Dortmund — Betis: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Dortmund — Betis uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 7. Bellingem Dj., 5. Bensebaini R., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 26. Rayerson J., 4. Shlotterbek N. (kapitan), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Veyerman Y.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 7. Antoni, 6. Bernal F., 25. Sebalos D., 18. Deossa N., 10. Ezzalzuli A., 16. Gomes V., 3. Lorente D. (kapitan), 4. Natan, 12. Ortis A., 19. Perrott T.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
Izohlar 0
…