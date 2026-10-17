Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Vilyarreal — Elche uchrashuvi 17 oktyabr, 19:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 11. Axomach I., 23. Kardona S., 14. Komesanya S., 2. Kosta L., 8. Foyt X. (kapitan), 3. Frimen A., 16. Masiya K., 10. Moleyro A., 21. Oluvaseyi T., 22. Peres A.
Vilyarreal zaxiradagilari: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaytan X., 18. Geye P., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno X., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veyga R.
Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.
Elche boshlang‘ich tarkibi: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Sepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morsilo X., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera X., 12. Vilyar G.
Elche zaxiradagilari: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Xuari A., 13. Iturbe A., 17. Xosan, 15. Lomonako K., 16. Neto M., 14. Nino F., 9. Ponse E., 5. Redondo Solari F., 22. Sanches R., 20. Tete Morente.
Elche bosh murabbiyi: Anselmi M.
Izohlar 0
…