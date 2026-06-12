Rossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildi
Rossiyaning internet sunʼiy yoʻldoshlari guruhi yana 16 ta yangi apparat bilan toʻldirildi. Bu haqda mamlakat rahbariyati maʼlum qildi. Garchi loyihaning aniq nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, gap katta ehtimol bilan “Rassvet” tizimi haqida bormoqda. Ushbu tizimning dastlabki 16 ta apparatdan iborat partiyasi shu yilning mart oyida orbitaga chiqarilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda sunʼiy yoʻldoshlar guruhini kengaytirish masalasi ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, mavjud apparatlar soni butun mamlakatni sifatli aloqa bilan taʼminlash uchun mutlaqo yetarli emas. Shu sababli, asosiy eʼtibor koinotdagi sunʼiy yo‘ldoshlar turkumini yanada koʻpaytirishga qaratiladi.
Rejaga koʻra, orbitada “Rassvet” tizimining 30 tadan ortiq sunʼiy yoʻldoshi boʻlishi kerak. Oʻtgan haftada birinchi guruhga tegishli apparatlardan biri atmosferada yonib ketgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Agar ikkinchi guruh apparatlari bilan bogʻliq koʻngilsizliklar yuz bermasa, tizim jami 31 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat boʻladi.
Ushbu loyiha Rossiya hududida yuqori tezlikdagi gigabit internetni joriy etish strategiyasining bir qismidir. Kelajakda bunday sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi chekka hududlarda ham barqaror aloqani taʼminlashi kutilmoqda.
…