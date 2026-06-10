Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdi
Google kompaniyasi nutqni real vaqt rejimida tarjima qilish uchun moʻljallangan yangi Gemini 3.5 Live Translate audio-modelini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya turli tillarda soʻzlashuvchi insonlar oʻrtasidagi muloqotni yanada tabiiy va uzluksiz qilishga qaratilgan. Bosqichma-bosqich ishlaydigan anʼanaviy tizimlardan farqli oʻlaroq, yangi model uzluksiz oqimli tarjimani amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dasturchilarning taʼkidlashicha, Gemini 3.5 Live Translate suhbatdosh hali gapirayotgan vaqtdayoq tarjimani shakllantiradi va bor-yoʻgʻi bir necha soniyaga ortda qoladi. Bunday yondashuv muloqotdagi noqulay pauzalarning oldini olishga va suhbat ritmini saqlab qolishga yordam beradi. Tizim 70 dan ortiq tillarni avtomatik aniqlay oladi hamda soʻzlovchining intonatsiyasi, surʼati va ovoz balandligini saqlab qoladi.
Texnologiya Google mahsulotlariga bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Korporativ mijozlar uchun yangilanish Google Meet xizmatida paydo boʻladi. Keng foydalanuvchilar auditoriyasi uchun esa ushbu funksiya Android va iOS tizimlaridagi Google Translate ilovasida taqdim etiladi. Shuningdek, model fon shovqinlariga chidamliligi bilan ham ajralib turadi.
Android qurilmalari egalari uchun maxsus "tinglash rejimi" ham joriy etilmoqda. Bu rejimda telefonni oddiy qoʻngʻiroq paytidagidek quloqqa tutib, tarjima qilingan audio oqimni bevosita dinamik orqali tinglash mumkin boʻladi. Quloqchinlardan foydalanilganda esa foydalanuvchilar yanada ravon va tabiiy nutqni eshitish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…