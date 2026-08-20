Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi

·2·Sport
Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi
Qisqacha

«Barselona» portugaliyalik qanot himoyachisi Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. 32 yoshli futbolchi «Al-Hilol» bilan shartnomasini o‘zaro rozilik asosida bekor qilib, erkin agent sifatida Kataloniya klubiga qaytdi. Bitim 2029 yil yoziga qadar amal qiladi. Kanselu jamoaning 23 avgust kuni «Elche»ga qarshi safardagi ilk rasmiy uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.

«Barselona» yozgi transfer oynasida muhim kelishuvni rasmiylashtirdi. Kataloniya klubi matbuot xizmati portugaliyalik tajribali qanot himoyachisi Joau Kanselu bilan to‘liq asosda 3 yillik bitim imzolanganini ma’lum qildi. Bungacha jamoada ijarada o‘ynagan 32 yoshli himoyachining qaytishi qanday amalga oshdi?

«Al-Hilol» bilan shartnomani bekor qilish va erkin agent maqomi

Kanseluning Kataloniyaga qaytishi uning Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubi bilan o‘rtadagi amaldagi bitimni o‘zaro rozilik asosida bekor qilishi ortidan imkonli bo‘ldi. Erkin agentga aylangan himoyachi boshqa takliflarni rad etib, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona» taklifini qabul qildi.

Joau Kanselu transferi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Transfer parametrlari va ma’lumotlar

Futbolchi

Joau Kanselu (Portugaliya, qanot himoyachisi)

Yangi klub

«Barselona» (Ispaniya)

Shartnoma muddati

3 yillik bitim (2029 yil yoziga qadar)

Avvalgi jamoasi

«Al-Hilol» (shartnoma bekor qilingan)

O‘tmishdagi tajribasi

«Barselona»da ijara asosida to‘p surgan

Ilk rasmiy bahs

23 avgust, «Elche»ga qarshi safar o‘yini

Yangi mavsum starti va tarkibdagi o‘rin

Hans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa himoya chizig‘idagi muammolarni bartaraf etishda har ikkala qanotda birdek yuqori saviyada o‘ynay oladigan Kanseluning tajribasiga katta ishonch bildirmoqda. «Barselona» La Liganing yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 23 avgust kuni safarda «Elche»ga qarshi o‘tkazadi va ushbu bellashuvda Kanseluning qayta debyut qilishi kutilmoqda.

Sizningcha, Joau Kanseluning to‘liq tarkibga qaytishi «Barselona» himoya chizig‘ini chempionlik darajasida kuchaytira oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiJoão Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiBugun, 18:54Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaGenoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:12Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiEnzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiBugun, 17:37Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Bugun, 17:00Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)