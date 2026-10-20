Sabax Baku — Dortmund: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Sabax Baku — Dortmund uchrashuvi 20 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sabax Baku boshlang‘ich tarkibi: 92. Pokatilov S. (kapitan), 37. Du Keyroz, 13. Lepinitsa I., 4. Makkarti A., 20. Mikels Dj., 11. Parris K., 27. Puxach T., 7. Raxmonaliyev U., 21. Simich V., 3. Solvet S., 80. Zedadka A.
Sabax Baku zaxiradagilari: 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeyda, 6. Xaybulayev A., 99. Mbina O., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 8. Nvachukvu Ch., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.
Sabax Baku bosh murabbiyi: Dambrauskas V.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 26. Rayerson J., 4. Shlotterbek N. (kapitan), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Veyerman Y.
Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 44. Dos Santos E., 30. Dreves P., 22. Gadu J., 40. Inasiu S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nvaneri E., 49. Redjani L., 20. Zabitser M.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Izohlar 0
…