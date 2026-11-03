Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?

·82·Sport
Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida Toshkentda «Paxtakor» ustidan 6:2 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
  • Jamoa yetakchisi Krishtianu Ronaldu uchrashuvda qatnashmagan bo‘lsa-da, o‘zining Instagram sahifasida jamoadoshlarining yorqin o‘yinini olqishlab, yakuniy hisob aks etgan bannerni joylashtirdi.
  • Bosh murabbiy portugaliyalik hujumchining tarkibdan tashqarida qolishini zich taqvim va jismoniy kuchlarni tiklash zarurati bilan izohladi.

OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida Toshkentda «Paxtakor» ustidan 6:2 hisobida yirik g‘alabaga erishgan Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi yetakchisi Krishtianu Ronaldu mazkur natijaga befarq qolmadi. Mashhur portugaliyalik to‘purar Toshkentdagi bahsdan so‘ng o‘zining ko‘p millionli ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida munosabat bildirdi.

Ronaldu o‘zining shaxsiy Instagram sahifasida uchrashuvning yakuniy hisobi (6:2) aks etgan rasmiy bannerni joylashtirib, uni uchta yonib turgan olovcha smayligi bilan izohladi va jamoadoshlarining yorqin o‘yinini olqishladi.

Toshkentdagi shov-shuv: Ronaldu nega «Paxtakor»ga qarshi o‘ynamadi?

Krishtianuning O‘zbekiston poytaxtiga ehtimoliy tashrifi mahalliy futbol jamoatchiligi, muxlislar va OAV orasida misli ko‘rilmagan qiziqish va katta ajiotajga sabab bo‘lgan edi. Biroq u qaydnomaga kiritilmadi:

  • Anje Postekogluning izohi: «An-Nasr» bosh murabbiyi portugaliyalik yulduzning tarkibdan tashqarida qolishini rejali rotatsiya va hordiq bilan tushuntirdi;

  • Tiklanish va zich taqvim: Murabbiyning ta’kidlashicha, 41 yoshli hujumchi Saudiya Arabistoni chempionatidagi ketma-ket qiyin bellashuvlar va uzoq parvozlardan keyin jismoniy kuchlarni tiklashga muhtoj bo‘lgan;

  • Xet-trikdan so‘ng berilgan dam: Toshkentdagi bahsdan biroz avvalgina Ronaldu ichki chempionat uchrashuvida navbatdagi xet-trikni qayd etib, yuqori jismoniy yuklama olgan edi.

«Paxtakor» darvozasiga 6 ta gol: Toshkentdagi uchrashuv tafsiloti

2 noyabr oqshomida Toshkentda kechgan OFK Elit Chempionlar ligasi bahsi mehmonlarning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:

  • Mahorat darsi: Saudiyaliklar hatto o‘z bosh yulduzisiz ham hujumda mukammal darajadagi samaradorlik namoyish etib, O‘zbekiston chempioni darvozasiga javobsiz qolib ketmagan bo‘lsa-da, naqd 6 ta to‘p yo‘llashga erishdi (6:2);

  • Turnirdagi yakkahokimlik: Ushbu g‘alaba Riyod klubining qit’a miqyosidagi chempionlikka da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi.

Toshkentdagi muxlislar Ronalduni yashil maydonda ko‘ra olishmagan bo‘lsa-da, futbol afsonasining jamoasi ko‘rsatgan o‘yin va uning o‘yindan keyingi reaksiyasi xalqaro sport matbuotining diqqat markaziga tushdi.

Krishtianu RonalduPaxtakorAn-NasrOFK Elit Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05Odil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdiOdil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdi13 oktabr 00:21“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?31 oktabr 23:18“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdi“Paxtakor” o‘z maydonida “An-Nasr”ga 2:6 hisobida imkoniyatni boy berdiKecha 21:10Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiToshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha 18:31Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?31 oktabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi