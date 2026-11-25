Arsenal — Dortmund: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Arsenal — Dortmund uchrashuvi 25 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 13. Arrisabalaga K., 4. Uayt B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 5. Inkapiye P., 41. Rays D., 49. Lyuis-Skelli M., 20. Madueke N., 8. Edegor M. (kapitan), 17. Solis K., 14. Dyokeresh V.
Arsenal zaxiradagilari: 33. Kalafori R., 56. Dauman M., 10. Eze E., 39. Gimaraynsh B., 29. Xavers K., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Moskera K., 55. Porter J., 2. Saliba U., 12. Timber Yu.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 22. Gadu J., 3. Anton V., 4. Shlotterbek N. (kapitan), 26. Rayerson J., 25. Veyerman Y., 8. Nmecha F., 24. Svensson D., 7. Bellingem Dj., 14. Bayer M., 21. Silva F.
Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 44. dos Santos E., 30. Dreves P., 9. Girassi S., 19. Karetsas K., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nvaneri E., 49. Redjani L., 20. Zabitser M.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
- 90O‘yin yakunlandi. Hisob: Arsenal 1:1 Dortmund
- 90+5O‘yin tugadi. Arsenal - Dortmund. Hisob: 1-1.
- 90+3Eberechi Eze (Arsenal) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri uning urinishini to‘sib qoldi.
- 90+2Martin Edegor (Arsenal) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni bemalol uzoqlashtirishdi.
- 90+2Deklan Rays (Arsenal) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo darvozabon sakrab to‘pni egallab oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Arsenalga burchak zarbasi belgilandi.
- 90+1Pero Inkapie (Arsenal) jamoadoshini izlab jarima maydonchasi ichiga to‘pni oshirdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi. Arsenal burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
- 90Asosiy vaqtga kamida 4 daqiqa qo‘shib berildi.
- 90Konstantinos Karetsas (Dortmund) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, boshini ko‘tarib jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib, xavfsiz joyga qaytdi.
- 89Niko Kovach Joan Gaduni almashtirishga qaror qildi va uning o‘rniga Filippo Mane (Dortmund) maydonga tushdi.
- 88Gabriel (Arsenal) qoidani buzdi va Mauritsio Mariani darhol jarima zarbasi belgiladi. Dortmund jarima zarbasini amalga oshiradi.
- 87O‘zgarish. Mikel Merino (Arsenal) Viktor Gyokereshning o‘rniga maydonga tushdi.
- 87Ezri Konsa (Arsenal) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Mauritsio Mariani vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
- 84Deklan Rays (Arsenal) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustunga tegib qaytdi. Bu ajoyib gol bo‘lishi mumkin edi, omad kelmadi.
- 83Himoyachilar hushyor, ular Yulian Ryuerson (Dortmund) tomonidan amalga oshirilgan xavfli uzatmani bartaraf etishdi.
- 81Gregor Kobel (Dortmund) yengil jarohat oldi, ammo ko‘rinishidan u o‘yinni davom ettira oladi.
- 80O‘yin hozircha to‘xtatildi, Gregor Kobel (Dortmund) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
- 80Pero Inkapie (Arsenal) jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga olti metrlik maydon ichida yetib keldi va oyog‘i bilan darvozani ishg‘ol qilmoqchi bo‘ldi. U himoyachilardan biriga tegib qoldi va darvoza to‘riga kirib ketishi muqarrar bo‘lgan to‘p, unga tegib, o‘ng ustunga borib urildi.
- 79To‘p yuqoriga ko‘tarildi va Marsel Zabitser (Dortmund) uni nazorat qila olmagach, qo‘liga tegdi, hakam esa qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. Arsenal jarima zarbasini amalga oshiradi.
- 78Feliks Nmecha (Dortmund) qo‘pollik ishlatdi va Mauritsio Mariani hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
- 77Arsenal burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 75Arsenal jarima maydonchasining olti metrlik chizig‘i yaqinida turgan Viktor Gyokeresh tomon to‘p uzatildi. U to‘p uchun kurashda g‘olib chiqdi, ammo boshi bilan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 74Yurriyen Timber (Arsenal) ajoyib uzatmani qabul qilib olgach, qulay vaziyatga chiqib bordi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida to‘pga yetib kelib, xavfni bartaraf etdi.
- 73O‘zgarish yuz berdi. Job Bellingem maydonni tark etdi va Marsel Zabitser (Dortmund) zaxiradan maydonga tushdi.
