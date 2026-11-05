Trabzonspor — Frayburg: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Trabzonspor — Frayburg uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Trabzonspor boshlang‘ich tarkibi: 24. Onana A., 20. Pina U., 27. Nvaivu K., 39. Ozkajar J., 19. Eskixellach M., 3. Mendi B., 6. Fabino, 7. Muchi E., 10. Salax M. (kapitan), 30. Onuachu P., 70. Saviolo N.
Trabzonspor zaxiradagilari: 4. Akaydin S., 81. Akchay K., 8. Bushuari B., 96. Cholak E., 90. Ertem O., 89. Guren A., 57. Kabasakal M., 15. Savich S., 11. Tufan O., 1. Yildirim A.
Trabzonspor bosh murabbiyi: Reys T.
Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 17. Kyubler L., 28. Ginter M., 3. Linxart P., 33. Makengo J., 8. Eggeshtayn M. (kapitan), 16. Engelxardt Ya., 22. Iriye K., 42. Goto K., 32. Grifo V., 31. Matanovich I.
Frayburg zaxiradagilari: 19. Beste N., 30. Gyunter K., 9. Xyoler L., 24. Xut J., 5. Yung A., 37. Rozenfelder M., 7. Sherxant D., 14. Suzuki Yu., 39. Tarnutser R., 29. Troy P., 20. Yamamoto R., 27. Yilmaz B.
Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.
Izohlar 0
…