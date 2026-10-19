Shomurodov Salohga yetib oldi: Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun poyga avj oldi
Turkiya Superligasining sakkizinchi turiga kelib, chempionatning yulduz hujumchilari o‘rtasida «Oltin butsa» sovrini uchun kurash maksimal darajada keskinlashdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov navbatdagi turda gol va golli uzatma muallifiga aylanib, to‘purarlar poygasida Muhammad Saloh hamda Gift Orbanga yetib oldi va peshqadamlar safidan joy oldi.
To‘purarlar peshqadami: Shomurodov, Muriki va Saloh uchligi
Hozirda musobaqa to‘purarlari ro‘yxatida 7 tadan gol urgan uch nafar futbolchi yetakchilik qilmoqda:
Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir»): «Gaziantep»ga qarshi kechgan bahsda 8-daqiqadayoq hisobni ochdi, 82-daqiqada esa jamoadoshi Umut Guneshga g‘alaba to‘pini oshirib (2:1), gollari sonini 7 taga yetkazib oldi;
Vedat Muriki («Fenerbahche»): Kosovalik forvard «Alanyaspor» darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z hisobidagi gollarni 7 taga yetkazdi. Muriki mazkur to‘plardan to‘rttasini «Eyupspor»ga qarshi bitta o‘yinda (poker) kiritgan;
Gift Orban («Amed»): Bu turda raqib darvozasiga yo‘l topa olmadi va zaxiraga olindi. Uning hisobida ham 7 ta gol saqlanib turibdi;
Muhammad Saloh («Trabzonspor»): Hisobida 7 ta gol bo‘lgan misrlik yulduz 8-tur doirasidagi uchrashuvini 19 oktyabr kuni o‘tkazadi va peshqadamlikni mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyatga ega.
Shomurodovning barqarorligi: «Gaziantep»ga qarshi an’ana va sermahsul mavsum
Eldor Shomurodov mavsum boshidan buyon deyarli har bir bahsda gol urib, hayratlanarli barqarorlik namoyish etmoqda:
«Gaziantep» darvozasiga 3-gol: Hujumchi o‘tgan mavsumda «Gaziantep»ga qarshi ikkala bahsda ham gol urgan bo‘lsa, bu safar ham ushbu an’anasini buzmadi;
To‘purarning to‘plari: Shomurodov joriy mavsumda «Gaziantep»dan tashqari «Kojaelispor», «Trabzonspor», «Kasimpasha» va «Galatasaroy» darvozalarini bir martadan ishg‘ol qildi hamda «Genchlerbirligi»ga qarshi o‘yinda dubl qayd etdi.
Osimxen gol ura olmadi, navbatdagi to‘qnashuv Saloh va Vlaxovich o‘rtasida
To‘purarlik poygasidagi boshqa yulduzlar ham o‘z mavqeyi uchun kurash olib bormoqda:
Viktor Osimxen ortda qoldi: «Galatasaroy» safida 90 daqiqa harakat qilgan nigeriyalik yulduz «Genchlerbirligi» darvozasiga gol urolmadi (g‘alaba golini raqib posboni o‘z darvozasiga kiritdi) va 6 ta gol bilan ta’qibchi rolida qoldi;
19 oktyabrdagi Saloh — Vlaxovich dueli: 6 ta gol urgan serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich va 7 ta golga ega Muhammad Saloh turning so‘nggi markaziy bahsi bo‘lmish «Trabzonspor» — «Beshiktosh» bellashuvida o‘zaro to‘qnash keladi.
Shomurodovning yuqori formasi uni nafaqat klubning bosh quroliga, balki Turkiya chempionatining bosh to‘purarlik kamari uchun haqiqiy asosiy da’vogariga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…