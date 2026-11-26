YECHL 5-tur: «Bavariya» yutqazdi, «PSJ» va «MYU» durang o‘ynadi, «Liverpul»da yirik g‘alaba
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 5-turida «Bavariya»
- «Lill»ga imkoniyatni boy bergan bo'lsa, «PSJ» va «Manchester Yunayted» o'z uchrashuvlarini 2:2 hisobidagi durang bilan yakunladi.
- «Liverpul» safarda «Bryugge» darvozasiga javobsiz uchta gol urib, yirik g'alabani tantana qildi.
- Shuningdek, «Inter» «Shtutgart»ni 2:0, «Atletiko» esa «Viking»ni 2:0 hisobida mag'lub etib, navbatdagi ochkolarini qo'lga kiritdi.
Yevropa Chempionlar ligasining umumiy bosqich 5-tur uchrashuvlari keskin kurashlar va kutilmagan natijalarga boy tarzda davom etmoqda. Turning markaziy bahslarida «PSJ» o‘z maydonida «Roma» bilan, «Manchester Yunayted» esa Lissabonda «Sporting» bilan bir xil — 2:2 hisobida durang qayd etdi. «Liverpul» safarda «Bryugge»ni yirik hisobda taslim etgan bo‘lsa, «Bavariya» Fransiyada «Lill»ga imkoniyatni boy berdi.
Turning asosiy natijalari va turnir jadvalidagi vaziyat
Uchrashuv
Hisob
Gol mualliflari
Turnir jadvalidagi o‘rinlar
PSJ — Roma
2:2
Zabarniy (31'), Dembele (62' pen.) — Ermoso (5'), Malen (78' pen.)
PSJ — 2-o‘rin (13 ochko)
Roma — 25-o‘rin (5 ochko)
Sporting — MYU
2:2
Luis Suares (33' pen., 80') — Fernandesh (48' pen., 50')
Sporting — 9-o‘rin (10 ochko)
MYU — 19-o‘rin (7 ochko)
Lill — Bavariya
2:1
Ueda (62'), Pavlovich (65' avtogol) — Upamekano (15')
Bavariya — 15-o‘rin (8 ochko)
Bryugge — Liverpul
0:3
Isak (12', 82'), Virts (79')
Liverpul — 5-o‘rin (12 ochko)
Inter — Shtutgart
2:0
Suchich (57' pen.), Lautaro Martines (74')
Inter — 12-o‘rin (9 ochko)
Shtutgart — 17-o‘rin (7 ochko)
Atletiko — Viking
2:0
Syorlot (19'), Alvares (24')
—
Markaziy o‘yinlar tafsilotlari va jamoalar tarkibi
PSJ — Roma (2:2): Parijdagi bahsda Ermoso 5-daqiqadayoq rimliklarni oldinga olib chiqdi. Zabarniy (31') va penaltidan unumli foydalangan Dembele (62') mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, 78-daqiqada Malen 11 metrlik jarima zarbasidan «Roma»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
PSJ: Safonov, Zabarniy, Ruis, Akliush, Mayulu (Godts, 67), Nunu Mendesh (Zair-Emeri, 59), Pacho, Vitinya, Nevesh (Ernandes, 79), Ferran Torres (Dembele, 59).
Roma: Svilar, Ndika, Kastro (Dibala, 63), De Ron, Manchini (Jilardi, 67), Ermoso, Molina (Malen, 67), Kone (Kristante, 62), Fransa, Pizzili, Soule (Lulli, 83).
Ogohlantirishlar: Manchini (41'), Fransa (60').
Sporting — MYU (2:2): Lissabondagi dramatik bellashuvda Luis Suares dubl qayd etdi (33' pen., 80'). Mankunianliklar safida esa Brunu Fernandesh ikki daqiqa ichida ikkita gol urdi (48' pen., 50'). O‘yin so‘ngida (90+3') Tilemans ikkinchi sariq kartochka olib, maydondan chetlatildi.
Sporting: Silva, Fresneda, Kuarejma (Ba, 76), Inasio, Araujo, Altimira, Andersen, Dumbiya (Irakunda, 76), Katamo (Salasar, 68), Gilermu, Luis Suares (Ionnidis, 86).
MYU: Lammens, Yoro, Maguayr, Martines, Mazraui (Dalot, 64), Maynu, Amad Diallo (Lasi, 77), Fernandesh (Mount, 90+2), Mbeumo (Andrey Santos, 90+2), Zirkzeye (Dorgu, 64).
Ogohlantirishlar: Kuarejma (53'), Irakunda (87') — Lammens (32'), Tilemans (40').
Lill — Bavariya (2:1): Myunxenliklar Upamekanoning 15-daqiqadagi goli evaziga tanaffusga g‘olib sifatida yo‘l olishdi. Biroq ikkinchi taymda Ueda (62') va Pavlovichning avtogoli (65') Fransiya klubiga irodali g‘alaba keltirdi.
Lill: Ozer, Goffi, Aleksandro, Verdonk (Perrod, 90+2), Andre, Bentaleb, Mukau, Haraldsson (Jiru, 87), Mbappe, Ueda (Onal, 77).
Bavariya: Urbig, Min Je (Ta, 90+2), Upamekano, Braun, Ito (Binder, 76), Kimmix, Karl, Stanishich (Luis Dias, 76), Laymer, Bishof (Musiala, 76), Pavlovich.
Ogohlantirishlar: Anchelotti (59') — Laymer (53').
Bryugge — Liverpul (0:3): Mersisaydliklar Belgiyada raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi. Aleksandr Isak dublga erishgan bo‘lsa (12', 82'), Florian Virts 79-daqiqada o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
Bryugge: Zommer, Sabbe, Spilers, Mexele, Seys (Dams, 89), Potts, Forbsh, Vetlesen (Vermant, 75), Vanaken, Lemareshal (Diakxon, 75), Tresoldi.
Liverpul: Alisson, Arauxo, Jake, Kerkez, Frimpong, Virts, Nioni (Makallister, 73), Munos (Ngumoa, 42), Soboslai, Isak (Chembers, 86), Barkolya (Kumas, 86).
Ogohlantirish: Iraola (63').
Inter — Shtutgart (2:0) va Atletiko — Viking (2:0): Milanda Suchichning penaltidan urgan goli (57') hamda Lautaro Martinesning aniq zarbasi (74') «Inter»ga ishonchli 3 ochko taqdim etdi. Madridda esa «Atletiko» birinchi bo‘limning o‘zida Syorlot (19') va Alvaresning (24') gollari bilan «Viking» ustidan g‘alabani rasmiylashtirdi.
Inter: Xosep Martines, Bissek, Bastoni (Dimarko, 41), Akanji, Suchich, Barella, Mxitaryan (Jons, 69), Spens, Karlos Augusto, Espozito, Tyuram (Lautaro Martines, 69).
Atletiko: Oblak, Lorente, Hansko, Grimaldo, Le Norman, Pubil, Koke (Yulmann, 68), Kang In (Devid, 57), Baena (Barrios, 46), Syorlot (Mendoza, 71), Alvares (Simeone, 57).
Sizningcha, 5-turdagi eng katta sensatsiya «Bavariya»ning «Lill»dan uchragan mag‘lubiyatimi yoki «Manchester Yunayted»ning Lissabonda g‘alabani qo‘ldan chiqarganimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa Chempionlar ligasining qaynoq natijalarini futbol ishqibozlariga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…