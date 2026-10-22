Qayrat Almati — Panatinaikos: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Qayrat Almati — Panatinaikos uchrashuvi 22 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Qayrat Almati boshlang‘ich tarkibi: 1. Anarbekov T., 8. Baybek O., 9. Edmilson, 28. Gual M., 14. Martinovich A. (kapitan), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen Ya., 20. Tapalov E., 17. Tuyakbayev A.
Qayrat Almati zaxiradagilari: 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Yukkola O., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 25. Shirobokov A.
Qayrat Almati bosh murabbiyi: Urazbaxtin R.
Panatinaikos boshlang‘ich tarkibi: 1. Penya I., 10. Andino S., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrey S. (kapitan), 77. Kiryakopulos G., 26. Luza I., 14. Palmer-Braun E., 20. Taborda V., 7. Tette A., 19. Sapras T.
Panatinaikos zaxiradagilari: 2. Kalabriya D., 4. Chirivella P., 99. Garsiya L., 71. Gitonas K., 42. Kangva K., 3. Katris G., 18. Konturis S., 70. Kotsaris K., 53. Nebis I., 28. Pellistri F., 74. Rastoder E., 55. van Drongelen R.
Panatinaikos bosh murabbiyi: Neyestrup Y.
Izohlar 0
…