Klub Bryugge KV — Liverpul: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Klub Bryugge KV — Liverpul uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Klub Bryugge KV boshlang‘ich tarkibi: 1. Zommer Ya., 9. Forbs K., 80. Lemareshal F., 44. Mexele B., 8. Potts F., 64. Sabbe K., 65. Seys Y., 58. Spilers Y., 7. Tresoldi N., 20. Vanaken X. (kapitan), 10. Vetlesen X.
Klub Bryugge KV zaxiradagilari: 62. Audoor L., 32. Dams M., 67. Diaxon M., 29. Djakers N., 3. Li Xan-Bom, 39. Robberexts M., 41. Sike X., 16. Sava K., 81. Vanden Drissxe A., 77. Vasovich A., 17. Vermant R., 11. Virdjili Dj.
Klub Bryugge KV bosh murabbiyi: Leko I.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 29. Barkola B., 30. Frimpong J., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 23. Munos V., 42. Noni T., 8. Soboslai D. (kapitan), 7. Virts F.
Liverpul zaxiradagilari: 44. Chambers L., 76. Denns Dj., 2. Gomes Dj., 67. Kumas L., 10. Mak Allister A., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 73. Ngumoxa R., 21. Simikas K., 4. van Deyk V., 28. Vudman F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…