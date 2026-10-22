Boras Banya-Luka — KuPS: tarkiblar va jonli matn

·29·Sport
Boras Banya-Luka — KuPS: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Boras Banya-LukaKuPS uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Boras Banya-Luka boshlang‘ich tarkibi: 72. Yurkas M., 4. Chipetich B., 2. Meyers B., 6. Sanichanin S. (kapitan), 16. Errera S., 18. Yoyich M., 89. Deket M., 12. Xiros A., 44. Rogulich A., 7. Yurichich L., 77. Savich S.

Boras Banya-Luka zaxiradagilari: 24. Karolina J., 30. Yakshich N., 22. Kukavitsa I., 47. Milak A., 98. Ogrines S., 3. Paskual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranesh S., 10. Vukovich D.

Boras Banya-Luka bosh murabbiyi: Marinovich V.

KuPS boshlang‘ich tarkibi: 1. Kreydl J. (kapitan), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotyonen A., 13. Kuyasalo N., 22. Turey S., 34. Eskesen J., 15. Ayki A., 16. Yuri T., 9. Engvall G., 20. Parjishek P.

KuPS zaxiradagilari: 4. Adams K., 25. Antvi K., 24. Armax B., 10. Gask V. R., 33. Xamalaynen T., 3. Xeyskanen S., 30. Jorjino, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riiximyaki X., 6. Savolaynen S.

KuPS bosh murabbiyi: Nuutinen M.

Jonli reportaj1-0 JONLI
45+3
Ivar Orri Kristyansson hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi.
45+2
Yon hakam bayrog‘ini ko‘tardi. Milosh Yoyich (Boras Banya-Luka) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
42
Ayman Ayki (KuPS) uzatilgan to‘pni golga aylantirishga urindi, ammo uning jarima maydonchasi yaqinidan darvoza markazi tomon yo‘llagan xavfli bosh zarbasini Mladen Yurkas qaytardi. Bu zarba darvozabonga unchalik qiyinchilik tug‘dirmadi.
39
Ivar Orri Kristyansson hushtak chaldi, Braima Magassa (KuPS) qoidabuzarlik uchun jazolandi.
36
KuPS burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
34
Milosh Yoyich (Boras Banya-Luka) burchak zarbasidan jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirmoqchi bo‘lib turibdi.
33
Bosh hakam va uning yordamchilari Boras Banya-Luka foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishmoqda.
32
Stefan Savich (Boras Banya-Luka) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
32
Sayku Turay (KuPS) vaziyat yaratishga urindi, ammo uzatmasiga kuchlilik qildi.
291-0
Stefan Savich (Boras Banya-Luka) bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p himoyachiga tegib, darvozabon Yoxannes Kreydl uchun kutilmagan yo‘nalishda darvozaga kirib ketdi. 1:0.
28
Ivar Orri Kristyansson hushtagini chaldi, chunki Tommi Yuri (KuPS) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi.
25
Milosh Yoyich (Boras Banya-Luka) burchak zarbasini amalga oshiradi.
25
Boras Banya-Luka burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
24
Sebastyan Errera (Boras Banya-Luka) jarima maydonchasi ichida to‘pga yetib keldi va uni darvozaning chap tomoniga qarab kuchli zarba bilan yo‘lladi. Bu ajoyib urinish edi, ammo Yoxannes Kreydl yanada yaxshiroq seyv namoyish etib, to‘pni darvoza ustuni yonidan chiqarib yubordi.
23
Umumiy zarbalar soni 11:5 ni tashkil etmoqda.
21
KuPS ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni juda chiroyli tarzda bir-birlariga uzatishmoqda. A’lo darajadagi jamoaviy harakatlar.
18🟨
Ivar Orri Kristyansson Luka Yurichichga (Boras Banya-Luka) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka ko‘rsatdi.
17
Akseli Puukko (KuPS) o‘z qo‘riqchisini ortda qoldirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Mladen Yurkas to‘pni kech payqadi, ammo darvozaning chap pastki burchagiga kirib ketayotgan to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
14
Stefan Savich (Boras Banya-Luka) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlaridan birining boshiga yetkazishga urinib ko‘radi.
13
Stefan Savich (Boras Banya-Luka) uzoq masofadan to‘pni uzatdi, ammo unda sheriklariga yetib borish uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi.
11
Ayman Ayki (KuPS) olti metrlik maydon ichida ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u darvozaning markaziga pastdan zarba berdi, ammo Mladen Yurkas ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
9
Uzun paslar, qisqa uzatmalar va bir-ikki teginishda o‘ynash. Boras Banya-Luka jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslar uzatmoqda. Raqib o‘yinchilariga hozircha to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
6
Boras Banya-Luka burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
6
Amer Xiros (Boras Banya Luka) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
4
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Boras Banya Luka amalga oshirgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
3
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Boras Banya-Luka burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
00:01
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! Boras Banya-Luka uchrashuvni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Ivar Orri Kristyansson boshqarib boradi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
00:00
Salom va bo‘lajak o‘yinning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Boras Banya-LukaKuPSKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33KuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matnKuPS — Trabzonspor: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdi28 iyul 23:30Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnKecha 23:34Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnMonako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnKecha 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi