Boras Banya-Luka — KuPS: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Boras Banya-Luka — KuPS uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Boras Banya-Luka boshlang‘ich tarkibi: 72. Yurkas M., 4. Chipetich B., 2. Meyers B., 6. Sanichanin S. (kapitan), 16. Errera S., 18. Yoyich M., 89. Deket M., 12. Xiros A., 44. Rogulich A., 7. Yurichich L., 77. Savich S.
Boras Banya-Luka zaxiradagilari: 24. Karolina J., 30. Yakshich N., 22. Kukavitsa I., 47. Milak A., 98. Ogrines S., 3. Paskual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranesh S., 10. Vukovich D.
Boras Banya-Luka bosh murabbiyi: Marinovich V.
KuPS boshlang‘ich tarkibi: 1. Kreydl J. (kapitan), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotyonen A., 13. Kuyasalo N., 22. Turey S., 34. Eskesen J., 15. Ayki A., 16. Yuri T., 9. Engvall G., 20. Parjishek P.
KuPS zaxiradagilari: 4. Adams K., 25. Antvi K., 24. Armax B., 10. Gask V. R., 33. Xamalaynen T., 3. Xeyskanen S., 30. Jorjino, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riiximyaki X., 6. Savolaynen S.
KuPS bosh murabbiyi: Nuutinen M.
Izohlar 0
…