Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida Toshkentda «Paxtakor» ustidan 6:2 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Jamoa yetakchisi Krishtianu Ronaldu uchrashuvda qatnashmagan bo‘lsa-da, o‘zining Instagram sahifasida jamoadoshlarining yorqin o‘yinini olqishlab, yakuniy hisob aks etgan bannerni joylashtirdi.
- Bosh murabbiy portugaliyalik hujumchining tarkibdan tashqarida qolishini zich taqvim va jismoniy kuchlarni tiklash zarurati bilan izohladi.
OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida Toshkentda «Paxtakor» ustidan 6:2 hisobida yirik g‘alabaga erishgan Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi yetakchisi Krishtianu Ronaldu mazkur natijaga befarq qolmadi. Mashhur portugaliyalik to‘purar Toshkentdagi bahsdan so‘ng o‘zining ko‘p millionli ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida munosabat bildirdi.
Ronaldu o‘zining shaxsiy Instagram sahifasida uchrashuvning yakuniy hisobi (6:2) aks etgan rasmiy bannerni joylashtirib, uni uchta yonib turgan olovcha smayligi bilan izohladi va jamoadoshlarining yorqin o‘yinini olqishladi.
Toshkentdagi shov-shuv: Ronaldu nega «Paxtakor»ga qarshi o‘ynamadi?
Krishtianuning O‘zbekiston poytaxtiga ehtimoliy tashrifi mahalliy futbol jamoatchiligi, muxlislar va OAV orasida misli ko‘rilmagan qiziqish va katta ajiotajga sabab bo‘lgan edi. Biroq u qaydnomaga kiritilmadi:
Anje Postekogluning izohi: «An-Nasr» bosh murabbiyi portugaliyalik yulduzning tarkibdan tashqarida qolishini rejali rotatsiya va hordiq bilan tushuntirdi;
Tiklanish va zich taqvim: Murabbiyning ta’kidlashicha, 41 yoshli hujumchi Saudiya Arabistoni chempionatidagi ketma-ket qiyin bellashuvlar va uzoq parvozlardan keyin jismoniy kuchlarni tiklashga muhtoj bo‘lgan;
Xet-trikdan so‘ng berilgan dam: Toshkentdagi bahsdan biroz avvalgina Ronaldu ichki chempionat uchrashuvida navbatdagi xet-trikni qayd etib, yuqori jismoniy yuklama olgan edi.
«Paxtakor» darvozasiga 6 ta gol: Toshkentdagi uchrashuv tafsiloti
2 noyabr oqshomida Toshkentda kechgan OFK Elit Chempionlar ligasi bahsi mehmonlarning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:
Mahorat darsi: Saudiyaliklar hatto o‘z bosh yulduzisiz ham hujumda mukammal darajadagi samaradorlik namoyish etib, O‘zbekiston chempioni darvozasiga javobsiz qolib ketmagan bo‘lsa-da, naqd 6 ta to‘p yo‘llashga erishdi (6:2);
Turnirdagi yakkahokimlik: Ushbu g‘alaba Riyod klubining qit’a miqyosidagi chempionlikka da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi.
Toshkentdagi muxlislar Ronalduni yashil maydonda ko‘ra olishmagan bo‘lsa-da, futbol afsonasining jamoasi ko‘rsatgan o‘yin va uning o‘yindan keyingi reaksiyasi xalqaro sport matbuotining diqqat markaziga tushdi.
Izohlar 0
…