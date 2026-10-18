Muhammad Saloh shaxmatga bo‘lgan kuchli ishtiyoqi va onlayn reytingini oshkor qildi

·69·Sport
Muhammad Saloh shaxmatga bo‘lgan kuchli ishtiyoqi va onlayn reytingini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Trabzonspor hujumchisi Muhammad Saloh shaxmatga bo'lgan kuchli ishtiyoqini va onlayn reytingi 1400 ballga yetganini ma'lum qildi.
  • U bo'sh vaqtining katta qismini ushbu intellektual o'yinga bag'ishlab, deyarli har kuni onlayn platformalarda o'ynaydi.
  • Futbolchining taktik fikrlash qobiliyatini o'stirishga yordam beradigan shaxmatga bo'lgan qiziqishi uning maydondagi o'yiniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Turkiya Superligasi vakili «Trabzonspor» jamoasi hujumchisi Muhammad Saloh maydondan tashqaridagi eng katta qiziqishi haqida to‘lqinlanib gapirib berdi. Turkiyaning nufuzli 61saat nashri xabariga ko‘ra, misrlik mashhur yulduz bo‘sh vaqtining katta qismini intellektual sport turi — shaxmatga bag‘ishlaydi.

Futbolchi onlayn platformalarda muntazam doska surib, raqiblari bilan bahslashishini va u yerdagi shaxsiy reytingi 1400 ballga yetganini ma’lum qildi.

«Deyarli har kuni o‘ynayman»: Salohning iqrori

Misrlik to‘purar ushbu qadimiy o‘yin uning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanganini ta’kidladi:

  • Kuchli muhabbat: «Shaxmatga bo‘lgan qiziqishim aqldan ozish darajasiga yetdi. Deyarli har kuni o‘ynayman va bu o‘yinni juda yaxshi ko‘raman», — deya samimiy fikr bildirdi Saloh;

  • Taktika va fikrlash uyg‘unligi: Shaxmat maydondagi qarorlar tezligi va oldindan ko‘ra bilish qobiliyatini charxlashi bilan futbolchining o‘yiniga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatayotgani muxlislar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda.

Trabzondagi sermahsullik: 10 o‘yinda 8 ta gol

O‘tgan yozda erkin agent maqomida «Trabzonspor» bilan shartnoma imzolagan Saloh yangi klubida tez orada yetakchilikni qo‘lga oldi:

  • Hayratlanarli statistika: Tajribali hujumchi jamoa safida barcha musobaqalarda o‘tkazgan 10 ta uchrashuvida 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatma muallifiga aylandi;

  • Jamoa tayanchi: Uning bevosita ishtirokidagi 12 ta samarali harakat «Trabzonspor»ning hujum chizig‘ini ligadagi eng xavfli qurollardan biriga aylantirdi.

Turnir jadvali va 19 oktyabrdagi prinsipial to‘qnashuv

«Trabzonspor» musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim kurashlarni olib bormoqda:

  • Jadvaldagi holat: Ayni paytda Trabzon jamoasi 13 ochko bilan 5-pog‘onada bormoqda va 4-o‘rindagi prinsipial raqibi «Beshiktosh»dan atigi 2 ochko ortda qolmoqda (peshqadam «Galatasaroy» hisobida 19 ochko mavjud);

  • Markaziy bahs: «Trabzonspor» 19 oktyabr kuni safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi — «Beshiktosh»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu qarama-qarshilik kuchli to‘rtlik taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhammad SalohTrabzonsporshaxmatTurkiya futbolchisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:56«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!20 sentabr 08:44«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi21 avgust 09:34Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»16 avgust 21:16KuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matnKuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...