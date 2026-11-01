Elche — Valensiya: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Elche — Valensiya uchrashuvi 1 noyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Elche boshlang‘ich tarkibi: 1. Dituro M. (kapitan), 2. Buba Sangare, 23. Chust V., 5. Redondo Solari F., 3. Revivo R., 47. Morsilo X., 18. Lemar T., 12. Vilyar G., 21. Sepeda L., 14. Nino F., 11. Valera X.
Elche zaxiradagilari: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 19. Diangana G., 29. Xuari A., 13. Iturbe A., 17. Xosan, 15. Lomonako K., 16. Neto M., 24. Osorio A., 9. Ponse E., 22. Sanches R., 20. Tete Morente.
Elche bosh murabbiyi: Anselmi M.
Valensiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Dimitriyevski S., 22. Martines A., 18. Pepelu, 5. Tarrega K., 14. Gaya J. (kapitan), 24. Maffeo P., 33. Mayol A., 2. Rodriges G., 11. Rioxa L., 8. Gerra J., 7. Danjuma A.
Valensiya zaxiradagilari: 37. Blaskes A., 12. De Xaas J., 4. Diakabi M., 15. Deng A., 9. Duro X., 20. Fulke D., 19. Raba D., 13. Rivero K., 6. Sadik U., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 21. Vaskes J.
Valensiya bosh murabbiyi: Agirre J.
Izohlar 0
…