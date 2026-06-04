SiribClone kiberjosuslari Rossiya harbiylariga hujum qilmoqda

·49·Texno
SiribClone kiberjosuslari Rossiya harbiylariga hujum qilmoqda
Audio versiyasi

Kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassislar SiribClone deb nomlangan yangi kiberjosuslik guruhining faoliyatini aniqlashdi. Ushbu guruh Rossiya harbiy xizmatchilarini nishonga olib, ularning Telegram akkauntlariga kirish va qurilmalariga zararli dasturlarni oʻrnatishga urinmoqda. Hujumchilar asosan hujjatlar arxivi yoki fotosurat almashish ilovalari niqobi ostida virusli fayllarni tarqatishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SiribClone guruhi oʻz maqsadlariga erishish uchun bir nechta strategiyadan foydalanadi. Kompyuter foydalanuvchilari uchun SiribGrabber deb nomlangan maxsus zararli dastur ishlab chiqilgan boʻlib, u shaxsiy, texnik va geografik maʼlumotlarni oʻgʻirlaydi. Shuningdek, xakerlar soxta saytlar va ZIP-arxivlar orqali foydalanuvchilarni aldab, tizimga kirib olishmoqda.

Mobil qurilmalar uchun esa ijtimoiy muhandislik usullari qoʻllanilmoqda. Xakerlar tanishuv ilovalarida qizlar qiyofasida harbiylar bilan muloqotga kirishib, ularga SafeLoveStealer deb nomlangan josuslik ilovasini yuklab olishni taklif qilishadi. Ushbu ilova audio, video va geolokatsiya maʼlumotlarini yashirincha serverga uzatib turadi.

Bundan tashqari, Telegram akkauntlarini qoʻlga kiritish uchun fishing sahifalaridan foydalanilmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xakerlar maxsus interfeys orqali oʻgʻirlangan akkauntlardagi yozishmalarni real vaqt rejimida kuzatib borishadi. Har bir jabrlanuvchi haqida qisqacha maʼlumotlar, jumladan, ularning harbiy unvonlari va xizmat joylari qayd etilgan eslatmalar yuritiladi.

SiribCloneTelegramKiberxavfsizlikSafeLoveStealerXakerlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi