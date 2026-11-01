Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Liverpul — Arsenal uchrashuvi 1 noyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 29. Barkola B., 18. Gakpo K., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 10. Mak Allister A., 42. Noni T., 4. van Deyk V., 7. Virts F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Arsenal boshlang‘ich tarkibi: 1. Rayya D., 39. Bruno Gimaraes, 33. Kalafori R., 6. Gabriel, 29. Xavers K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Edegor M., 41. Rays D., 12. Timber Yu., 17. Solis K.
Arsenal bosh murabbiyi: Arteta M.
Jonli reportaj0-1 JONLI
38
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib yetib kelib, boshi bilan to‘pni uzoqlashtirdi.
37
Aleksis Mak Allister (Liverpul) to‘pni jamoadoshiga yetkazib berishga urindi, ammo himoyachi uni yaxshi to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Liverpul raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
36
Aleksandr Isak (Liverpul) darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
36
Florian Virts (Liverpul) va Bredli Barkola ikki yardlik qisqa paslar bilan o‘zaro o‘ynashga urinishdi, ammo raqib himoyasi to‘pni olib qo‘ydi.
35
Aleksis Mak Allister (Liverpul) uzoq masofadan yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi. Uning zarbasi darvozaning markaziga yo‘naltirildi, ammo David Raya hushyorlik ko‘rsatdi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
35
Yurriyen Timber (Arsenal) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam eng qulay nuqtada emasdi. Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
34
Bredli Barkola (Liverpul) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishda yaxshi harakat qildi.
33
Aleksis Mak Allister (Liverpul) darvozabonni kutilmagan zarba bilan ranjitmoqchi bo‘ldi, ammo zarba aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
33
Bu gol bo‘lishi kerak edi! Martin Edegor (Arsenal) jarima maydonchasiga ajoyib pas uzatdi, ammo Bruno Gimaraes raqib himoyasini aldab o‘ta olmadi va to‘pni boy berdi.
32
Liverpul o‘yinni nazorat qilishga urinib, to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
32
3:4 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan jami zarbalar soni. Darvozaga aniq borgan zarbalar bo‘yicha joriy statistika – 0:2.
31
Milosh Kerkez (Liverpul) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo uning zarbasi umuman aniq chiqmadi va to‘p chap ustundan anchagina uzoqdan o‘tib ketdi.
30
VAR tekshiruvidan so‘ng penalti yo‘q! Liverpul futbolchilari qarordan ochiqchasiga norozi bo‘lishmoqda.
30
Hakam Endi Medli VAR ishorasini ko‘rsatdi va Liverpul foydasiga penalti belgilash kerakligini tekshirish uchun monitor tomon yo‘l oldi. Ko‘ramiz, nima bo‘lar ekan!
29
Kodi Gakpo (Liverpul) jarima maydonchasiga yorib kirdi va raqib o‘yinchisi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqildi, ammo hakam penalti yo‘qligini ishora qildi!
29
Yarim imkoniyat! Aleksandr Isak (Liverpul) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo David Raya hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida reaksiya bildirdi.
28
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
28
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatdi, ammo David Raya to‘pni ushlab oldi va xavfni bartaraf etdi. Liverpul burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
27
Virjil van Deykdan (Liverpul) Aleksandr Isak tomon ajoyib uzatma, ammo ular bundan foydalana olishmadi, chunki David Raya o‘z darvozasidan chiqib to‘pni egallab oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Liverpul burchak zarbasini amalga oshiradi.
27
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlaridan birining boshiga yetkazishga urinib ko‘radi.
27
U gol urishi kerak edi! Kodi Gakpo (Liverpul) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib oldi, ammo zarba berishga juda ko‘p vaqt sarfladi va himoyachiga to‘pni qaytarish imkonini berdi. Liverpul raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
27
Florian Virts (Liverpul) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni osonlik bilan qaytardi.
