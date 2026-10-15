Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matn

·40·Sport
Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Riga FKQayrat Almati uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Riga FK boshlang‘ich tarkibi: 12. Pirich K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Sikeyra, 13. Yurkovskis R. (kapitan), 21. Musa B., 18. Ulad M'Xand S., 23. Tonishevs M., 5. Vassom K.

Riga FK zaxiradagilari: 34. Chernomordiys A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Rejinaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Tayvo A.

Riga FK bosh murabbiyi: Gula A.

Qayrat Almati boshlang‘ich tarkibi: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovich A. (kapitan), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen Ya., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.

Qayrat Almati zaxiradagilari: 27. Abish M., 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.

Qayrat Almati bosh murabbiyi: Urazbaxtin R.

Jonli reportaj1-1 JONLI
29🎯
Riga FK - Qayrat Almati. Hisob: 1-1. Muhammad Badamosi (Riga FK) gol urish uchun ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi! U penaltini darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘lladi, ammo bu Temirlan Anarbekovni dog‘da qoldirish uchun yetarli bo‘lmadi va darvozabon zarbani osonlikcha qaytardi.
28🎯
Hakam Riga FK darvozasi tomon penalti belgiladi!!
27
Riga FK futbolchisi Muhammad Badamosi himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqildi va penalti belgilanishini so‘ramoqda. Barcha o‘yinchilar hakam tomon yugurishdi, ammo u penalti borasidagi e’tirozga e’tibor qaratmadi. O‘yin davom etmoqda.
27
To‘pga egalik qilish – 71:29.
26
Muhammad Badamosi (Riga FK) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
23🟨
Bu sariq kartochka haqli ravishda ko‘rsatildi. Yaakko Oksanen (Qayrat Almati) tomonidan amalga oshirilgan kurash juda qo‘pol bo‘ldi va Florian Lata unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
19
Oyva Yukkola (Qayrat Almati) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darhol to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachi so‘nggi lahzada to‘pga g‘ov bo‘lib, golning oldini oldi.
15
U bu vaziyatda yaxshiroq harakat qilishi kerak edi. Oyva Yukkola (Qayrat Almati) Aleksandr Mrinskiyning uzatmasidan so‘ng zarba berish uchun bo‘sh hududga chiqdi, ammo jarima maydonchasi markazidan yo‘llagan bosh bilan zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
121-1
Salax Ulad Mhand (Riga FK) Maksim Tonishevsning jarima maydoni ichiga uzatgan aniq pasini qabul qilib oldi va darvozaning markaziga pastdan yo‘llangan zarba bilan darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
11
Aleksandr Mrinskiy (Qayrat Almati) jarima maydonchasi ichidagi sheriklariga to‘pni yetkazib bera olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi. Qayrat Almati burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
5🎯
VAR qarori ma’lum bo‘ldi: Qayrat Almati foydasiga PЕNALTI!
5VAR
Bosh hakam Florian Lata VAR ishorasini ko‘rsatdi va penalti bor-yo‘qligini tekshirish uchun monitor tomon yo‘l oldi. Ko‘ramiz, nima bo‘larkin!
5
Oyva Yukkola (Qayrat Almati) jarima maydonchasi ichida yiqildi, ammo hakam darhol o‘yinchilarning e’tirozlarini rad etdi.
50-1
Gol! Mark Gual (Qayrat Almati) asablar jangida g‘olib chiqdi va penaltidan yo‘llagan to‘xtovsiz zarbasi bilan Kenan Pirichni dog‘da qoldirib, to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi.
5
Mark Gual (Qayrat Almati) javobgarlikni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
1
O‘yin boshlandi. Birinchi bo‘lim start oldi.
21:47
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Qayrat Almati jamoasi boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Florian Lata boshqarib boradi.
21:45
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar bilan tanishishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Riga FKQayrat AlmatiKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya