Vilyarreal — Espanol: tarkiblar va jonli matn

36
Nikolas Pepe (Vilyarreal) jamoadoshidan aniq uzatma qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba yo‘lladi. Biroq, uning zarbasi biroz noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sini ustidan salgina o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Espanol darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
36
Espanol burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
34
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Serxi Kardona (Vilyarreal) hech qanday qarshiliksiz qabul qilib oldi. U darvozaning o‘rtasiga aniq zarba yo‘lladi, ammo Anxel Fortuno so‘nggi lahzada ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
32
Jorj Mikautadze (Vilyarreal) yakkaxol yurishni amalga oshirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
31VAR
Hakam Xose Sanches VAR tekshiruvidan so‘ng Espanol foydasiga penalti yo‘qligini bildirdi!
30VAR
Espanol o‘yinchilarining penalti so‘rab qilgan e’tirozlariga qaramay, o‘yin davom etmoqda. To‘xtang! Hakam Xose Sanches ayni damda o‘yinni to‘xtatdi va u VAR yordamida o‘sha vaziyatni ko‘rib chiqadi! Nima bo‘lishini kuzatamiz.
30
Jarima maydonchasida to‘polon yuzaga keldi, ammo hakam Espanol futbolchilarining penalti belgilash haqidagi e’tirozlariga e’tibor qaratmadi. O‘yin davom etmoqda.
29VAR
VAR tekshiruvidan so‘ng penalti yo‘q! Vilyarreal futbolchilari qarordan ochiqchasiga norozi bo‘lishmoqda.
28VAR
O‘yinda tanaffus yuzaga keldi va bosh hakam Xose Sanches quloqchiniga signal olgan ko‘rinadi, u Vilyarrealning avvalgi penalti haqidagi da’vosini VAR orqali tekshirishini bildirdi. Bu juda qiziq bo‘lishi mumkin!
27
Vilyarreal futbolchilari penalti belgilanishini talab qilishmoqda, ammo hakam bu vaziyatda qoidabuzarlik yo‘q deb hisobladi va o‘yin davom etmoqda!
26
Jorj Mikautadze (Vilyarreal) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning markaziga qarata pastdan zarba berdi, ammo to‘p kuchsiz chiqdi va Anxel Fortuno uni osonlik bilan egallab oldi.
21🟨
Rafel Bausa (Espanol) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Xose Sanches oson qaror qabul qilishi kerak edi.
19
Espanol burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
18🔁
Inigo Peres uchun muammolar, chunki Jerar Moreno endi o‘ynay olmaydi. Uning jarohati juda jiddiy va uning o‘rniga Nikolya Pepe (Vilyarreal) maydonga tushmoqda.
16
Rafel Bausa (Espanol) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam darhol o‘yinni to‘xtatdi.
15
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Espanol tomonidan tepilgan burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
13
Vilyarreal tezkorlik bilan burchak zarbasini qisqa pas orqali amalga oshirdi.
11
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Vilyarreal uchun burchak zarbasidan hech qanday xavf chiqmasligini anglatadi.
9
Vilyarreal maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar orqali o‘yinni boshqarmoqda.
6
Ajoyib himoya! Alexandro Santyago (Espanol) pastlab kelgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo himoyachilardan biri tezda to‘pni olib qo‘ygani uchun u hech narsa qilishga ulgurmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Vilyarreal darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
3
Xose Sanches o‘yinni to‘xtatdi. Espanol futbolchilaridan biri to‘pni egallab olgandi, ammo uning harakati qoidaga zid deb topildi.
3
Roberto Fernandes (Espanol) jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pga yetib borish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo to‘pga yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Vilyarreal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
1⏱
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
01:00
O‘yinchilar maydonda va Vilyarreal uchrashuvni boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib Xose Sanches tayinlandi.
01:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
01:00
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…