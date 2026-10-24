Rayo Valekano — Elche: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Rayo Valekano — Elche uchrashuvi 24 oktyabr, 17:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Rayo Valekano boshlang‘ich tarkibi: 25. Audero E., 20. Balliu I., 24. Lejyon F., 15. Sadik M., 17. Pedrosa A., 4. Dias P., 6. Sis P., 8. Lopes U., 19. de Frutos X., 10. Kamelo S., 18. Garsiya A. (kapitan).
Rayo Valekano zaxiradagilari: 9. Alemao, 34. Alonso Martin I., 37. Belaid R., 36. Buare G., 22. Fernandes P., 3. Kumbulla M., 30. Molina A., 7. Palason I., 21. Peres F., 14. Sitaishvili G., 23. Valentin O., 33. Vertraud J.
Rayo Valekano bosh murabbiyi: San-Xose B.
Elche boshlang‘ich tarkibi: 1. Dituro M. (kapitan), 2. Buba Sangare, 23. Chust V., 5. Redondo Solari F., 3. Revivo R., 18. Lemar T., 47. Morsilo X., 12. Vilyar G., 21. Sepeda L., 14. Nino F., 11. Valera X.
Elche zaxiradagilari: 26. Barzich M., 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 19. Diangana G., 13. Iturbe A., 17. Xosan, 15. Lomonako K., 16. Neto M., 24. Osorio A., 9. Ponse E., 22. Sanches R., 20. Tete Morente.
Elche bosh murabbiyi: Anselmi M.
Izohlar 0
…