22:46Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...