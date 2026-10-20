Sabax Baku — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

·80·Sport
Sabax Baku — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Sabax BakuDortmund uchrashuvi 20 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sabax Baku boshlang‘ich tarkibi: 92. Pokatilov S. (kapitan), 37. Du Keyroz, 13. Lepinitsa I., 4. Makkarti A., 20. Mikels Dj., 11. Parris K., 27. Puxach T., 7. Raxmonaliyev U., 21. Simich V., 3. Solvet S., 80. Zedadka A.

Sabax Baku zaxiradagilari: 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeyda, 6. Xaybulayev A., 99. Mbina O., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 8. Nvachukvu Ch., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.

Sabax Baku bosh murabbiyi: Dambrauskas V.

Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 26. Rayerson J., 4. Shlotterbek N. (kapitan), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Veyerman Y.

Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 44. Dos Santos E., 30. Dreves P., 22. Gadu J., 40. Inasiu S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nvaneri E., 49. Redjani L., 20. Zabitser M.

Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.

Jonli reportaj0-1 JONLI
10
Feliks Nmecha (Dortmund) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon yo‘llagan zarbasi biroz noaniq chiqdi. Stas Pokatilovning omadli seyvi to‘pning darvoza markaziga kirishiga to‘sqinlik qildi.
100-1
Gol! Seru Girassi (Dortmund) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va uni darvozaga aniq yo‘lladi. Hisob: 0:1.
9
Qanday imkoniyat! To‘p jarima maydonchasi ichida va Seru Girassi (Dortmund) to‘pni to‘xtatmasdan darvozaga yo‘lladi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
7
O‘yin to‘xtatildi, chunki Velko Simich (Sabax Boku) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
7
Serxu Girassi (Dortmund) juda xavfli vaziyatda to‘pni qabul qilib oldi. U jarima maydoni ichida aniq uzatmani qabul qilgach, darvozaga zarba berdi, ammo to‘p darvozabon uchun hech qanday muammo tug‘dirmadi va to‘sin ustidan o‘tib ketdi.
6
Aniq uzatma Fabio Silvaga (Dortmund) yetib bordi, u jarima maydonchasi chetida payt poylab turgan edi va to‘pni darvoza markazi tomon yo‘lladi. Darvozabon zarbani qaytarib, yaxshi seyv namoyish etdi.
5
Himoyani yorib o‘tuvchi uzatmani Fabio Silva (Dortmund) jarima maydoni ichida qabul qilib oldi. U hatto tepaga qaramasdan darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Stas Pokatilov to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
4
Kahim Parris (Sabah Boku) jarima maydonchasi ichiga yorib kirdi, ammo zarba berish uchun bo‘sh joy topa olmadi.
2
Dortmund tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Stas Pokatilov (Sabah Boku) bartaraf etdi.
2
Fabio Silva (Dortmund) pas uzatishga urindi, ammo to‘p to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Dortmund hujumlarni davom ettirishi mumkin.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
21:45
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! Sabax Boku uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Xaver Alberolaga ishonib topshirildi.
21:45
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Sabax BakuDortmundChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBudyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matnUnion Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:27Ryerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladiRyerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladi28 aprel 12:58Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!27 avgust 06:14«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04Bavariya Myunxen — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matnBavariya Myunxen — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi