Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdi

Google kompaniyasi nutqni real vaqt rejimida tarjima qilish uchun moʻljallangan yangi Gemini 3.5 Live Translate audio-modelini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya turli tillarda soʻzlashuvchi insonlar oʻrtasidagi muloqotni yanada tabiiy va uzluksiz qilishga qaratilgan. Bosqichma-bosqich ishlaydigan anʼanaviy tizimlardan farqli oʻlaroq, yangi model uzluksiz oqimli tarjimani amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturchilarning taʼkidlashicha, Gemini 3.5 Live Translate suhbatdosh hali gapirayotgan vaqtdayoq tarjimani shakllantiradi va bor-yoʻgʻi bir necha soniyaga ortda qoladi. Bunday yondashuv muloqotdagi noqulay pauzalarning oldini olishga va suhbat ritmini saqlab qolishga yordam beradi. Tizim 70 dan ortiq tillarni avtomatik aniqlay oladi hamda soʻzlovchining intonatsiyasi, surʼati va ovoz balandligini saqlab qoladi.

Texnologiya Google mahsulotlariga bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Korporativ mijozlar uchun yangilanish Google Meet xizmatida paydo boʻladi. Keng foydalanuvchilar auditoriyasi uchun esa ushbu funksiya Android va iOS tizimlaridagi Google Translate ilovasida taqdim etiladi. Shuningdek, model fon shovqinlariga chidamliligi bilan ham ajralib turadi.

Android qurilmalari egalari uchun maxsus "tinglash rejimi" ham joriy etilmoqda. Bu rejimda telefonni oddiy qoʻngʻiroq paytidagidek quloqqa tutib, tarjima qilingan audio oqimni bevosita dinamik orqali tinglash mumkin boʻladi. Quloqchinlardan foydalanilganda esa foydalanuvchilar yanada ravon va tabiiy nutqni eshitish imkoniyatiga ega boʻladilar.

GoogleGeminiSunʼiy intellektGoogle TranslateTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:24Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:218000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildi8000 mAs batareya va IP65: Realme P4R 5G hamyonbop smartfoni taqdim etildiBugun, 10:54Yandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiYandex robot-kuryerlari Voronej va Tyumen koʻchalarida ish boshlaydiBugun, 10:24Hindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiHindiston Starlink tarmogʻini ishga tushirishga ruxsat bermayaptiBugun, 09:571 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandi1 TB internet yoki «Ijtimoiy paket»: «Pochta Rossii» mobil aloqa operatoriga aylandiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus