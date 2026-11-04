Fenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Fenerbaxche — Liverpul uchrashuvi 4 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M. (kapitan), 21. Pepra K., 3. Braun A., 6. Genduzi M., 91. Kante N., 5. Yuksek I., 11. Grinvud M., 9. Lukaku R., 17. Kaxvedji I.
Fenerbaxche zaxiradagilari: 7. Aktyurkoglu K., 70. Aydin O., 13. Chetin T., 14. Demir Y. E., 28. Elmaz B., 34. Gyunok M., 22. Merjan L., 77. Mimovich O., 18. Muldur M., 19. Muriki V., 45. Nene D.
Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kuyt D.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 2. Gomes Dj., 5. Jake J., 4. van Deyk V. (kapitan), 21. Simikas K., 10. Mak Allister A., 42. Noni T., 23. Munos V., 8. Soboslai D., 73. Ngumoxa R., 29. Barkola B.
Liverpul zaxiradagilari: 33. Arauxo R., 44. Chambers L., 76. Denns Dj., 18. Gakpo K., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 67. Kumas L., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 7. Virts F., 28. Vudman F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Izohlar 0
…