- 73Noni Madueke (Arsenal) golga juda yaqin keldi! U jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 71Martin Edegor jarima maydonchasi markaziga ajoyib uzatma amalga oshirdi, bu vaziyat yanada yaxshiroq yakunlanishga loyiq edi, ammo Viktor Dyokeresh (Arsenal) to‘pni kuchsiz zarba bilan o‘ng ustun yonidan maydon tashqarisiga yo‘lladi. To‘p maydonni tark etdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 70Noni Madueke (Arsenal) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darvoza oldida qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. U zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirlik bilan qaytarib qoldi.
- 69Martin Edegor (Arsenal) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
- 69To‘p jarima maydonchasi markazida Eberechi Eze (Arsenal) oyog‘iga kelib tushdi, u tepaga qarab zarba berdi, ammo himoyachi ajoyib tarzda to‘pni qaytardi. Arsenal burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 68Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi. Job Bellingem (Dortmund) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qolgani uchun gol inobatga olinmadi.
- 68Yulian Rerson (Dortmund) jarima maydonchasiga yorib kirib, uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning chap ustuni tomon pastdan zarba yo‘lladi. Kepa Arrisabalaga hushyorlik ko‘rsatib, ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi.
- 67Viktor Gyokeresh (Arsenal) raqibiga qarshi juda qattiq kurash olib bordi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
- 65Mikel Arteta o‘zgarish qilishga qaror qildi. Bruno Gimaraynsh (Arsenal) Maylz Lyuis-Skellining o‘rniga maydonga tushdi.
- 65Zaxira. Yurriyen Timber (Arsenal) hakamdan ishora oldi va endi maydonga tushishi mumkin, Ben Uayt esa maydonni tark etmoqda.
- 65Hakam o‘yinni to‘xtatdi, endi zaxiradan o‘yinchi maydonga tushadi: Xristos Tzolis maydonni tark etdi va Eberechi Eze (Arsenal) o‘yinga qo‘shildi.
- 64O‘yinga o‘zgartirish kiritilmoqda. Fabio Silva dam olish uchun maydonni tark etdi, uning o‘rniga Seru Girassi (Dortmund) maydonga tushdi.
- 64Niko Kovach zaxiradan o‘yinchi maydonga tushirishga qaror qildi. Maksimilian Bayer o‘rniga Konstantinos Karetsas (Dortmund) maydonga tushmoqda.
- 64Qanday xato! Burchakdan uzatilgan to‘p jarima maydonchasida hech kim qo‘riqlamayotgan Ezri Konsaga (Arsenal) yetib keldi, darvoza deyarli bo‘sh edi, ammo u boshi bilan zarba berishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 63Deklan Rays (Arsenal) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga yetkazib berish imkoniyatiga ega.
- 63Xristos Solis (Arsenal) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Arsenal raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 62To‘pga zarba berishning eng yaxshi namunasi bo‘lmadi. Ben Uayt (Arsenal) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 61Joui Veyerman (Dortmund) jarima maydonchasi ichiga Fabio Silva tomon aniq uzatma berdi, ammo u to‘pga yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 60Pero Inkapie (Arsenal) o‘zidan norozi, chunki u qulay vaziyatga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni yaxshi uzata olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund autdan o‘yinni boshlaydi.
- 58Pero Inkapie (Arsenal) juda qulay imkoniyatni ko‘kka sovurdi. U qaytgan to‘pni boshi bilan chap ustun ichkarisiga yo‘llashga urindi, ammo Gregor Kobel sakrab, to‘pning darvozaga kirishiga yo‘l qo‘ymadi.
- 58Viktor Gyokeresh (Arsenal) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va zarba yo‘lladi, ammo himoyachi uni ajoyib tarzda qaytardi.
- 57Martin Edegor (Arsenal) jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni qaytarib yubordi.
- 57Joan Gadu (Dortmund) raqibini yiqitgani uchun jarima belgilandi. Arsenal foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
- 551-1Joan Gadu zarba berish uchun qulay pozitsiyada, ammo u jamoadoshini ko‘rib qoldi va to‘pni unga uzatdi. Maksimilian Bayer (Dortmund) to‘pni ajoyib qabul qilib oldi va darvozaning o‘ng pastki burchagiga aniq zarba yo‘llab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
- 54Julian Rerson (Dortmund) qo‘pollik ishlatdi. Mauritsio Mariani o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qilmoqda.
- 53Ajoyib qaytarish! Martin Edegor (Arsenal) ajoyib qisqa uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydonchasi ichida qulay vaziyatga chiqib bordi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni olib qo‘ydi.
