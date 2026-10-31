Bavariya Myunxen — Dortmund: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Bavariya Myunxen — Dortmund uchrashuvi 31 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 40. Urbig J., 19. Devis A., 7. Gnabri S., 9. Keyn G., 6. Kimmix J., 3. Kim Min Chje, 27. Laymer K., 17. Olise M., 45. Pavlovich A., 34. Saybari I., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 46. Binder T., 8. Bishof T., 23. Boe S., 11. Braun N., 21. Ito X., 42. Karl L., 44. Stanishich J., 4. Ta J., 26. Ulrayx S.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Denks A.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 17. Chukvuemeka K., 22. Gadu J., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 4. Shlotterbek N. (kapitan), 24. Svensson D., 25. Veyerman Y.
Dortmund zaxiradagilari: 5. Bensebaini R., 40. Inasiu S., 19. Karetsas K., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nvaneri E., 26. Rayerson J., 20. Zabitser M., 21. Silva F.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Izohlar 0
…