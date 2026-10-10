«Lans» bir kishi kam bo‘lib qolgan dramatik bahsda «Lion»ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lans» klubi o‘z uyida «Lion»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, chempionatdagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Florian Sotoka 36-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Matyo Yudol 76-daqiqada «Lans»ning ikkinchi golini urdi.
- Yudol 84-daqiqada qizil kartochka olib maydondan chetlatilganidan so‘ng, «Lion»
- Halis Meraning goli bilan hisobni qisqartirdi, biroq «Lans» qolgan vaqt davomida ustunlikni saqlab qoldi. Ushbu g‘alaba «Lans»ni turnir jadvalida 7-o‘ringa olib chiqdi.
Fransiya 1-ligasining 6-turi doirasida Lans shahridagi «Bollar-Delelis» stadionida kechgan bellashuv haqiqiy futbol dramasiga aylandi. Mahalliy «Lans» klubi chempionat yetakchilaridan biri bo‘lgan «Lion»ni qabul qilib, keskin va asabiy kechgan bahsda 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligi bilan boshlanib, yakunda 10 kishi bo‘lib qolgan jamoaning qahramonona himoyasi bilan yakun topdi.
Sotokaning zarbasidan Yudolning chetlatilishigacha: Bahs xronologiyasi
O‘yinning asosiy voqealari va kutilmagan burilishlari quyidagicha rivojlandi:
Hisobning ochilishi (36-daqiqa): Mezbonlarning hujumkor bosimi samara berdi — Florian Sotoka raqib jarima maydoni ichida yuzaga kelgan qulay imkoniyatdan foydalanib, «Lans»ni oldinga olib chiqdi;
Ikkinchi gol (76-daqiqa): O‘yin taqdiri deyarli hal bo‘lgandek tuyulgan pallada Matyo Yudol aniq zarba bilan hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
8 daqiqalik qahramonlik va chetlatish (84-daqiqa): Ikkinchi gol muallifiga aylangan Yudol oradan sakkiz daqiqa o‘tib qo‘pollik uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi;
Intriga qaytdi (85-daqiqa): Son jihatdan ustunlikka erishgan «Lion» oradan bir daqiqa o‘tib Halis Meraning goli evaziga hisobni qisqartirdi (2:1). Biroq qolgan vaqt ichida «Lans» mudofaada ishonchli harakat qilib, uch ochkoni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
Turnir jadvalidagi holat va keyingi manzillar
Mazkur uchrashuv jamoalarning chempionat jadvalidagi holatiga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Lion» 2-pog‘onada qoldi: Mag‘lubiyatga qaramay, «Lion» 6 ta turdan so‘ng o‘z hisobidagi 11 ochko bilan liga jadvalining ikkinchi o‘rnini saqlab turibdi;
«Lans» kuchli yettilikda: Muhim g‘alaba evaziga qarshiliklar o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, 7-pog‘onaga ko‘tarildi;
Keyingi tur taqvimi: Xalqaro tanaffusdan so‘ng «Lans» 17 oktyabr kuni safarda «Trua» maydoniga safar qiladi. «Lion» esa 18 oktyabr sanasida o‘z maydonida «Nitssa» klubini qabul qiladi.
O‘yin qaydnomasi
Fransiya chempionati (Liga 1). 6-tur
«Lans» — «Lion» 2:1
Gollar: Florian Sotoka (36), Matyo Yudol (76) — Halis Mera (85).
Chetlatish: Matyo Yudol (84, «Lans»).
«Lans»ning kamchilikda qolgan holda ko‘rsatgan qat’iyati ularning joriy mavsumda har qanday nomdor raqib uchun jiddiy bosh og‘rig‘i bo‘lishini yana bir karra isbotladi.
Izohlar 0
…