- 52Job Bellingem (Dortmund) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Kepa Arrisabalaga darvoza o‘rtasiga kelayotgan to‘pni osonlik bilan ushlab oldi.
- 51To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund jamoasi burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 50Noni Madueke (Arsenal) jarima maydonchasi burchagida himoyachini aldab o‘tdi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning mo‘ljali xato ketdi va to‘p chap ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 49Joui Veyerman (Dortmund) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va o‘rta masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 48Daniel Svensson (Dortmund) Maksimilian Bayerni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi.
- 46Hakam ikkinchi bo‘lim boshlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi.
- 45+1Mauritsio Mariani hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
- 45Feliks Nmecha (Dortmund) burchak zarbasidan so‘ng boshi bilan zarba berishga urindi, ammo to‘pni darvoza tomon yo‘naltira olmadi va u to‘sin yuqorisidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 45Daniel Svensson (Dortmund) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
- 45Yarim imkoniyat! Joan Gadu (Dortmund) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Kepa Arrisabalaga hujumni bartaraf etish uchun yaxshi reaksiya ko‘rsatdi. Dortmund burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 43Martin Edegor (Arsenal) oldinga juda erta yugurib o‘tdi va sherigi unga to‘pni uzatmoqchi bo‘lganida o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
- 41Noni Maduekedan ajoyib harakat, u Viktor Gyokereshni (Arsenal) oldinga boshlab yubordi. Hujumchi uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 39Daniel Svensson (Dortmund) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. Himoyachilardan biri juda tezkor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 39Yulian Rerson (Dortmund) to‘pni uzatmoqchi bo‘ldi, ammo u to‘sib qolindi. Dortmund burchak zarbasini ishlab oldi.
- 37Kristos Tzolis (Arsenal) to‘pni juda noqulay tarzda tepdi. U uzoq masofadan volle zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 36Martin Edegor (Arsenal) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng, raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
- 36Viktor Gyokeresh (Arsenal) qaytgan to‘pga yaxshi reaksiya bildirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo u to‘pni darvoza va o‘zi o‘rtasida turgan o‘yinchilar orasidan o‘tkaza olmadi. Arsenal burchak zarbasini amalga oshiradi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
- 35Deklan Rays (Arsenal) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
- 35Deklan Rays (Arsenal) himoyachilar orasidan yorib o‘tib, zarba berish nuqtasiga chiqdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. Yordamchi hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi, Arsenal uni ijro etadi.
- 34Julian Rerson (Dortmund) yugurishni boshlagan paytda o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
- 33Deklan Rays (Arsenal) to‘pni qabul qilib oldi va u bilan nima qilish haqida uzoq o‘ylab o‘tirmadi. U uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p darvoza to‘siniga juda yaqin o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 32Niko Shlotterbek (Dortmund) qo‘pollik ishlatdi va Mauritsio Mariani qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
- 32Joan Gadu (Dortmund) tomonidan amalga oshirilgan uzun pas sheriklariga yetib borishi uchun aniqlik yetishmadi.
- 30Maksimilian Bayer (Dortmund) oxirgi himoyachi ortiga qochib o‘tdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qoldi.
- 29Julian Rerson (Dortmund) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo Kepa Arrisabalaga vaziyatni yaxshi o‘qidi va to‘pni egallab oldi.
- 28Omadsizlik! Daniel Svensson (Dortmund) uzatmani ajoyib tarzda qabul qildi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib, qaytdi va uzoqlashtirildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Dortmund burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
- 26Mauritsio Mariani hushtak chaldi, Maylz Lyuis-Skelli (Arsenal) qoidabuzarlik uchun jazolandi.
- 269:4 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan zarbalarning umumiy soni. Endi statistikaga nazar tashlashimiz mumkin, darvozaga aniq borgan zarbalar 3:0.
- 25Kepa Arrisabalaga o‘yinni o‘qish qobiliyatini namoyish etdi va Maksimilian Bayer (Dortmund) jarima maydoni tashqarisidan berilgan uzatmaga yetib borib xavf tug‘dirmoqchi bo‘lganida, to‘pni uzoqlashtirdi.
