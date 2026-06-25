Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqda
Italiyaning Inter jamoasi va Niderlandiya terma jamoasining tajribali himoyachisi Stefan de Vrij faoliyatida kutilmagan burilish yasashga yaqin turibdi. 34 yoshli futbolchi erkin agent maqomida Gretsiyaning Panatinaikos klubiga oʻtish boʻyicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Sakkiz yil davomida A Seriyada yuqori saviyada toʻp surgan himoyachining bu qarori koʻpchilik uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eindhovens Dagblad nashri xabariga koʻra, Feyenoord tarbiyalanuvchisi hisoblangan Stefan de Vrij Gretsiya poytaxti Afinada yangi sarguzasht boshlashga tayyor. U Italiya chempionatida Latsio va Inter safida jami 300 dan ortiq oʻyinda maydonga tushib, ulkan tajriba toʻplagan. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olishmoqda va tez orada rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.
Panatinaikos oʻtgan mavsumni muvaffaqiyatsiz yakunlab, Gretsiya Superligasida toʻrtinchi oʻrinni egallagan edi. Chempion AEK jamoasidan 20 ochko ortda qolgan klub rahbariyati tarkibni tubdan isloh qilishga qaror qildi. Aynan shu islohotlar doirasida tajribali himoyachining transferi jamoaning ambitsiyalari jiddiy ekanligidan dalolat beradi.
Yangi murabbiy va tarkibdagi oʻzgarishlarKlubdagi omadsiz natijalardan soʻng Liverpul sobiq ustozi Rafael Benitez isteʼfoga chiqarilgan edi. Uning oʻrnini FK Kopengagen klubidagi muvaffaqiyatli faoliyati bilan tanilgan 38 yoshli daniyalik mutaxassis Jacob Neestrup egalladi. Goal.com nashrining yozishicha, yosh murabbiy himoya chizigʻini aynan Stefan de Vrij kabi Yevropa futboli elitasida toʻp surgan yetakchi atrofida qurishni maqsad qilgan.
Afinada niderlandiyalik futbolchini tanish chehralar kutib oladi. U Panatinaikos safida oʻz vatandoshi Tonny Vilhena va oʻtgan mavsumda samarali oʻyin koʻrsatgan Cyriel Dessers bilan birga toʻp suradi. Bu omil Stefan de Vrijning yangi jamoaga va muhitga tezroq moslashishiga yordam berishi shubhasiz.
Stefan de Vrij Inter bilan oʻtgan davr mobaynida juda boy kolleksiyaga ega boʻldi. U Nerazzurri safida uch bor Italiya chempionligi, uch marta Italiya kubogi va uch bor mamlakat Superkubogini qoʻlga kiritgan. Uning bunday gʻoliblik ruhiyati 2010-yildan beri chempionlikka erisha olmayotgan Panatinaikos uchun juda zarur hisoblanadi.
Hozirda futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtish va jamoaning Niderlandiyada oʻtadigan yigʻiniga qoʻshilish uchun tayyorgarlik koʻrmoqda. Qizigʻi shundaki, gretsiyaliklar oʻz yigʻini doirasida Amsterdamning Ayaks klubiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi oʻtkazishni rejalashtirgan. Jarohati sabab oxirgi Jahon chempionatini oʻtkazib yuborgan himoyachi uchun bu transfer yangi nafas boʻlishi kutilmoqda.
…