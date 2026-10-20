Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Liverpul — Vilyarreal uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 18. Gakpo K., 38. Gravenberx R., 5. Jake J., 67. Kumas L., 10. Mak Allister A., 73. Ngumoxa R., 42. Noni T., 21. Simikas K., 4. van Deyk V. (kapitan).
Liverpul zaxiradagilari: 29. Barkola B., 44. Chambers L., 76. Denns Dj., 2. Gomes Dj., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 94. Laffi M., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 7. Virts F., 28. Vudman F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 17. Byukenen T., 23. Kardona S., 14. Komesanya S. (kapitan), 18. Geye P., 9. Mikautadze G., 10. Moleyro A., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 24. Saliba N., 12. Veyga R.
Vilyarreal zaxiradagilari: 11. Axomach I., 2. Kosta L., 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 8. Foyt X., 3. Frimen A., 28. Gaytan X., 1. Luis Junior, 16. Masiya K., 7. Moreno X., 21. Oluvaseyi T., 22. Peres A.
Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.
Izohlar 0
…