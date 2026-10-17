Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi VilyarrealElche uchrashuvi 17 oktyabr, 19:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 11. Axomach I., 23. Kardona S., 14. Komesanya S., 2. Kosta L., 8. Foyt X. (kapitan), 3. Frimen A., 16. Masiya K., 10. Moleyro A., 21. Oluvaseyi T., 22. Peres A.

Vilyarreal zaxiradagilari: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaytan X., 18. Geye P., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno X., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veyga R.

Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.

Elche boshlang‘ich tarkibi: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Sepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morsilo X., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera X., 12. Vilyar G.

Elche zaxiradagilari: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Xuari A., 13. Iturbe A., 17. Xosan, 15. Lomonako K., 16. Neto M., 14. Nino F., 9. Ponse E., 5. Redondo Solari F., 22. Sanches R., 20. Tete Morente.

Elche bosh murabbiyi: Anselmi M.

Jonli reportaj JONLI
5
Elche to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
3
Ilias Axomash (Vilyarreal) o‘zi uchun yaxshi vaziyat yaratdi va o‘rta masofadan darvozani nishonga oldi, ammo zarba chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
2
Aleks Friman (Vilyarreal) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzata olmadi, uning urinishi raqib tomonidan bartaraf etildi.
2
Alberto Moleyro (Vilyarreal) himoyachilarni aldab o‘tib, darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi, ammo gol ura olmadi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
19:16
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Vilyarreal o‘yinni markazdan boshlab beradi.
19:15
Viktor Garsiya ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:15
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:15
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
VilyarrealElcheIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi20 avgust 19:34Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?17 avgust 15:24«Barselona» yangi mavsumni 4:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshladi«Barselona» yangi mavsumni 4:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshladi25 iyul 09:33Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...15 iyun 20:46Ilk bahsda 5:0: «Barselona» safarda «Elche»ni yanchib tashladi (video)Ilk bahsda 5:0: «Barselona» safarda «Elche»ni yanchib tashladi (video)24 avgust 07:36La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...