«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi

·37·Sport
«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Lans» klubi o‘z uyida «Lion»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, chempionatdagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Florian Sotoka 36-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Matyo Yudol 76-daqiqada «Lans»ning ikkinchi golini urdi.
  • Yudol 84-daqiqada qizil kartochka olib maydondan chetlatilganidan so‘ng, «Lion»
  • Halis Meraning goli bilan hisobni qisqartirdi, biroq «Lans» qolgan vaqt davomida ustunlikni saqlab qoldi. Ushbu g‘alaba «Lans»ni turnir jadvalida 7-o‘ringa olib chiqdi.

Fransiya 1-ligasining 6-turi doirasida Lans shahridagi «Bollar-Delelis» stadionida kechgan bellashuv haqiqiy futbol dramasiga aylandi. Mahalliy «Lans» klubi chempionat yetakchilaridan biri bo‘lgan «Lion»ni qabul qilib, keskin va asabiy kechgan bahsda 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi bilan boshlanib, yakunda 10 kishi bo‘lib qolgan jamoaning qahramonona himoyasi bilan yakun topdi.

Sotokaning zarbasidan Yudolning chetlatilishigacha: Bahs xronologiyasi

O‘yinning asosiy voqealari va kutilmagan burilishlari quyidagicha rivojlandi:

  • Hisobning ochilishi (36-daqiqa): Mezbonlarning hujumkor bosimi samara berdi — Florian Sotoka raqib jarima maydoni ichida yuzaga kelgan qulay imkoniyatdan foydalanib, «Lans»ni oldinga olib chiqdi;

  • Ikkinchi gol (76-daqiqa): O‘yin taqdiri deyarli hal bo‘lgandek tuyulgan pallada Matyo Yudol aniq zarba bilan hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 8 daqiqalik qahramonlik va chetlatish (84-daqiqa): Ikkinchi gol muallifiga aylangan Yudol oradan sakkiz daqiqa o‘tib qo‘pollik uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi;

  • Intriga qaytdi (85-daqiqa): Son jihatdan ustunlikka erishgan «Lion» oradan bir daqiqa o‘tib Halis Meraning goli evaziga hisobni qisqartirdi (2:1). Biroq qolgan vaqt ichida «Lans» mudofaada ishonchli harakat qilib, uch ochkoni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

Turnir jadvalidagi holat va keyingi manzillar

Mazkur uchrashuv jamoalarning chempionat jadvalidagi holatiga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Lion» 2-pog‘onada qoldi: Mag‘lubiyatga qaramay, «Lion» 6 ta turdan so‘ng o‘z hisobidagi 11 ochko bilan liga jadvalining ikkinchi o‘rnini saqlab turibdi;

  • «Lans» kuchli yettilikda: Muhim g‘alaba evaziga qarshiliklar o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, 7-pog‘onaga ko‘tarildi;

  • Keyingi tur taqvimi: Xalqaro tanaffusdan so‘ng «Lans» 17 oktyabr kuni safarda «Trua» maydoniga safar qiladi. «Lion» esa 18 oktyabr sanasida o‘z maydonida «Nitssa» klubini qabul qiladi.

O‘yin qaydnomasi

Fransiya chempionati (Liga 1). 6-tur

«Lans» — «Lion» 2:1

Gollar: Florian Sotoka (36), Matyo Yudol (76) — Halis Mera (85).

Chetlatish: Matyo Yudol (84, «Lans»).

«Lans»ning kamchilikda qolgan holda ko‘rsatgan qat’iyati ularning joriy mavsumda har qanday nomdor raqib uchun jiddiy bosh og‘rig‘i bo‘lishini yana bir karra isbotladi.

Fransiya chempionatiLansLionLiga 1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"PSJ" jamoasi safarda "Anje" mehmoni bo'ladi"PSJ" jamoasi safarda "Anje" mehmoni bo'ladi25 aprel 05:13«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)30 avgust 07:24«Lans»ga Angliya klubidan tahqiromuz taklif: unga qanday javob berildi?«Lans»ga Angliya klubidan tahqiromuz taklif: unga qanday javob berildi?25 iyul 09:18Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Per Saj "Lion"ga qarshi o‘yinda shafqatsiz g‘alaba qozondiPer Saj "Lion"ga qarshi o‘yinda shafqatsiz g‘alaba qozondi18 may 18:28PSJ mag‘lub bo‘ldi: Liga 1 yakuni dramatik tarzda kechdi (video)PSJ mag‘lub bo‘ldi: Liga 1 yakuni dramatik tarzda kechdi (video)18 may 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?