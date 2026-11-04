Vilyarreal — PSJ: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Vilyarreal — PSJ uchrashuvi 4 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Vilyarreal boshlang‘ich tarkibi: 25. Gulachi P., 3. Frimen A., 15. Mourino S., 12. Veyga R., 20. Romero K., 14. Komesanya S. (kapitan), 16. Masiya K., 18. Geye P., 17. Byukenen T., 19. Pepe N., 22. Peres A.
Vilyarreal zaxiradagilari: 23. Kardona S., 2. Kosta L., 27. El-Jmili N., 28. Gaytan X., 13. Gomes R., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 10. Moleyro A., 6. Navarro P., 21. Oluvaseyi T.
Vilyarreal bosh murabbiyi: Peres I.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A. (kapitan), 6. Zabarniy I., 51. Pacho V., 21. Ernandes L., 87. Nevesh J., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 11. Akliush M., 24. Mayulu S., 14. Due D.
PSJ zaxiradagilari: 90. Bar A., 4. Beraldo L., 42. Boli D., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 47. Njantu K., 9. Torres F., 33. Zair-Emeri U.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Izohlar 0
…