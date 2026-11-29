Dortmund — Bayer Leverkuzen: jonli matnli translyatsiya (Germaniya Bundesligasi)
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Dortmund — Bayer Leverkuzen uchrashuvi 29 noyabr, 23:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 22. Gadu J., 9. Girassi S., 19. Karetsas K., 8. Nmecha F., 4. Shlotterbek N., 24. Svensson D., 25. Veyerman Y.
Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 30. Dreves P., 39. Mane F., 18. Nvaneri E., 26. Rayerson J., 20. Zabitser M., 21. Silva F.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreyra A., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P., 12. Tapsoba E. (kapitan), 23. Tella N.
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 5. Bade L., 28. Blasvix Ya., 42. Kalbret M., 19. Diabi M., 20. Due G., 7. Xofmann Y., 35. Kofane S., 15. Oermann T., 10. Tillman M.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…