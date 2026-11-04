Lans — Komo: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Lans — Komo uchrashuvi 5 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lans boshlang‘ich tarkibi: 40. Risser R., 2. Agilar R., 32. Antonio K., 6. Baydu S., 27. Kyuizans M., 21. Aydara A., 9. Azar T., 29. Ivanovich F., 22. Skoras M., 10. Toven F. (kapitan), 14. Udol M.
Lans zaxiradagilari: 23. Abdulxamid S., 5. Bulatovich A., 4. Chelik N., 16. Gorgelen M., 24. Gradi J., 1. Gurtner R., 28. Kadile J., 38. Meslub M., 31. Sanyan S., 7. Sotoka F., 8. Titraui Ya., 20. Todibo J.
Lans bosh murabbiyi: Kayuzak Ya.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 8. Kakere M., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L. (kapitan), 9. Duvikas A., 2. Kempf M. O., 6. Milya L., 10. Pas N., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 3. Vale A.
Komo zaxiradagilari: 20. Baturina M., 13. Dossena A., 12. Jinelli L., 52. Grilli F., 16. Kayki, 30. Liberali M., 54. Papachcholi M., 21. Richchi S., 97. Sanches R., 28. Smolchich I.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Izohlar 0
…