- 24Yulian Rerson Feliks Nmechaga (Dortmund) to‘pni uzatdi, ammo u jarima maydonchasi tashqarisidan noaniq zarba yo‘lladi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Arsenal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 22Daniyel Svensson (Dortmund) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
- 22Yulian Rerson (Dortmund) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi to‘siq bo‘lgani sababli vaziyat yarata olmadi. Hakam Dortmund foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
- 21Jarima maydonchasiga uzatilgan xavfli to‘pni Kristos Solis (Arsenal) deyarli qabul qilib olayozdi, ammo himoyachilardan biri vaziyatga aralashib, xavfni bartaraf etdi.
- 20Fabio Silva (Dortmund) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va birinchi urinishdayoq darvoza ustunidan ancha yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
- 18Fabio Silva (Dortmund) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
- 18Maksimilian Bayer (Dortmund) oldinga uzatilgan to‘pga yetib olishga urindi, ammo uzatma juda uzun bo‘ldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
- 17Dortmund maydon markazida juda ajoyib nazorat va paslar orqali o‘yin ko‘rsatmoqda.
- 16Martin Edegor (Arsenal) burchak zarbasidan xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo uning jamoadoshlaridan hech biri himoyachilardan balandroq sakray olmadi.
- 15Xristos Solis (Arsenal) juda katta imkoniyatni boy berdi! U ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘llaganida muxlislar allaqachon nishonlashni boshlashgan edi. To‘p yuqori o‘ng burchak tomon yo‘naldi, ammo Gregor Kobel muhim seyvni amalga oshirdi! Noni Madueke (Arsenal) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va darvozabonni dog‘da qoldiradigan pastki o‘ng burchakka tezkor zarba yo‘lladi. Biroq himoyachilardan biri to‘pni darvoza chizig‘i ustidan qaytarib qoldi. To‘p o‘yin maydonidan chiqib ketdi. Arsenal burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 13Ben Uayt (Arsenal) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u Gregor Kobelga juda yaqin bo‘ldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
- 12Mauritsio Mariani hushtagini chaldi, chunki Fabio Silva (Dortmund) hujum vaqtida to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
- 11Viktor Gyokeres (Arsenal) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
- 101-0Viktor Gyokeresh (Arsenal) ajoyib mahorat ko‘rsatdi. U Noni Maduekedan kelgan uzatmani qoyilmaqom tarzda qabul qilib oldi va uzoq masofadan darvozaning yuqori burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi. Hisob 1:0.
- 9Bu o‘tib bo‘lmaydi! Martin Edegor (Arsenal) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berishga hozirlandi va darvozani nishonga oldi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan muvaffaqiyatli to‘sib qolindi.
- 9Fabio Silva (Dortmund) bo‘sh hududga yorib kirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri to‘p yo‘lini to‘sib qoldi.
- 8Arsenal o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
- 7Ben Uayt (Arsenal) qanotdan jarima maydonchasi ichiga sheriklarini izlab to‘p uzatdi, ammo uzatma muvaffaqiyatsiz chiqdi va imkoniyat boy berildi.
- 6Niko Shlotterbek (Dortmund) raqib o‘yinchilaridan birining libosidan tortdi va Mauritsio Mariani qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Arsenal foydasiga jarima zarbasi belgilandi, ammo ular bu yerdan darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishga urinmasa kerak.
- 5Xristos Solis (Arsenal) qanotdan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib olib, qulay vaziyatga chiqib bordi, ammo raqib himoyasi shay edi va himoyachilardan biri tezkorlik bilan to‘pni olib qo‘yib, xavfni bartaraf etdi.
- 4Viktor Gyokeresh (Arsenal) imkoniyatni boy berdi! Qaytgan to‘p uning oyog‘iga kelib tushgach, u uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi. To‘p darvozaning o‘rtasiga pastlab yo‘naldi, ammo darvozabon seyv ijro etib, gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
- 4Noni Madueke (Arsenal) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi.
- 3Gabriel (Arsenal) raqibidan to‘pni tortib olishda juda qo‘pol harakat qildi va Mauritsio Mariani fol qayd etib, hushtak chaldi.
- 2To‘p jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida Kristos Solis (Arsenal) uchun qulay holatda turibdi, ammo uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Dortmund darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
- 2Kristos Solis (Arsenal) noaniq pas berdi. U to‘pni jarima maydonchasiga yetkazishga urindi, ammo himoyachilar uni uzoqlashtirishdi.
- 1Yulian Rerson (Dortmund) qo‘pol o‘ynadi va hakam fol qayd etib, hushtagini chaldi.
- 1Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
- 03:03Dortmund o‘yinni boshlab beradi.
- 03:03Mauritsio Mariani bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
- 03:03Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
- 03:03Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini sizga taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…