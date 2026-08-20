Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi
«Barselona» portugaliyalik qanot himoyachisi Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. 32 yoshli futbolchi «Al-Hilol» bilan shartnomasini o‘zaro rozilik asosida bekor qilib, erkin agent sifatida Kataloniya klubiga qaytdi. Bitim 2029 yil yoziga qadar amal qiladi. Kanselu jamoaning 23 avgust kuni «Elche»ga qarshi safardagi ilk rasmiy uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.
«Barselona» yozgi transfer oynasida muhim kelishuvni rasmiylashtirdi. Kataloniya klubi matbuot xizmati portugaliyalik tajribali qanot himoyachisi Joau Kanselu bilan to‘liq asosda 3 yillik bitim imzolanganini ma’lum qildi. Bungacha jamoada ijarada o‘ynagan 32 yoshli himoyachining qaytishi qanday amalga oshdi?
«Al-Hilol» bilan shartnomani bekor qilish va erkin agent maqomi
Kanseluning Kataloniyaga qaytishi uning Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubi bilan o‘rtadagi amaldagi bitimni o‘zaro rozilik asosida bekor qilishi ortidan imkonli bo‘ldi. Erkin agentga aylangan himoyachi boshqa takliflarni rad etib, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona» taklifini qabul qildi.
Joau Kanselu transferi tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Transfer parametrlari va ma’lumotlar
Futbolchi
Joau Kanselu (Portugaliya, qanot himoyachisi)
Yangi klub
«Barselona» (Ispaniya)
Shartnoma muddati
3 yillik bitim (2029 yil yoziga qadar)
Avvalgi jamoasi
«Al-Hilol» (shartnoma bekor qilingan)
O‘tmishdagi tajribasi
«Barselona»da ijara asosida to‘p surgan
Ilk rasmiy bahs
23 avgust, «Elche»ga qarshi safar o‘yini
Yangi mavsum starti va tarkibdagi o‘rin
Hans-Diter Flik boshchiligidagi jamoa himoya chizig‘idagi muammolarni bartaraf etishda har ikkala qanotda birdek yuqori saviyada o‘ynay oladigan Kanseluning tajribasiga katta ishonch bildirmoqda. «Barselona» La Liganing yangi mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini 23 avgust kuni safarda «Elche»ga qarshi o‘tkazadi va ushbu bellashuvda Kanseluning qayta debyut qilishi kutilmoqda.
Sizningcha, Joau Kanseluning to‘liq tarkibga qaytishi «Barselona» himoya chizig‘ini chempionlik darajasida kuchaytira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…