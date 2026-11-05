KuPS — Gent: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi KuPS — Gent uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
KuPS boshlang‘ich tarkibi: 1. Kreydl J., 6. Savolaynen S., 33. Xamalaynen T., 23. Lotyonen A., 13. Kuyasalo N., 10. Gask V. R., 8. Pennanen P. (kapitan), 15. Ayki A., 14. Pasanen S., 24. Armax B., 20. Parjishek P.
KuPS zaxiradagilari: 4. Adams K., 25. Antvi K., 9. Engvall G., 34. Eskesen J., 3. Xeyskanen S., 30. Jorjino, 16. Yuri T., 29. Puukko A., 12. Riiximyaki X., 22. Turey S.
KuPS bosh murabbiyi: Nuutinen M.
Gent boshlang‘ich tarkibi: 33. Ruf D. (kapitan), 3. Paskotsi M., 57. Volkart M., 44. Van Der Xeyden S., 45. Goore X., 27. De Fliger T., 17. Delorj M., 20. Araujo T., 37. Kadri A., 11. Sonko M., 47. Vergara J.
Gent zaxiradagilari: 39. Ayinde A., 8. Benesh L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaui M., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 18. Samoiz M., 59. Sek E. X., 50. Vandenabeyele N., 14. Uilson K.
Gent bosh murabbiyi: De Mil R.
Izohlar 0
…