Trua — Lans: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Trua — Lans uchrashuvi 17 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Trua boshlang‘ich tarkibi: 33. Bich P., 4. Dias ml. M., 8. Diop M., 5. Gotssi P., 10. Ifnaui M., 29. Karim D., 2. Marone L., 17. Mill A., 6. Monfre A. (kapitan), 23. Nkada T., 20. Ripar R.
Trua bosh murabbiyi: Dyumon S.
Lans boshlang‘ich tarkibi: 40. Risser R., 2. Agilar R., 5. Bulatovich A., 11. Eduar O., 25. Ganyu I., 31. Sanyan S., 22. Skoras M., 7. Sotoka F., 10. Toven F. (kapitan), 8. Titraui Ya., 20. Todibo J.
Lans bosh murabbiyi: Kayuzak Ya.
Jonli reportaj1-1 JONLI
40
Andriya Bulatovich (Lans) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni uzoqlashtirishdi.
39
Andriya Bulatovich (Lans) darvozani nishonga oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p chap ustunga tegib qaytdi!
37
Ruben Agilar (Lans) tomonidan jarima maydonchasi ichiga oshirilgan ajoyib uzatmani raqib himoyachilari to‘sib qolishdi.
36
Florian Tovendan ajoyib uzatma, u jarima maydonchasi ichida Odsonn Eduarni (Lans) topdi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi.
36
4:5 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan jami zarbalar soni. Hozirgi vaqtda darvozaga aniq borgan zarbalar soni 2:0 ni tashkil etmoqda.
34
O‘yin to‘xtatilganidan so‘ng hammasi joyida ko‘rinadi, hakam hushtagini chaldi va uchrashuv davom etishi mumkin.
32
Trua - Lans uchrashuvida yuzaga kelgan tartibsizliklar sababli o‘yin vaqtincha to‘xtatildi.
31
Odsonn Eduar (Lans) burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasi atrofida to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
31
Florian Toven (Lans) burchak zarbasini amalga oshiradigan ko‘rinadi.
31
Mixal Sxoras (Lans) jarima maydonchasi ichiga qisqa uzatmani amalga oshirdi, Florian Sotoka to‘pni nazorat qilish uchun qabul qilib oldi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni tortib oldi va xavfni bartaraf etdi. Mixal Sxoras (Lans) qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, lekin uning zarbasi to‘sib qolindi. Voh, raqib uchun qanday qutqaruv bo‘ldi. Lans burchak zarbasini ishlab oldi.
26
Antuan Mill (Trua) jarima maydonchasi burchagida bo‘sh qoldi va to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga qarata kuchli zarba bilan yo‘lladi, ammo Roben Risse ikki qo‘li bilan ajoyib seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
26
Timote Nkada (Trua) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hudud topib, ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni chap ustun yonidan darvozaga joylab qo‘ydi. Qanday ajoyib zarba!
25
Florian Toven (Lans) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi. Hakim Ben El Haj Salem standart vaziyatni belgiladi.
24
Lukas Marone (Trua) jarima maydonchasi ichiga ajoyib to‘p uzatdi, ammo himoyachi to‘pni ilib olishga muvaffaq bo‘ldi va xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
21
Lans futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
19
Antuan Mil (Trua) jarima zarbasidan noaniq uzatmani amalga oshirdi va himoyachilardan biri to‘pni bemalol maydondan uzoqlashtirdi.
19
Raqib o‘yinchi Killian Antonio (Lans) tomonidan yiqitilganidan so‘ng o‘rnidan turdi. Hakim Ben El Haj Salem sirpanib qilingan tashlanmani ko‘rdi va qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi. Bu Trua foydasiga jarima zarbasi, ammo ular bu yerdan darvozaga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishga urinishmasa kerak.
18
Andriya Bulatovich (Lans) to‘pni qabul qilib oldi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, ammo uning noaniq zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
18
Florian Toven (Lans) jarima maydonchasi ichidagi sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi juda kuchli chiqib, darvozaning uzoq burchagidan o‘tib ketdi.
17
24:76 – bu hozirgi vaqtdagi to‘pga egalik qilish nisbati.
15
Yasin Titraui (Lans) jamoadoshlarini topish maqsadida jarima maydonchasi ichiga to‘pni havodan uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi.
13
Gol! Adriyen Monfrey (Trua) omadsiz avtogol muallifiga aylandi! U darvoza tomon yo‘llangan to‘pni o‘z darvozasiga burib yubordi.
13
Florian Toven (Lans) burchak zarbasini amalga oshirishga tayyorlanmoqda.
13
Gol! Jan-Kler Todibo to‘pni Ruben Agilar (Lans) tomon uzatdi va u jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, to‘p yo‘nalishini o‘zgartirdi. Patrik Bich bu vaziyatda hech narsa qila olmadi. 0:1.
13
Mixal Skurash (Lans) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi, ammo himoyachilar bosh bilan to‘pni uzoqlashtirishdi. Lans burchak zarbasiga ega bo‘ldi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
11
Reno Ripar (Trua) Timote Nkadaga ajoyib pas uzatdi, ammo Robin Riser hujumni bartaraf etdi.
11
Ismaelo Ganiu (Lans) ajoyib uzatma bilan Florian Sotokani topib, o‘z mahoratini namoyish etdi.
8
Timote Nkada (Trua) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib, darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo u nishonni topa olmadi va to‘pni o‘ng ustun yonidan ancha uzoqqa tepib yubordi.
8
Qo‘pol o‘yin! Andriya Bulatovich (Lans) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Hakim Ben El Haj Salem hushtagini chaldi.
7
Ismaelo Ganiu (Lans) oldinga uzun pas uzatdi, ammo Ruben Agilar uchun to‘p juda kuchli bo‘ldi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Trua darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
5
Lans ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabrli bo‘lishlari kerak.
3
Reno Ripar (Trua) qo‘pollik ishlatdi va Hakim Ben El Haj Salem qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
1
Derman Karim (Trua) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. Adriyen Monfrey (Trua) qaytgan to‘pdan foydalanib, uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi, biroq uning zarbasi umuman aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan burchak bayroqchasi tomon uchib ketdi. Juda noaniq zarba.
1
Antuan Mil (Trua) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi. U to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo to‘p raqib o‘yinchisining boshiga tegdi va u xavfni bartaraf etdi.
1
Timote Nkada (Trua) uzoq masofaga to‘p uzatdi, ammo unda sheriklariga yetib borish uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi. Yon hakam to‘g‘ri qaror qabul qildi va Trua burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
23:45
O‘yinchilar maydonda va o‘yinni Trua boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni hakam Hakim Ben El Haj Salem boshqarib boradi.
23:45
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
23:45
Salom va bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda sodir bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Izohlar 0
…