Vilyarreal — Espanol: tarkiblar va jonli matn

·29·Sport
Vilyarreal — Espanol: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi VilyarrealEspanol uchrashuvi 31 oktyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 17. Byukenen T., 23. Kardona S., 14. Komesanya S., 16. Masiya K., 9. Mikautadze G., 10. Moleyro A., 7. Moreno X., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 12. Veyga R.

Vilyarreal zaxiradagilari: 2. Kosta L., 27. El-Jmili N., 3. Frimen A., 13. Gomes R., 1. Luis Junior, 21. Oluvaseyi T., 19. Pepe N., 22. Peres A., 20. Romero K., 30. Tidian Tiam K.

Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.

Espanol boshlang‘ich tarkibi: 1. Fortuno A., 26. Bausa R., 6. Kabrera L., 16. Drkushich V., 23. El-Xilali O., 8. Eksposito, 9. Fernandes R., 28. Ernandes X., 21. Inoxo R., . Santyago A., 15. Saragosa B.

Espanol bosh murabbiyi: Garsiya S.

Jonli reportaj JONLI
36
Nikolas Pepe (Vilyarreal) jamoadoshidan aniq uzatma qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba yo‘lladi. Biroq, uning zarbasi biroz noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sini ustidan salgina o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Espanol darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
36
Espanol burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
34
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Serxi Kardona (Vilyarreal) hech qanday qarshiliksiz qabul qilib oldi. U darvozaning o‘rtasiga aniq zarba yo‘lladi, ammo Anxel Fortuno so‘nggi lahzada ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
32
Jorj Mikautadze (Vilyarreal) yakkaxol yurishni amalga oshirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
31VAR
Hakam Xose Sanches VAR tekshiruvidan so‘ng Espanol foydasiga penalti yo‘qligini bildirdi!
30VAR
Espanol o‘yinchilarining penalti so‘rab qilgan e’tirozlariga qaramay, o‘yin davom etmoqda. To‘xtang! Hakam Xose Sanches ayni damda o‘yinni to‘xtatdi va u VAR yordamida o‘sha vaziyatni ko‘rib chiqadi! Nima bo‘lishini kuzatamiz.
30
Jarima maydonchasida to‘polon yuzaga keldi, ammo hakam Espanol futbolchilarining penalti belgilash haqidagi e’tirozlariga e’tibor qaratmadi. O‘yin davom etmoqda.
29VAR
VAR tekshiruvidan so‘ng penalti yo‘q! Vilyarreal futbolchilari qarordan ochiqchasiga norozi bo‘lishmoqda.
28VAR
O‘yinda tanaffus yuzaga keldi va bosh hakam Xose Sanches quloqchiniga signal olgan ko‘rinadi, u Vilyarrealning avvalgi penalti haqidagi da’vosini VAR orqali tekshirishini bildirdi. Bu juda qiziq bo‘lishi mumkin!
27
Vilyarreal futbolchilari penalti belgilanishini talab qilishmoqda, ammo hakam bu vaziyatda qoidabuzarlik yo‘q deb hisobladi va o‘yin davom etmoqda!
26
Jorj Mikautadze (Vilyarreal) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning markaziga qarata pastdan zarba berdi, ammo to‘p kuchsiz chiqdi va Anxel Fortuno uni osonlik bilan egallab oldi.
21🟨
Rafel Bausa (Espanol) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Xose Sanches oson qaror qabul qilishi kerak edi.
19
Espanol burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
18🔁
Inigo Peres uchun muammolar, chunki Jerar Moreno endi o‘ynay olmaydi. Uning jarohati juda jiddiy va uning o‘rniga Nikolya Pepe (Vilyarreal) maydonga tushmoqda.
16
Rafel Bausa (Espanol) raqibini to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam darhol o‘yinni to‘xtatdi.
15
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan ajoyib to‘sish Espanol tomonidan tepilgan burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
13
Vilyarreal tezkorlik bilan burchak zarbasini qisqa pas orqali amalga oshirdi.
11
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Vilyarreal uchun burchak zarbasidan hech qanday xavf chiqmasligini anglatadi.
9
Vilyarreal maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar orqali o‘yinni boshqarmoqda.
6
Ajoyib himoya! Alexandro Santyago (Espanol) pastlab kelgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo himoyachilardan biri tezda to‘pni olib qo‘ygani uchun u hech narsa qilishga ulgurmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Vilyarreal darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
3
Xose Sanches o‘yinni to‘xtatdi. Espanol futbolchilaridan biri to‘pni egallab olgandi, ammo uning harakati qoidaga zid deb topildi.
3
Roberto Fernandes (Espanol) jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pga yetib borish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo to‘pga yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Vilyarreal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
01:00
O‘yinchilar maydonda va Vilyarreal uchrashuvni boshlab beradi.
01:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
01:00
Ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib Xose Sanches tayinlandi.
01:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
01:00
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
VilyarrealEspanolIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnEspanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:48Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matnVilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 18:09Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:5290-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi17 oktabr 19:18La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi11 oktabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi