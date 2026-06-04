ITER loyihasi jadvaldan oʻzib ketdi: Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori
Xalqaro eksperimental termoyadro reaktori (ITER) qurilishi belgilangan grafikdan olti oyga oʻzib ketmoqda. Bu haqda loyiha rahbari Pietro Barabaschi maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, 2023-yildan boshlab loyiha ustidagi ishlar surʼati amalda ikki baravarga oshgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Agar ilgari bitta sektor modulini yigʻish uchun taxminan bir yarim yil vaqt sarflangan boʻlsa, hozirda har olti oyda ikkita shunday modulni yigʻish imkoniyati paydo boʻldi. 2025-yilda bajarilgan ishlar hajmi 2023-yilgacha boʻlgan har qanday yildagiga qaraganda ikki baravardan koʻproqni tashkil etdi.
Barabaschi erishilgan ushbu natijani loyiha uchun tarixiy bosqich deb atadi va ITER gʻoyasi dastlab professor Velixov tomonidan taklif etilganini taʼkidladi. Mazkur texnologiya kelajakda insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan taʼminlashi kutilayotgan "sunʼiy quyosh" vazifasini oʻtaydi.
Avvalroq ITER reaktorining ogʻirligi 330 tonna boʻlgan magniti muvaffaqiyatli ravishda -269 daraja Selsiy ishchi haroratigacha sovitilgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu yutuq termoyadroviy sintez jarayonini boshlash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi.
…