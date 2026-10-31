Lill — Lans: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Lill — Lans: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi LillLans uchrashuvi 31 oktyabr, 01:05 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lill boshlang‘ich tarkibi: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 38. Goffi A., 4. Aleksandro, 15. Perro R., 17. Mukau N., 6. Bentaleb N., 21. Andre B. (kapitan), 8. Mbappe E., 10. Xaraldsson X., 35. Diaun S.

Lill zaxiradagilari: 7. Bakva D., 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Jiru O., 14. Kergor M., 19. Onal B., 28. Perren G., 11. Saxraui O., 24. Verdonk K.

Lill bosh murabbiyi: Anchelotti D.

Lans boshlang‘ich tarkibi: 40. Risser R., 2. Agilar R., 6. Baydu S., 20. Todibo J., 23. Abdulxamid S., 21. Aydara A., 27. Kyuizans M., 14. Udol M., 10. Toven F. (kapitan), 7. Sotoka F., 9. Azar T.

Lans zaxiradagilari: 32. Antonio K., 5. Bulatovich A., 16. Gorgelen M., 24. Gradi J., 29. Ivanovich F., 28. Kadile J., 22. Skoras M., 38. Soares M., 8. Titraui Ya.

Lans bosh murabbiyi: Kayuzak Ya.

Jonli reportaj JONLI
33
Hakon Arnar Haraldsson (Lill) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar orasiga borib tushdi.
33
Soriba Diaun (Lill) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo Robin Riser vaziyatni yaxshi o‘qidi va to‘pni egallab oldi.
30
Jerom Brizar o‘yinni to‘xtatdi. Lil futbolchilaridan biri to‘pni egallab olgandi, ammo hakam uning harakatini qoidaga zid deb topdi.
29
Hakon Arnar Haraldsson (Lill) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
29
Hakon Arnar Haraldsson (Lill) uzatma amalga oshirmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p to‘sib qolindi. Lill burchak zarbasini amalga oshiradi.
27
Lill jamoasidan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
24
Etan Mbappe (Lill) jarima maydonchasiga to‘pni uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynashga qaror qildi.
24
Hakon Arnar Haraldsson (Lill) bo‘sh turgan jamoadoshini ko‘rib qoldi va unga pastdan to‘p uzatishga urindi. Biroq, himoyachilardan biri vaziyatni juda yaxshi o‘qidi va xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Lill hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
22
U o‘z opekunidan qochib ketdi va jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi. U to‘pni darvoza markaziga qarata bosh bilan yo‘llashga urindi, ammo darvozabon zarbani qaytardi.
18
Etan Mbappe (Lill) aldamchi harakatlar bilan jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi va darvoza tomon zarba yo‘lladi. Darvozabon to‘pni qaytarish uchun shoshildi, ammo u chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lans darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
17
Lans o‘yinchisi raqibini tortib yiqitdi, bu esa hakamni hushtagini chalishga majbur qildi.
10🟨
Saud Abdulhamid (Lans) hakam Jerom Brizarning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
7
Etan Mbappe (Lill) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada ekanligi hozircha noma’lum.
6
Lans o‘yinchisi raqibini yiqitdi, hakam hushtagini chalib qoidabuzarlikni qayd etdi. Lil foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
4
Lans o‘yinchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
01:05
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. To‘pni o‘yinga Lans jamoasi kiritib beradi.
01:05
Jerom Brizar bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
01:05
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
01:05
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va maroqli tomosha tilaymiz.
LillLansFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monako — Lill: tarkiblar va jonli matnMonako — Lill: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:15Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 23:04Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:47Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 22:21Nays — Renn: tarkiblar va jonli matnNays — Renn: tarkiblar va jonli matnKecha 22:06PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matnPSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi