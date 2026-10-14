Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Budyo/GlimtDortmund uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Budyo/Glimt boshlang‘ich tarkibi: 12. Xaykin N., 20. Shyovold F., 6. Gundersen Y., 5. Aleyesami X. (kapitan), 15. Byorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 10. Xauge Y., 11. Blomberg O., 9. Xelmersen A.

Budyo/Glimt zaxiradagilari: 17. Bryunxildsen O., 1. Lund Y., 25. Myaattya I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U., 28. Sanyang A., 32. Solxaug K.

Budyo/Glimt bosh murabbiyi: Knutsen K.

Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 22. Gadu J., 3. Anton V. (kapitan), 5. Bensebaini R., 14. Bayer M., 25. Veyerman Y., 7. Bellingem Dj., 24. Svensson D., 19. Karetsas K., 40. Inasiu S., 21. Silva F.

Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 17. Chukvuemeka K., 30. Dreves P., 9. Girassi S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 8. Nmecha F., 18. Nvaneri E., 36. Prats K., 49. Redjani L., 26. Rayerson J., 20. Zabitser M.

Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.

Jonli reportaj JONLI
10
Fabio Silvadan (Dortmund) Samuele Inasioga ajoyib uzatma, ammo ular bundan foydalana olishmadi, chunki Nikita Xaykin o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
10
Yens Xauge (Budyo-Glimt) oltin imkoniyatga ega bo‘ldi. U juda yaqin masofadan chap pastki burchakka qarab zarba berdi, ammo Gregor Kobel hushyorlikni yo‘qotmadi va ajoyib seyv namoyish etdi!
10
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo to‘p birinchi himoyachi tomonidan qaytarildi.
9
Patrik Berg (Budyo-Glimt) jarima maydoni tashqarisida ajoyib pas qabul qilib oldi va qulay vaziyatdan zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
8
Yens Xauge (Budyo-Glimt) jarima maydonchasi ichiga tezkor pas uzatishga urindi, ammo Andreas Xelmersen raqib himoyasini aldab o‘ta olmadi va to‘pni yo‘qotdi.
8
Ole Blomberg (Budyo-Glimt) jarima maydonchasi chetidan to‘pni darvoza oldida turgan sherigiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pga g‘ov bo‘ldi va uni xavfli hududdan uzoqlashtirdi.
7
Andreas Xelmersen (Budyo-Glimt) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chalib o‘yinni to‘xtatdi.
5
Qanday ayanchli zarba! Rami Bensebayni (Dortmund) yana bir bor darvoza tomon zarba yo‘lladi — bu safar ancha uzoqdan, ammo ko‘zi bog‘langan holda tepsa ham bundan yomonroq chiqmasdi. To‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
5
Dortmund ayni damda aniq paslar almashish orqali to‘pni nazorat qilmoqda.
4
Burchak zarbasidan so‘ng Daniel Svensson (Dortmund) to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo vaziyatdan naf chiqmadi.
3
Konstantinos Karetsas (Dortmund) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘lganidan so‘ng to‘p maydondan chiqarib yuborildi. Endi Dortmund burchak zarbasini amalga oshiradi.
2
Urs Shnayder hushtagini chaldi va Andreas Xelmersen (Budyo-Glimt) hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jazolandi. Hakam tomonidan qabul qilingan to‘g‘ri qaror.
1
Sondre Fet (Budyo-Glimt) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida yaxshi harakat qilib, bo‘sh hudud topdi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan sal yuqorilab o‘tib ketdi.
1
Boshlashdi, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:01
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Bodo/Glimt o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Urs Shnayder boshqarib boradi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom, jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. O‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va o‘yindan zavqlaning.
Budyo/GlimtDortmundChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ryerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladiRyerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladi28 aprel 12:58Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)27 avgust 23:16Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Shaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnShaxtyor Donetsk — AYEK Afina: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...