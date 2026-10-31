Lill — Lans: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lill — Lans uchrashuvi 31 oktyabr, 01:05 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lill boshlang‘ich tarkibi: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 38. Goffi A., 4. Aleksandro, 15. Perro R., 17. Mukau N., 6. Bentaleb N., 21. Andre B. (kapitan), 8. Mbappe E., 10. Xaraldsson X., 35. Diaun S.
Lill zaxiradagilari: 7. Bakva D., 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Jiru O., 14. Kergor M., 19. Onal B., 28. Perren G., 11. Saxraui O., 24. Verdonk K.
Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.
Lans boshlang‘ich tarkibi: 40. Risser R., 2. Agilar R., 6. Baydu S., 20. Todibo J., 23. Abdulxamid S., 21. Aydara A., 27. Kyuizans M., 14. Udol M., 10. Toven F. (kapitan), 7. Sotoka F., 9. Azar T.
Lans zaxiradagilari: 32. Antonio K., 5. Bulatovich A., 16. Gorgelen M., 24. Gradi J., 29. Ivanovich F., 28. Kadile J., 22. Skoras M., 38. Soares M., 8. Titraui Ya.
Lans bosh murabbiyi: Kayuzak Ya.
Izohlar 0
…