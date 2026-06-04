Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandi
Yurtimizda korrupsiyaning har qanday ko‘rinishiga qarshi keskin va murosasiz kurash davom etmoqda. Jamiyat rivojiga g‘ov bo‘layotgan, qonun ustuvorligini buzib, o‘z mansabini suiiste’mol qilayotgan kimsalar qilmishiga yarasha jazo olishi muqarrar. Ana shunday tezkor va qat’iy tadbirlardan biri Jizzax viloyatining so‘lim go‘shalaridan biri bo‘lgan Baxmal tumanida amalga oshirildi.
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Baxmal tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida yuqori saviyadagi maxsus tezkor tadbir tashkil etildi. Ushbu rejaviy amaliyot davomida sohadagi yirik firibgarlik va poraxorlik jinoyatining oldi olindi.
Til biriktirgan mansabdorlar qopqonga tushdi
Aniqlanishicha, kattagina vakolatga ega bo‘lgan idora rahbarlari o‘z nafsining quliga aylanib, qonunga zid bo‘lgan ishga qo‘l urishgan. Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining (O‘zagroinspeksiya) Sharof Rashidov tumani bo‘limi boshlig‘i lavozimida ishlab kelayotgan D.O. hamda mazkur bo‘limning bosh mutaxassisi A.Sh. o‘zaro jinoiy til biriktirgan holatda reja tuzganlar.
Ular o‘z xizmat vakolatlaridan foydalanib, fuqaro A.T.ga hech qanday qiyinchiliksiz, imtihonlarsiz qishloq xo‘jaligi, melioratsiya hamda yo‘l qurilish texnikalarini boshqarish huquqini beruvchi maxsus "traktor-mashinist" haydovchilik guvohnomasini yasab (olib) berishni va’da qilishgan.
Ko‘zlangan mablag‘: Ushbu noqonuniy xizmat evaziga ular fuqarodan 3,8 million so‘m miqdoridagi pulni talab qilishgan.
Qo‘lga olinish lahzasi: Mansabdor shaxslar rejani nihoyasiga yetkazish maqsadida belgilangan pul mablag‘ini vositachi fuqaro F.A. orqali qabul qilib olayotgan ayni o‘sha soniyalarda huquq posbonlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Qonun ustuvor: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Bugungi kunda qonunlarimiz barcha uchun barobar va hech kim javobgarlikdan qochib qutila olmaydi. Mazkur mudhish korrupsion holat yuzasidan zudlik bilan qonuniy choralar ko‘rildi.
Jinoyat sodir etgan shaxslar
Jinoyat kodeksi moddasi
Hozirgi holat
Bo‘lim boshlig‘i D.O. va bosh mutaxassis A.Sh.
210-modda (Pora olish)
Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov ketmoqda
Hozirda mazkur shaxslarning boshqa xuddi shunday jinoyatlarga aloqadorligi bor-yo‘qligini aniqlash, shuningdek, holatga to‘liq huquqiy baho berish maqsadida qizg‘in tergov harakatlari olib borilmoqda.
Tahririyat fikri: Traktor yoki boshqa yirik qurilish texnikasini tegishli bilim va malakasiz, pul evaziga boshqarish huquqini olish — ertaga ko‘chalarda yoki dala maydonlarida insonlar hayotiga xavf soluvchi mudhish baxtsiz hodisalarga sabab bo‘lishi mumkin. Shunday ekan, nafs kuyida xalq xavfsizligini xavf ostiga qo‘yganlar jazosiz qolmaydi.
Yurtimizdagi eng qaynoq voqealar, jinoyatchilikka qarshi kurash hamda hayotimizga oid eng xolis va sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…