Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Panatinaikos — Boras Banya-Luka uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Panatinaikos boshlang‘ich tarkibi: 1. Penya I., 10. Andino S., 2. Kalabriya D., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrey S. (kapitan), 42. Kangva K., 77. Kiryakopulos G., 21. Unai A., 20. Taborda V., 55. van Drongelen R.
Panatinaikos bosh murabbiyi: Neyestrup Y.
Boras Banya-Luka boshlang‘ich tarkibi: 72. Yurkas M., 4. Chipetich B., 16. Errera S., 12. Xiros A., 18. Yoyich M., 7. Yurichich L., 2. Meyers B., 98. Ogrines S., 44. Rogulich A., 6. Sanichanin S. (kapitan), 77. Savich S.
Boras Banya-Luka bosh murabbiyi: Marinovich V.
Jonli reportaj1-0 JONLI
29
Amer Xiros (Boras Banya Luka) hakam Bense Chonkaning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirildi.
24
Azzedin Unai (Panatinaikos) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning pastki o‘ng burchagini nishonga olib kuchli zarba yo‘lladi, ammo Mladen Yurkas ajoyib seyv bilan golning oldini oldi.
22
Boras Banya-Luka futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
21
Siril Dessers (Panatinaikos) yon hakam tomonidan o‘yindan tashqari holatda deb topildi va bu juda yaqin vaziyat bo‘lishiga qaramay, to‘g‘ri qarordek ko‘rinmoqda.
20
Siril Dessers (Panatinaikos) to‘p uzatilganidan so‘ng yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
17
Stefan Savichning (Boras Banya-Luka) zarbasi unchalik aniq chiqmadi va Inyaki Penya uni osonlik bilan qaytardi.
15
Panatinaikos yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar seriyasini amalga oshirmoqda.
14
Bart Meyers (Boras Banya-Luka) sariq kartochka oldi. U yanada ehtiyotkor bo‘lishi kerak, chunki yana bir shunday qo‘pollik qizil kartochkaga olib kelishi mumkin.
14
Bu o‘yinchilardan biri uchun sariq kartochka bo‘ladi. Ogohlantirilgan futbolchi Sebastyan Errera (Boras Banya-Luka) bo‘ldi.
13
Kings Kangva (Panatinaikos) qo‘pollik ishlatdi va hakam fol qayd etdi. Boras Banya-Luka jamoasi jarima zarbasi tepadi, ammo vaziyat to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berish uchun qulay emas.
10
Bart Meyers (Boras Banya-Luka) sariq kartochka oldi. U yanada ehtiyotkor bo‘lishi kerak, chunki yana bir shunday qo‘pollik qizil kartochkaga olib kelishi mumkin.
10
Gol! Siril Dessers (Panatinaikos) penalti nuqtasidan darvozaning o‘ng pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon Mladen Yurkasda hech qanday imkoniyat qolmadi!
10
Siril Dessers (Panatinaikos) mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
8
VAR qarori ma’lum bo‘ldi: Panatinaikos foydasiga penalti! Bart Meyers (Boras Banya-Luka) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Bense Chonka oson qaror qabul qilishiga to‘g‘ri keldi.
8
VAR qarori ma’lum bo‘ldi: Panatinaikos foydasiga PЕNALTI!
8
Panatinaikos o‘yinchilari penalti so‘rab e’tiroz bildirishlariga qaramay, o‘yin davom etmoqda. To‘xtang! Hakam Bense Chonka ayni damda o‘yinni to‘xtatdi va u ushbu vaziyatni VAR yordamida ko‘rib chiqadi! Nima bo‘lishini kuzatamiz.
8
Panatinaikos futbolchilari penalti belgilanishini talab qilishmoqda, ammo hakam bu vaziyatda qoida buzilmagan deb hisobladi va o‘yin davom etmoqda!
7
Panatinaikos tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyat himoyachilardan biri tomonidan osonlik bilan bartaraf etildi.
6
Panatinaikos futbolchilari xursand, chunki VAR tekshiruvidan so‘ng hakam PЕNALTI belgiladi! Bense Chonka qo‘pol qoidabuzarligi uchun Sebastyan Erreraga (Boras Banya Luka) sariq kartochka ko‘rsatdi.
6
Visente Taborda (Panatinaikos) penaltidan darvozaning chap pastki burchagiga yo‘llagan zarbasi bilan darvozabonni dog‘da qoldira olmadi. Mladen Yurkas uning niyatini oldindan juda yaxshi payqadi va sakrab, zarbani qaytardi. Panatinaikos burchak zarbasini amalga oshiradi.
6
Panatinaikos futbolchilari xursand, chunki VAR tekshiruvidan so‘ng hakam PЕNALTI belgiladi!
6
Visente Taborda (Panatinaikos) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
5
Hakam Bense Chonka VAR ishorasini ko‘rsatdi va Boras Banya-Luka foydasiga penalti belgilash kerakligini tekshirmoqchi. Keling, nima bo‘lishini kuzatamiz!
4
Siril Dessers (Panatinaikos) jarima maydonchasiga yorib kirdi va raqib o‘yinchisi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqildi, ammo hakam penalti yo‘qligini ishora qilmoqda!
3
Kings Kangva (Panatinaikos) o‘rta masofadan jarima zarbasi orqali gol urmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan bir necha dyuym yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Boras Banya-Luka darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
2
Panatinaikos yon chiziq yaqinida jarima zarbasiga ega bo‘ldi va o‘yinchilar kutilayotgan uzatma uchun jarima maydonchasi tomon yo‘l olishmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:46
O‘yinni Boras Banya-Luka jamoasi boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinni Bense Chonka boshqarib boradi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
21:45
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…