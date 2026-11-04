Fenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Fenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Fenerbaxche — Liverpul uchrashuvi 4 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Fenerbaxche boshlang‘ich tarkibi: 31. Ederson, 27. Semedu N., 37. Shkrinyar M. (kapitan), 21. Pepra K., 3. Braun A., 6. Genduzi M., 91. Kante N., 5. Yuksek I., 11. Grinvud M., 9. Lukaku R., 17. Kaxvedji I.

Fenerbaxche zaxiradagilari: 7. Aktyurkoglu K., 70. Aydin O., 13. Chetin T., 14. Demir Y. E., 28. Elmaz B., 34. Gyunok M., 22. Merjan L., 77. Mimovich O., 18. Muldur M., 19. Muriki V., 45. Nene D.

Fenerbaxche bosh murabbiyi: Kuyt D.

Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 2. Gomes Dj., 5. Jake J., 4. van Deyk V. (kapitan), 21. Simikas K., 10. Mak Allister A., 42. Noni T., 23. Munos V., 8. Soboslai D., 73. Ngumoxa R., 29. Barkola B.

Liverpul zaxiradagilari: 33. Arauxo R., 44. Chambers L., 76. Denns Dj., 18. Gakpo K., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 67. Kumas L., 25. Mamardashvili G., 53. Makkonnell Dj., 7. Virts F., 28. Vudman F.

Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.

FenerbaxcheLiverpulChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 20:31Aston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fenerbaxche: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Liverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Vilyarreal: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:52Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkinMason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin2 iyun 13:56Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 20:18Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi