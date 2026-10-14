Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Budyo/Glimt — Dortmund uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F., 6. Gundersen Y., 5. Aleyesami X. (kapitan), 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 10. Xauge Y., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A.
Budyo/Glimt zaxiradagilari: 17. Bryunxildsen O., 1. Lund Y., 25. Myaattya I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U., 28. Sanyang A., 32. Solxaug K.
Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 22. Gadu J., 3. Anton V. (kapitan), 5. Bensebaini R., 14. Bayer M., 25. Veyerman Y., 7. Bellingem Dj., 24. Svensson D., 19. Karetsas K., 40. Inasiu S., 21. Silva F.
Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 17. Chukvuemeka K., 30. Dreves P., 9. Girassi S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 8. Nmecha F., 18. Nvaneri E., 36. Prats K., 49. Redjani L., 26. Rayerson J., 20. Zabitser M.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Izohlar 0
…