O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?

·63·Sport
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Chernogoriyaning Budva shahrida bo‘lib o‘tadigan boks bo‘yicha Jahon chempionatida to‘liq tarkibda ishtirok etadi.
  • O‘g‘il bolalar 10 ta, qizlar esa 8 ta vazn toifasida mamlakatimiz sharafini himoya qiladi.
  • Jamoalar Kubalik mutaxassis Xulio Li Echavarria boshchiligidagi murabbiylar shtabi hamda boshqa tajribali murabbiylar qo‘l ostida musobaqaga tayyorgarlik ko‘rdi.

Shu yilning 15–27 oktyabr kunlari Chernogoriyaning go‘zal Budva shahrida boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati bahslari bo‘lib o‘tadi. Dunyoning eng kuchli yosh charm qo‘lqop ustalari jamlanadigan ushbu global turnirda O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi ham to‘liq va kuchli tarkib bilan ishtirok etadi.

O‘zbek boks maktabi tarbiyalanuvchilari dunyo birinchiligining bosh sovrinlari hamda medallari uchun ringga ko‘tariladi. Terma jamoa murabbiylar shtabi mas’uliyatli musobaqa uchun eng sara o‘g‘il-qizlarni saralab oldi.

O‘g‘il bolalar terma jamoasi (10 ta vazn toifasida)

Musobaqada mamlakatimiz sharafini himoya qiladigan yigitlar va ularning vazn toifalari:

  • -50 kg: Amirjon Suponov

  • -55 kg: Elyor Rustamov

  • -60 kg: Muhammadrizo Ukimov

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov

  • -75 kg: Suhrob Rahmatullayev

  • -80 kg: Abrorbek Sharipov

  • -85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev

  • +90 kg: Islam Salixov

Murabbiylar shtabi: Kubalik tajribali mutaxassis Xulio Li Echavarria boshchiligidagi murabbiylar guruhi — Sirojiddin Naimov, Baxtiyor To‘raboyev hamda Ikromjon Xodjayev yosh charm qo‘lqop ustalarimizning janglariga boshchilik qiladi.

Qizlar terma jamoasi (8 ta vazn toifasida)

Ayollar boksida yurtimiz sharafini quyidagi iste’dodli sportchilarimiz himoya qiladi:

  • -48 kg: Muxtasar Aliyeva

  • -51 kg: Nazokat Mardonova

  • -54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva

  • -57 kg: Robiya Ravshanova

  • -60 kg: Sevara Mamatova

  • -65 kg: Aselya Tulegenova

  • -70 kg: Maftuna Yangiyeva

  • -75 kg: Samira Turg‘unova

Qizlar terma jamoasi murabbiylari: Temur Axbayev, Eldor Holmatov, Nodirjon Irgashev hamda Furqatjon Mamatov.

Tashkiliy va tibbiy ta’minot

Terma jamoaning Budva shahridagi musobaqa davomida to‘liq funksional va tashkiliy tayyorgarligi uchun quyidagi mutaxassislar mas’ul etib belgilangan:

  • Jamoa menejeri: Muxtasar Abdumalikova;

  • Shifokor: Mahmud Yunusov.

O‘zbek boksining kelajagi sanalgan ushbu yoshlar Chernogoriya ringlarida Vatanimiz bayrog‘ini yuksaklarga ko‘tarib, umumjamoa hisobida yetakchi o‘rinlarni egallash uchun qizg‘in bahslarga kirishadi.

Chernogoriya Budva boks chempionatO‘zbekiston boks terma jamoaAmirjon SuponovSirojiddin Naimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!28 sentabr 23:12Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi27 sentabr 21:13Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10Isroil Madrimov va Seymur Isayev to‘qnashuvi nega qoldirildi?Isroil Madrimov va Seymur Isayev to‘qnashuvi nega qoldirildi?Kecha 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi