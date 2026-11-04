Vilyarreal — PSJ: tarkiblar va jonli matn

·66·Sport
Vilyarreal — PSJ: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Vilyarreal — PSJ uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 3. Frimen A., 15. Mourino S., 12. Veyga R., 20. Romero K., 14. Komesanya S. (kapitan), 16. Masiya K., 18. Geye P., 17. Byukenen T., 19. Pepe N., 22. Peres A.

Vilyarreal zaxiradagilari: 23. Kardona S., 2. Kosta L., 27. El-Jmili N., 28. Gaytan X., 13. Gomes R., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 10. Moleyro A., 6. Navarro P., 21. Oluvaseyi T.

Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.

PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 51. Pacho V., 21. Ernandes L., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 11. Akliush M., 24. Mayulu S., 14. Due D.

PSJ zaxiradagilari: 90. Bar A., 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 47. Njantu K., 9. Torres F., 33. Zair-Emeri U.

PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.

Jonli reportaj0-4 JONLI
35
Vilyarreal burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Matvey Safonov (PSJ) sakrab to‘pni egallab oldi.
34
Tajon Byukenen (Vilyarreal) jamoadoshiga qulay imkoniyat yaratish maqsadida jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Vilyarreal burchak zarbasini amalga oshiradi.
31
Ashraf Hakimi (PSJ) jarima maydoni ichida ajoyib pas qabul qilib oldi va darhol to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachi so‘nggi lahzada to‘pga to‘siq qo‘yib, golning oldini oldi.
29
Ilya Zabarniy (PSJ) himoyachilardan balandroq sakrab to‘pga zarba berdi, ammo darvozabonni bezovta qila olmadi, burchak zarbasidan so‘ng yaqin masofadan yo‘llagan bosh bilan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
28
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasini amalga oshirmoqda.
28
Fabian Ruis (PSJ) o‘z omadini sinab ko‘rdi va jarima maydonchasi ichidan zarba berdi. Uning darvoza tomon yo‘llagan zarbasi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi. Yon hakam to‘g‘ri qaror qabul qildi va PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
26
Magnes Akliush (PSJ) ehtiyotsizlik bilan raqibining oyog‘iga tashlandi va jazodan qutulib qolgani uchun omadi keldi. Feliks Svayer qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi, ammo bu safar cho‘ntagidan kartochka chiqarmadi.
25
PSJ o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishdan zavqlanishyapti. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay fursatni kutishmoqda.
23
Fabian Ruis (PSJ) jarima maydonchasi tashqarisidan ajoyib zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan juda oz farq bilan o‘tib ketdi.
22
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlaridan birining boshiga yetkazishga urinib ko‘radi.
21
Ashraf Hakimi (PSJ) ikkilanmay raqib darvozasi tomon yugurishni boshladi. Himoyachilar undan to‘pni olib qo‘yishga urinishdi, ammo u to‘pni o‘zida saqlab qoldi va darvoza qarshisida zarba berdi. Biroq, zarba yakkaxon yurish kabi muvaffaqiyatli chiqmadi va to‘p darvozabon tomonidan osonlik bilan to‘xtatildi.
18
Pap Gey (Vilyarreal) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo to‘pga yetib keladigan biror futbolchi topilmadi.
170-4
Gol! Fabian Ruis (PSJ) va Magnes Akliush o‘rtasidagi ajoyib o‘zaro harakatlar natijasida birinchisi jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida darvozaga zarba berish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. U imkoniyatdan unumli foydalanib, darvozabonni chap burchakka yo‘llagan zarbasi bilan dog‘da qoldirdi. 0:4.
130-3
Gol! Senni Mayulu (PSJ) jarima maydonchasi ichidan to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi va darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning chap yuqori burchagiga joylab qo‘ydi. 0:3.
120-2
Gol! Magnes Akliush to‘pni jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida turgan Dezire Duega (PSJ) uzatdi va u ajoyib zarba bilan darvozaning chap pastki burchagini ishg‘ol qildi. Hisob 0:2.
9
Dezire Due (PSJ) burchak zarbasini amalga oshiradi.
90-1
Gol! Villian Pacho ajoyib ko‘rish qobiliyatini namoyish etib, Joau Neveshga (PSJ) pas uzatdi. U esa jarima maydonchasi ichida sovuqqonlik bilan to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. Hisob 0:1.
8
Dezire Due (PSJ) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p uzoqlashtirildi. Endi PSJ burchak zarbasini amalga oshiradi.
6
Dezire Due (PSJ) ajoyib yakkaxon harakatni amalga oshirdi va darvozabonni uzoq masofadan darvoza markaziga yo‘llangan past zarba bilan lol qoldirmoqchi bo‘ldi. Peter Gulachi vaziyatni aniq ko‘rib turdi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
5
Dezire Due (PSJ) uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi muvaffaqiyatli to‘sib qolindi.
5
Nikolas Pepe (Vilyarreal) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pga bosh bilan tegib, uni qaytarib yubordi.
4
Nikolas Pepe (Vilyarreal) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Vilyarreal burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
3
Vilyarrealdan ajoyib harakat, ular burchak zarbasini ishlab olishdi.
2
Feliks Svayer hushtak chaldi, Lukas Ernandes (PSJ) qoidabuzarlik uchun jazolandi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
01:01
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSJ o‘yinni markazdan boshlab beradi.
01:00
Bugungi o‘yinni Feliks Svayer boshqarib boradi.
01:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
01:00
Bugungi to‘qnashuvning matnli onlayn translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
VilyarrealPSJChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:52PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnPSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:01Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdiErling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdi15 oktabr 12:54Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?15 oktabr 11:49Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Xvicha Kvaratsxeliya PSJning tarixiy g‘alabasidan keyin nimalar dedi?Xvicha Kvaratsxeliya PSJning tarixiy g‘alabasidan keyin nimalar dedi?31 may 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi