Klub Bryugge KV — Lans: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Klub Bryugge KV — Lans uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Klub Bryugge KV boshlang‘ich tarkibi: 1. Zommer Ya., 64. Sabbe K., 58. Spilers Y., 44. Mexele B., 65. Seys Y., 8. Potts F., 20. Vanaken X. (kapitan), 9. Forbs K., 80. Lemareshal F., 11. Virdjili Dj., 7. Tresoldi N.
Klub Bryugge KV zaxiradagilari: 32. Dams M., 67. Diaxon M., 29. Djakers N., 85. Koren T. N., 3. Li Xan-Bom, 39. Robberexts M., 41. Sike X., 16. Sava K., 81. Vanden Drissxe A., 77. Vasovich A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen X.
Klub Bryugge KV bosh murabbiyi: Leko I.
Lans boshlang‘ich tarkibi: 40. Risser R., 2. Agilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (kapitan), 23. Abdulxamid S., 27. Kyuizans M., 21. Aydara A., 22. Skoras M., 9. Azar T., 28. Kadile J., 29. Ivanovich F.
Lans zaxiradagilari: 32. Antonio K., 5. Bulatovich A., 4. Chelik N., 11. Eduar O., 16. Gorgelen M., 1. Gurtner R., 31. Sanyan S., 38. Soares M., 7. Sotoka F., 10. Toven F., 8. Titraui Ya., 20. Todibo J.
Lans bosh murabbiyi: Kayuzak Ya.
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