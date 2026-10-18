Muhammad Saloh shaxmatga bo‘lgan kuchli ishtiyoqi va onlayn reytingini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Trabzonspor hujumchisi Muhammad Saloh shaxmatga bo'lgan kuchli ishtiyoqini va onlayn reytingi 1400 ballga yetganini ma'lum qildi.
- U bo'sh vaqtining katta qismini ushbu intellektual o'yinga bag'ishlab, deyarli har kuni onlayn platformalarda o'ynaydi.
- Futbolchining taktik fikrlash qobiliyatini o'stirishga yordam beradigan shaxmatga bo'lgan qiziqishi uning maydondagi o'yiniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Turkiya Superligasi vakili «Trabzonspor» jamoasi hujumchisi Muhammad Saloh maydondan tashqaridagi eng katta qiziqishi haqida to‘lqinlanib gapirib berdi. Turkiyaning nufuzli 61saat nashri xabariga ko‘ra, misrlik mashhur yulduz bo‘sh vaqtining katta qismini intellektual sport turi — shaxmatga bag‘ishlaydi.
Futbolchi onlayn platformalarda muntazam doska surib, raqiblari bilan bahslashishini va u yerdagi shaxsiy reytingi 1400 ballga yetganini ma’lum qildi.
«Deyarli har kuni o‘ynayman»: Salohning iqrori
Misrlik to‘purar ushbu qadimiy o‘yin uning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanganini ta’kidladi:
Kuchli muhabbat: «Shaxmatga bo‘lgan qiziqishim aqldan ozish darajasiga yetdi. Deyarli har kuni o‘ynayman va bu o‘yinni juda yaxshi ko‘raman», — deya samimiy fikr bildirdi Saloh;
Taktika va fikrlash uyg‘unligi: Shaxmat maydondagi qarorlar tezligi va oldindan ko‘ra bilish qobiliyatini charxlashi bilan futbolchining o‘yiniga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatayotgani muxlislar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda.
Trabzondagi sermahsullik: 10 o‘yinda 8 ta gol
O‘tgan yozda erkin agent maqomida «Trabzonspor» bilan shartnoma imzolagan Saloh yangi klubida tez orada yetakchilikni qo‘lga oldi:
Hayratlanarli statistika: Tajribali hujumchi jamoa safida barcha musobaqalarda o‘tkazgan 10 ta uchrashuvida 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatma muallifiga aylandi;
Jamoa tayanchi: Uning bevosita ishtirokidagi 12 ta samarali harakat «Trabzonspor»ning hujum chizig‘ini ligadagi eng xavfli qurollardan biriga aylantirdi.
Turnir jadvali va 19 oktyabrdagi prinsipial to‘qnashuv
«Trabzonspor» musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim kurashlarni olib bormoqda:
Jadvaldagi holat: Ayni paytda Trabzon jamoasi 13 ochko bilan 5-pog‘onada bormoqda va 4-o‘rindagi prinsipial raqibi «Beshiktosh»dan atigi 2 ochko ortda qolmoqda (peshqadam «Galatasaroy» hisobida 19 ochko mavjud);
Markaziy bahs: «Trabzonspor» 19 oktyabr kuni safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi — «Beshiktosh»ga qarshi maydonga tushadi. Ushbu qarama-qarshilik kuchli to‘rtlik taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…