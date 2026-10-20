Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn

·51·Sport
Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi LiverpulVilyarreal uchrashuvi 21 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 18. Gakpo K., 38. Gravenberx R., 5. Jake J., 67. Kumas L., 10. Mak Allister A., 73. Ngumoxa R., 42. Noni T., 21. Simikas K., 4. van Deyk V. (kapitan).

Liverpul zaxiradagilari: 29. Barkola B., 44. Chambers L., 76. Denns Dj., 2. Gomes Dj., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 94. Laffi M., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 7. Virts F., 28. Vudman F.

Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.

Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 17. Byukenen T., 23. Kardona S., 14. Komesanya S. (kapitan), 18. Geye P., 9. Mikautadze G., 10. Moleyro A., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 24. Saliba N., 12. Veyga R.

Vilyarreal zaxiradagilari: 11. Axomach I., 2. Kosta L., 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 8. Foyt X., 3. Frimen A., 28. Gaytan X., 1. Luis Junior, 16. Masiya K., 7. Moreno X., 21. Oluvaseyi T., 22. Peres A.

Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.

Jonli reportaj0-1 JONLI
50-1
Gol! Dahshatli xato golga olib keldi. Himoyachi to‘pni boy berdi, bu esa Jorj Mikautadzega (Vilyarreal) to‘pni egallab olish va uni darvoza to‘riga joylab qo‘yish imkonini berdi, hisob 0:1.
3
Hakam hushtagini chaldi, chunki Natan Saliba (Vilyarreal) raqibga nisbatan o‘ta qo‘pol o‘ynadi. Liverpul jarima zarbasini amalga oshiradi.
3
Jorj Mikautadze (Vilyarreal) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘xtatib qolgani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
2
Qanotdan uzatilgan uzun to‘p qulay pozitsiyada turgan Jorj Mikautadzega (Vilyarreal) yo‘naltirildi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishdi.
1
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
00:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Vilyarreal o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinning bosh hakami Shimon Marsinyak bo‘ladi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom va bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
LiverpulVilyarrealChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Van Deyk 17 yoshli Ngumoxaning "PSJ"ga qarshi o'yiniga ishonch bildirdiVan Deyk 17 yoshli Ngumoxaning "PSJ"ga qarshi o'yiniga ishonch bildirdi28 aprel 20:12«Liverpul» jamoasi YeCHL chorak finalida «PSJ»ga mag'lub bo'ldi«Liverpul» jamoasi YeCHL chorak finalida «PSJ»ga mag'lub bo'ldi28 aprel 18:11Arni Slot «PSJ» bilan bo'ladigan o'yinga Ngumoha va Salohni asosiy tarkibda tushirishi kutilmoqdaArni Slot «PSJ» bilan bo'ladigan o'yinga Ngumoha va Salohni asosiy tarkibda tushirishi kutilmoqda28 aprel 17:59Florian Virts «Liverpul»ni Chempionlar ligasiga chiqishga chaqirdiFlorian Virts «Liverpul»ni Chempionlar ligasiga chiqishga chaqirdi28 aprel 17:56«Liverpul» Chempionlar ligasi yo'llanmasi uchun «Kristal Pelas» bilan o'ynaydi«Liverpul» Chempionlar ligasi yo'llanmasi uchun «Kristal Pelas» bilan o'ynaydi25 aprel 04:20Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matnVilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi