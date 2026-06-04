Chieftec Computex koʻrgazmasida 4 ta videokartaga moʻljallangan The Big One va Vista Max korpuslarini taqdim etdi

·66·Texno
Chieftec Computex koʻrgazmasida 4 ta videokartaga moʻljallangan The Big One va Vista Max korpuslarini taqdim etdi
Audio versiyasi

Computex 2026 koʻrgazmasida Chieftec kompaniyasi ikkita yangi korpusni namoyish etdi: ATX Tower formatidagi Vista Max (GX-30B-OP) va E-ATX Tower formatidagi The Big One (BA-30B-OP). Birinchi model chiroyli dizayn va samarali sovutish tizimiga yoʻnaltirilgan boʻlsa, ikkinchisi ishchi stansiyalar va server konfiguratsiyalari uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vista Max modeli avvalgi Vista versiyasining kattalashtirilgan varianti boʻlib, u toʻrtta ARGB yoritgichli 140 mm li ventilyatorlar bilan jihozlangan. Qurilmaning oʻziga xos jihati shundaki, unda ikkita sinxronlashtirilgan quvvat tugmasi mavjud — biri old panelda, ikkinchisi esa yuqori qismda joylashgan. Shuningdek, korpusning pastki old qismida burchagi oʻzgaruvchan qoʻshimcha ventilyator oʻrnatish imkoniyati koʻzda tutilgan.

The Big One korpusi esa professional foydalanuvchilar uchun ishlab chiqilgan boʻlib, u E-ATX gacha boʻlgan ona platalarni qoʻllab-quvvatlaydi. Unda bir nechta PCIe kartalari uchun sakkizta kengaytirish uyasi mavjud boʻlib, bu bir vaqtning oʻzida toʻrttagacha videokartani oʻrnatish imkonini beradi. Korpus ichida ogʻir videokartalarni ushlab turish uchun maxsus vertikal tirgak ham oʻrnatilgan.

Ikkala yangi model ham uzunligi 420 mm gacha boʻlgan zamonaviy videokartalarni sigʻdira oladi. The Big One modelining orqa qismida havoni chiqarib yuboruvchi qoʻshimcha ventilyator oʻrnatilgan, biroq u videokarta portlarini qisman toʻsib qoʻyishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi The Big One korpusining narxi taxminan 150 yevro atrofida boʻlishini maʼlum qildi.

ChieftecComputexVideokartaKompyuterTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi