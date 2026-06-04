Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandi

·57·Jamiyat
Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandi
Audio versiyasi

Yurtimizda korrupsiyaning har qanday ko‘rinishiga qarshi keskin va murosasiz kurash davom etmoqda. Jamiyat rivojiga g‘ov bo‘layotgan, qonun ustuvorligini buzib, o‘z mansabini suiiste’mol qilayotgan kimsalar qilmishiga yarasha jazo olishi muqarrar. Ana shunday tezkor va qat’iy tadbirlardan biri Jizzax viloyatining so‘lim go‘shalaridan biri bo‘lgan Baxmal tumanida amalga oshirildi.

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Baxmal tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamkorligida yuqori saviyadagi maxsus tezkor tadbir tashkil etildi. Ushbu rejaviy amaliyot davomida sohadagi yirik firibgarlik va poraxorlik jinoyatining oldi olindi.

Til biriktirgan mansabdorlar qopqonga tushdi

Aniqlanishicha, kattagina vakolatga ega bo‘lgan idora rahbarlari o‘z nafsining quliga aylanib, qonunga zid bo‘lgan ishga qo‘l urishgan. Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining (O‘zagroinspeksiya) Sharof Rashidov tumani bo‘limi boshlig‘i lavozimida ishlab kelayotgan D.O. hamda mazkur bo‘limning bosh mutaxassisi A.Sh. o‘zaro jinoiy til biriktirgan holatda reja tuzganlar.

Ular o‘z xizmat vakolatlaridan foydalanib, fuqaro A.T.ga hech qanday qiyinchiliksiz, imtihonlarsiz qishloq xo‘jaligi, melioratsiya hamda yo‘l qurilish texnikalarini boshqarish huquqini beruvchi maxsus "traktor-mashinist" haydovchilik guvohnomasini yasab (olib) berishni va’da qilishgan.

  • Ko‘zlangan mablag‘: Ushbu noqonuniy xizmat evaziga ular fuqarodan 3,8 million so‘m miqdoridagi pulni talab qilishgan.

  • Qo‘lga olinish lahzasi: Mansabdor shaxslar rejani nihoyasiga yetkazish maqsadida belgilangan pul mablag‘ini vositachi fuqaro F.A. orqali qabul qilib olayotgan ayni o‘sha soniyalarda huquq posbonlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Qonun ustuvor: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Bugungi kunda qonunlarimiz barcha uchun barobar va hech kim javobgarlikdan qochib qutila olmaydi. Mazkur mudhish korrupsion holat yuzasidan zudlik bilan qonuniy choralar ko‘rildi.

Jinoyat sodir etgan shaxslar

Jinoyat kodeksi moddasi

Hozirgi holat

Bo‘lim boshlig‘i D.O. va bosh mutaxassis A.Sh.

210-modda (Pora olish)

Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov ketmoqda

Hozirda mazkur shaxslarning boshqa xuddi shunday jinoyatlarga aloqadorligi bor-yo‘qligini aniqlash, shuningdek, holatga to‘liq huquqiy baho berish maqsadida qizg‘in tergov harakatlari olib borilmoqda.

Tahririyat fikri: Traktor yoki boshqa yirik qurilish texnikasini tegishli bilim va malakasiz, pul evaziga boshqarish huquqini olish — ertaga ko‘chalarda yoki dala maydonlarida insonlar hayotiga xavf soluvchi mudhish baxtsiz hodisalarga sabab bo‘lishi mumkin. Shunday ekan, nafs kuyida xalq xavfsizligini xavf ostiga qo‘yganlar jazosiz qolmaydi.

Yurtimizdagi eng qaynoq voqealar, jinoyatchilikka qarshi kurash hamda hayotimizga oid eng xolis va sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jizzax viloyatiBaxmal tumaniO'zagroinspeksiyaSharof Rashidov tumaniBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiKecha, 18:11Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandiKecha, 18:00Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiKecha, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiKecha, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiKecha, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi