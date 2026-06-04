Apple App Store orqali 1,4 trillion dollarlik savdo amalga oshirilganini maʻlum qildi
Apple kompaniyasi kelasi hafta boʻlib oʻtadigan Worldwide Developers Conference (WWDC) tadbiri arafasida App Store ekotizimining yillik hisobotini eʻlon qildi. Texnologiya gigantining maʻlum qilishicha, 2025-yilda App Store orqali amalga oshirilgan umumiy hisob-kitoblar va savdo hajmi 1,4 trillion dollardan oshgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilgi 1,3 trillion dollarlik natijadan sezilarli darajada yuqoridir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya taʻkidlashicha, ushbu ulkan mablagʻning 90 foizi Appleʻga hech qanday komissiya toʻlanmagan tranzaksiyalardan iborat. Hisobotga koʻra, 1,1 trillion dollar jismoniy tovarlar va xizmatlar savdosiga, 149 milliard dollar esa raqamli mahsulotlarga toʻgʻri kelgan. Raqamli tovarlar savdosi oʻtgan yilgi 131 milliard dollardan oshgan boʻlib, aynan shu yoʻnalishda Apple biznes hajmi va turiga qarab 15 foizdan 30 foizgacha komissiya oladi.
Shuningdek, ilovalar ichidagi reklama daromadlari 2025-yilda 151 milliard dollarni tashkil etdi. App Store platformasidan har hafta dunyoning 175 ta mamlakatidan oʻrtacha 850 million foydalanuvchi foydalanmoqda. Apple alohida qayd etishicha, eng ommabop 100 ta ilovaning 40 tasi sunʻiy intellekt (AI) imkoniyatlariga ega boʻlib, ular boshqa ilovalarga qaraganda tezroq oʻsish koʻrsatmoqda.
Ushbu hisobot WWDC doirasida kutilayotgan yirik yangiliklar, jumladan, Siri tizimining yangilanishi va operatsion tizimlarga AI texnologiyalarining chuqur integratsiya qilinishi uchun zamin yaratadi. Mintaqaviy oʻsishga toʻxtaladigan boʻlsak, soʻnggi olti yil ichida App Store orqali amalga oshirilgan savdolar Xitoyda ikki baravar, AQSH va Yevropada esa uch baravardan koʻproqqa oshgan.
…