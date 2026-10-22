Trabzonspor — Xerts: tarkiblar va jonli matn

58⚽2-0
Gol! Frankulino (Trabzonspor) jarima maydonchasi ichida juda hushyor harakat qildi, ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvozaning chap ustuni yonidan to‘r ichiga joylab qo‘ydi. Golga Muhammad Saloh assistentlik qildi. 2:0.
56
Yon hakam Jeymi Makkart (Xarts) o‘yindan tashqari holatda qolganini bildirdi va bosh hakam bu qarorni tasdiqladi.
54
Darvozabon bu vaziyatda xavotir olishiga hojat yo‘q. Sidni Lopes Kabral (Trabzonspor) aniqlik evaziga kuchga urg‘u berdi va shu sababli uning zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
52
Batista Mendi (Trabzonspor) darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
46⏱
Hakam ikkinchi bo‘lim boshlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi.
45+6⏱
Hakam hushtak chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+3
Benjamen Bushuari (Trabzonspor) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning o‘ng tomonini nishonga olib zarba berdi, ammo Bo Ryos ajoyib seyv bilan golning oldini oldi. Har tomonlama chiroyli o‘yin!
45
Frankulino (Trabzonspor) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
45
Klaudio Braga (Xarts) uzoq masofadan darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Andre Onana to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
45
Asosiy vaqtga kamida 5 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Darvozabon Frankulinoning (Trabzonspor) zarbasini qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi, aks holda to‘p darvozaning chap burchagiga kirib ketishi mumkin edi.
44🔁
Vauter Vranken majburiy o‘zgarish amalga oshirmoqda. Kristian Borxgrevink jarohati sababli o‘yinni davom ettira olmaydi, uning o‘rniga Stiven Kingsli (Xarts) maydonga tushmoqda.
44
Benjamen Bushuari (Trabzonspor) o‘z omadini sinab ko‘rib, zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi darvozaga aniq bormadi.
42
Noa Saviolo (Trabzonspor) qoidani buzdi va Lourens Visser darhol jarima zarbasini belgiladi.
38🟨
Sariq kartochka. Samet Akaydin (Trabzonspor) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun ogohlantirildi.
35
Malachi Fegan-Uolkott (Xarts) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qoldi va zarba yo‘lladi, ammo uning urinishini himoyachilardan biri ajoyib tarzda qaytardi.
33🎯
Tomas Magnusson (Xarts) raqibini qo‘pollik bilan to‘xtatdi va Lourens Visser hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Hakamning qarori juda aniq. Trabzonspor foydasiga penalti belgilandi!
32⚽1-0
Muhammad Saloh (Trabzonspor) darvozabon Bo Reusning harakatini payqab, penaltini darvozaning qoq markaziga yo‘lladi!
32
Muhammad Saloh (Trabzonspor) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
31🎯
Tomas Magnusson (Xarts) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Lourens Visser hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Hakamning qarori juda aniq. Trabzonspor foydasiga penalti belgilandi!
30
Muhammad Saloh (Trabzonspor) jarima maydoni ichidan darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilar to‘pni yaxshi qaytarishdi.
27🟨
Garchi Vauter Vranken (Xarts) zaxira o‘rindig‘ida bo‘lsa-da, Lourens Visser unga sariq kartochka ko‘rsatdi. Hakam buni sportga xos bo‘lmagan xatti-harakat deb baholadi.
21
Himoyachi jarima maydonchasi ichida Samet Akaydinning (Trabzonspor) zarbasini jasorat bilan to‘sib qoldi.
20🟨
Hakam Lourens Visser o‘yinni to‘xtatdi va yon chiziq tomon borib, Vauter Vranken bilan gaplashdi, so‘ngra unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
20🟨
Lourens Visser Kristian Borxgrevinkka (Xarts) sariq kartochka ko‘rsatdi, futbolchi bundan ajablanmadi, chunki u juda qo‘pol va kechikib ijro etilgan tashlanma edi.
15
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Trabzonspor uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
14VAR
Hakam Lourens Visser VAR tekshiruvidan so‘ng Trabzonspor foydasiga penalti yo‘qligini bildirdi!
14VAR
To‘xtang! Hakam VAR ishorasini ko‘rsatmoqda va u avvalroq jarima maydonchasida yuz bergan vaziyatni ko‘rib chiqmoqchi. Bu Trabzonspor uchun penalti bo‘lishi mumkin! Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
14
Muhammad Saloh (Trabzonspor) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
14
Trabzonspor burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
13
Trabzonspor burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
11🟨
Kalvin Miller (Xarts) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlik kartochkaga loyiq va Lourens Visser haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
10
Klaudio Braga (Xarts) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni oldinga olib o‘tib zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza markaziga borgani uchun Andre Onanaga qiyinchilik tug‘dirmadi. Osoyishta seyv.
9🟨
Sidni Lopes Kabral (Trabzonspor) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka oldi. Lourens Visser bu qarorni qabul qilishda zarracha ikkilanmadi.
7
Kristian Borxgrevink (Xarts) darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p mo‘ljaldan ancha chetga o‘tib ketdi.
7
Darvoza oldidagi pala-partish vaziyatdan so‘ng to‘p Jeymi Makkartga (Xarts) kelib tushdi, ammo u to‘pni o‘ng ustun yonidan anchagina chetga yo‘naltirib yubordi.
7
Tomas Magnusson (Xarts) qaytgan to‘pga ega chiqdi va zarba berdi, ammo urinish to‘sib qolindi.
7
XAVFLI VAZIYAT! Malachi Fagan-Uolkott (Xarts) burchak zarbasidan so‘ng baland sakrab to‘pga bosh bilan zarba berdi va darvozabonni dog‘da qoldirmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p chap ustunga tegib qaytdi!
6
Bosh hakam burchak bayrog‘ini ko‘rsatdi va Harts jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
6
Kristian Borxgrevink (Xarts) gol urish uchun qulay pozitsiyaga chiqib bordi. U o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi. Uning darvoza to‘sini ostiga yo‘llagan zarbasini Andre Onana ajoyib tarzda qaytardi!
5
Rojers Mato (Xarts) to‘pga qo‘li bilan teginib ketdi.
4
Trabzonspor burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
1⏱
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
21:46
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni «Xarts» boshlab beradi.
21:45
Lourens Visser bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilishga hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Bemalol o‘tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…