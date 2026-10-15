Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Riga FK — Qayrat Almati uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Riga FK boshlang‘ich tarkibi: 12. Pirich K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Sikeyra, 13. Yurkovskis R. (kapitan), 21. Musa B., 18. Ulad M'Xand S., 23. Tonishevs M., 5. Vassom K.
Riga FK zaxiradagilari: 34. Chernomordiys A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Rejinaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Tayvo A.
Riga FK bosh murabbiyi: Gula A.
Qayrat Almati boshlang‘ich tarkibi: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovich A. (kapitan), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen Ya., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.
Qayrat Almati zaxiradagilari: 27. Abish M., 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.
Qayrat Almati bosh murabbiyi: Urazbaxtin R.
Izohlar 0
…