25
Noni Madueke (Arsenal) jarima maydonchasi chetidan to‘pni darvoza oldida turgan jamoadoshiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pga g‘ov bo‘ldi va uni xavfli hududdan uzoqlashtirdi. Deklan Rays (Arsenal) uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan darvozaning pastki o‘ng burchagini nishonga oldi, biroq Alisson o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
24
Noni Madueke Brunu Gimaraynshga (Arsenal) ajoyib pas uzatdi, ammo u darvozani nishonga ola bilmadi. Uning jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
22
Bredli Barkola (Liverpul) o‘ziga bo‘sh hudud yaratdi va to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urindi. Biroq, himoyachi muhim pallada oyog‘ini qo‘yib, to‘pni uzoqlashtirdi.
22
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasidan so‘ng xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo jamoadoshlarining hech biri himoyachilardan balandroq sakray olmadi.
21
Bredli Barkola (Liverpul) to‘pni uzatishga urindi, ammo u to‘sib qo‘yildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Liverpul burchak zarbasini amalga oshiradi.
21
Bredli Barkola (Liverpul) jarima maydonchasi ichiga Aleksandr Isak tomon aniq uzatma berdi, ammo u to‘pga yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
20
Kay Xavers (Arsenal) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi. Endi Medli standart vaziyatni ko‘rsatdi. Liverpul jarima zarbasiga ega bo‘ldi. Ko‘ramiz, ular bu vaziyatdan nima yarata olisharkin.
19
O‘yin: Liverpul - Arsenal. Hisob: 0-1. Sharh: To‘pga egalik qilish foizi – 39:61.
19
Kodi Gakpo (Liverpul) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo darvozabon sakrab, to‘pni egallab oldi.
18
Bredli Barkola (Liverpul) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. Hakam burchak zarbasini belgiladi va Liverpul burchakdan to‘pni o‘yinga kiritadi.
18
Kristos Solis (Arsenal) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni uzoqlashtirishdi.
16
Gol! Deklan Rays jarima maydonchasi ichiga ajoyib pas uzatdi va Kay Xaversni (Arsenal) topdi. U yaqin masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi va to‘pni xotirjamlik bilan darvoza to‘riga joylab qo‘ydi. 0:1.
15
Deklan Rays (Arsenal) uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
13
Xristos Solis (Arsenal) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Liverpul darvozasidan zarba belgilandi.
11
Martin Edegor (Arsenal) maydonning narigi tomoniga uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi. Yon hakam Liverpul foydasiga aut belgiladi.
10
Trey Noni (Liverpul) raqibidan to‘pni olib qo‘yish uchun qo‘pollik ishlatdi. Endi Medli vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
9
Kay Xavers (Arsenal) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng, bosh hakam hushtagini chaldi.
8
Aleksandr Isak (Liverpul) jarima maydonchasi ichidagi Bredli Barkolaga juda nozik paza uzatdi, ammo David Raya o‘z vaqtida harakat qilib, vaziyatni bartaraf etdi.
7
Burchak zarbasi Deklan Rays (Arsenal) tomonidan qisqa uzatma bilan amalga oshirildi.
6
Xristos Solis (Arsenal) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning urinishi bartaraf etildi. Arsenal burchak zarbasini amalga oshiradi.
5
Kodi Gakpo (Liverpul) tomonidan amalga oshirilgan uzatma hech kimga borib yetmadi va hujum yakunlandi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Arsenal darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
3
Kodi Gakpo (Liverpul) Florian Virtsga chip uzatmasi bilan to‘pni yetkazib bermoqchi bo‘ldi, ammo David Raya yaxshi reaksiya ko‘rsatib, darvoza chizig‘idan oldinga chiqdi va to‘pni egallab oldi.
2
Noni Madueke (Arsenal) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
1
O‘yin to‘xtatildi. Trey Noni (Liverpul) to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. U o‘z xatosini yaxshi anglagani uchun hech qanday e’tiroz yoki ishoralar qilayotgani yo‘q. Arsenal foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
21:30
Arsenal o‘yinni boshlab beradi.
21:30
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Endi Medliga ishonib topshirildi.
21:30
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:30
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…