Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqda

·22·Sport
Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqda

Italiyaning Inter jamoasi va Niderlandiya terma jamoasining tajribali himoyachisi Stefan de Vrij faoliyatida kutilmagan burilish yasashga yaqin turibdi. 34 yoshli futbolchi erkin agent maqomida Gretsiyaning Panatinaikos klubiga oʻtish boʻyicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Sakkiz yil davomida A Seriyada yuqori saviyada toʻp surgan himoyachining bu qarori koʻpchilik uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eindhovens Dagblad nashri xabariga koʻra, Feyenoord tarbiyalanuvchisi hisoblangan Stefan de Vrij Gretsiya poytaxti Afinada yangi sarguzasht boshlashga tayyor. U Italiya chempionatida Latsio va Inter safida jami 300 dan ortiq oʻyinda maydonga tushib, ulkan tajriba toʻplagan. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olishmoqda va tez orada rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.

Panatinaikos oʻtgan mavsumni muvaffaqiyatsiz yakunlab, Gretsiya Superligasida toʻrtinchi oʻrinni egallagan edi. Chempion AEK jamoasidan 20 ochko ortda qolgan klub rahbariyati tarkibni tubdan isloh qilishga qaror qildi. Aynan shu islohotlar doirasida tajribali himoyachining transferi jamoaning ambitsiyalari jiddiy ekanligidan dalolat beradi.

Yangi murabbiy va tarkibdagi oʻzgarishlar

Klubdagi omadsiz natijalardan soʻng Liverpul sobiq ustozi Rafael Benitez isteʼfoga chiqarilgan edi. Uning oʻrnini FK Kopengagen klubidagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan tanilgan 38 yoshli daniyalik mutaxassis Jacob Neestrup egalladi. Goal.com nashrining yozishicha, yosh murabbiy himoya chizigʻini aynan Stefan de Vrij kabi Yevropa futboli elitasida toʻp surgan yetakchi atrofida qurishni maqsad qilgan.

Afinada niderlandiyalik futbolchini tanish chehralar kutib oladi. U Panatinaikos safida oʻz vatandoshi Tonny Vilhena va oʻtgan mavsumda samarali oʻyin koʻrsatgan Cyriel Dessers bilan birga toʻp suradi. Bu omil Stefan de Vrijning yangi jamoaga va muhitga tezroq moslashishiga yordam berishi shubhasiz.

Stefan de Vrij Inter bilan oʻtgan davr mobaynida juda boy kolleksiyaga ega boʻldi. U Nerazzurri safida uch bor Italiya chempionligi, uch marta Italiya kubogi va uch bor mamlakat Superkubogini qoʻlga kiritgan. Uning bunday gʻoliblik ruhiyati 2010-yildan beri chempionlikka erisha olmayotgan Panatinaikos uchun juda zarur hisoblanadi.

Hozirda futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtish va jamoaning Niderlandiyada oʻtadigan yigʻiniga qoʻshilish uchun tayyorgarlik koʻrmoqda. Qizigʻi shundaki, gretsiyaliklar oʻz yigʻini doirasida Amsterdamning Ayaks klubiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi oʻtkazishni rejalashtirgan. Jarohati sabab oxirgi Jahon chempionatini oʻtkazib yuborgan himoyachi uchun bu transfer yangi nafas boʻlishi kutilmoqda.

InterPanatinaikosStefan De VrijTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?Bugun, 14:00Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiLiverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 13:52Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi