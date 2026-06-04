Apple App Store orqali 1,4 trillion dollarlik savdo amalga oshirilganini maʻlum qildi

·54·Texno
Apple App Store orqali 1,4 trillion dollarlik savdo amalga oshirilganini maʻlum qildi
Audio versiyasi

Apple kompaniyasi kelasi hafta boʻlib oʻtadigan Worldwide Developers Conference (WWDC) tadbiri arafasida App Store ekotizimining yillik hisobotini eʻlon qildi. Texnologiya gigantining maʻlum qilishicha, 2025-yilda App Store orqali amalga oshirilgan umumiy hisob-kitoblar va savdo hajmi 1,4 trillion dollardan oshgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilgi 1,3 trillion dollarlik natijadan sezilarli darajada yuqoridir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya taʻkidlashicha, ushbu ulkan mablagʻning 90 foizi Appleʻga hech qanday komissiya toʻlanmagan tranzaksiyalardan iborat. Hisobotga koʻra, 1,1 trillion dollar jismoniy tovarlar va xizmatlar savdosiga, 149 milliard dollar esa raqamli mahsulotlarga toʻgʻri kelgan. Raqamli tovarlar savdosi oʻtgan yilgi 131 milliard dollardan oshgan boʻlib, aynan shu yoʻnalishda Apple biznes hajmi va turiga qarab 15 foizdan 30 foizgacha komissiya oladi.

Shuningdek, ilovalar ichidagi reklama daromadlari 2025-yilda 151 milliard dollarni tashkil etdi. App Store platformasidan har hafta dunyoning 175 ta mamlakatidan oʻrtacha 850 million foydalanuvchi foydalanmoqda. Apple alohida qayd etishicha, eng ommabop 100 ta ilovaning 40 tasi sunʻiy intellekt (AI) imkoniyatlariga ega boʻlib, ular boshqa ilovalarga qaraganda tezroq oʻsish koʻrsatmoqda.

Ushbu hisobot WWDC doirasida kutilayotgan yirik yangiliklar, jumladan, Siri tizimining yangilanishi va operatsion tizimlarga AI texnologiyalarining chuqur integratsiya qilinishi uchun zamin yaratadi. Mintaqaviy oʻsishga toʻxtaladigan boʻlsak, soʻnggi olti yil ichida App Store orqali amalga oshirilgan savdolar Xitoyda ikki baravar, AQSH va Yevropada esa uch baravardan koʻproqqa oshgan.

AppleApp StoreWWDCTexnologiyaAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi