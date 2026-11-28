Elche — Atletiko Madrid: jonli matnli translyatsiya (Ispaniya La Ligasi)
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Elche — Atletiko Madrid uchrashuvi 28 noyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Elche boshlang‘ich tarkibi: 1. Dituro M., 2. Buba Sangare, 21. Sepeda L., 23. Chust V., 47. Morsilo X., 16. Neto M., 14. Nino F., 5. Redondo Solari F., 3. Revivo R., 11. Valera X., 12. Vilyar G.
Elche bosh murabbiyi: Anselmi M.
Atletiko Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya., 19. Alvares X., 10. Baena A., 8. Barrios P., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 23. Yulmann M., 7. Li Kan In, 14. Lorente M., 18. Pubil M., 20. Simeone Dj.
Atletiko Madrid zaxiradagilari: 5. Kardozu J., 15. Devid Dj., 25. Eskivel S., 26. Ueso R., 6. Koke, 24. Le Norman R., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 3. Vargas O.
Atletiko Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…