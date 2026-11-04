PSV — Klub Bryugge KV: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi PSV — Klub Bryugge KV uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
PSV boshlang‘ich tarkibi: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Gertryuyda L., 4. Obispo A., 18. Kostich F., 24. Sano K., 21. Meynans S., 17. Mauro Junior (kapitan), 5. Perishich I., 20. Til G., 7. van Bommel R.
PSV zaxiradagilari: 19. Bayraktarevich E., 23. Bro Xansen M., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 3. Gasiorovski Y., 27. Man D., 1. Oliy N., 9. Pepi R., 35. Santos A., 25. Sildilliya K., 51. Smolenaars T.
PSV bosh murabbiyi: Bos P.
Klub Bryugge KV boshlang‘ich tarkibi: 1. Zommer Ya., 64. Sabbe K., 58. Spilers Y., 44. Mexele B., 65. Seys Y., 8. Potts F., 9. Forbs K., 10. Vetlesen X., 20. Vanaken X. (kapitan), 11. Virdjili Dj., 7. Tresoldi N.
Klub Bryugge KV zaxiradagilari: 62. Audoor L., 32. Dams M., 67. Diaxon M., 29. Djakers N., 3. Li Xan-Bom, 80. Lemareshal F., 39. Robberexts M., 41. Sike X., 16. Sava K., 81. Vanden Drissxe A., 77. Vasovich A., 17. Vermant R.
Klub Bryugge KV bosh murabbiyi: Leko I.
Izohlar 0
…