ITER loyihasi jadvaldan oʻzib ketdi: Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori

·56·Texno
ITER loyihasi jadvaldan oʻzib ketdi: Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori
Audio versiyasi

Xalqaro eksperimental termoyadro reaktori (ITER) qurilishi belgilangan grafikdan olti oyga oʻzib ketmoqda. Bu haqda loyiha rahbari Pietro Barabaschi maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, 2023-yildan boshlab loyiha ustidagi ishlar surʼati amalda ikki baravarga oshgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar ilgari bitta sektor modulini yigʻish uchun taxminan bir yarim yil vaqt sarflangan boʻlsa, hozirda har olti oyda ikkita shunday modulni yigʻish imkoniyati paydo boʻldi. 2025-yilda bajarilgan ishlar hajmi 2023-yilgacha boʻlgan har qanday yildagiga qaraganda ikki baravardan koʻproqni tashkil etdi.

Barabaschi erishilgan ushbu natijani loyiha uchun tarixiy bosqich deb atadi va ITER gʻoyasi dastlab professor Velixov tomonidan taklif etilganini taʼkidladi. Mazkur texnologiya kelajakda insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan taʼminlashi kutilayotgan "sunʼiy quyosh" vazifasini oʻtaydi.

Avvalroq ITER reaktorining ogʻirligi 330 tonna boʻlgan magniti muvaffaqiyatli ravishda -269 daraja Selsiy ishchi haroratigacha sovitilgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu yutuq termoyadroviy sintez jarayonini boshlash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi.

ITERTexnologiyaEnergetikaFizikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi